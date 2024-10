Carlozas Sainzas Meksikoje iškovojo „pole“ poziciją

„Pole“ poziciją iškovojo ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis, kuris su „Ferrari“ bolidu ratą apsuko per 1 min. 15.946 sek. Jis aplenkė sezono lyderį olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“, 1:16.171), britą Lando Norrisą („McLaren“, 1:16.260) ir savo komandos draugą monakietį Charlesą Leclercą (1:16.265).

Trečią startinę eilę užėmė „Mercedes“ britai – George‘as Russellas (1:16.356) bei Lewisas Hamiltonas (1:16.651).

Antroje kvalifikacijos dalyje į avariją pateko japonas Yuki Tsunoda („RB“). Tai kiek sugadino kvalifikaciją ispanui Fernando Alonso („Aston Martin“), kuris prarado progą užbaigti gerą ratą ir liko 13-as. Ispanui šis etapas – 400-asis karjeroje.

Netikėtumų netrūko jau pirmoje kvalifikacijos dalyje. Nuvylęs australas Oscaras Piastri užėmė 17-ą vietą („McLaren“, 1:17.597), o meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“, 1:17.611) savų sirgalių akivaizdoje buvo vos 18-as.

„Problemos tos pačios, kaip ir praėjusią savaitę – negaliu normaliai sustabdyti bolido. Kai reikia įvažiuoti į lėtesnius posūkius, aš prarandu daug laiko. Šioje trasoje tokiu posūkių daug, todėl mano rezultatas dėl to stipriai nukenčia“, - sakė S.Perezas.

