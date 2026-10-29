„Regitroje“ aptikti galimi pažeidimai: darbuotojo veikla sukėlė įtarimų dėl automobilių registracijos

Galimi pažeidimai nustatyti „Regitrai“ atliekant vidaus kontrolės patikrinimus Panevėžio padalinyje. Įmonė kol kas neatskleidžia, kiek automobilių galėjo būti įregistruota pagal suklastotus dokumentus ir kiek laiko galimai neteisėta veikla buvo vykdoma.
„Regitros“ teigimu, nustačius galimus pažeidimus buvo nedelsiant imtasi veiksmų, o darbo santykiai su įtariamu darbuotoju nutraukti. Surinktą medžiagą perdavus teisėsaugai, bendrovė žada toliau bendradarbiauti aiškinantis įvykio aplinkybes.
„Regitros“ vadovė: pažeidimai nebus toleruojami
„Regitros“ generalinė direktorė Ieva Tarailienė pabrėžia, kad įmonėje nuolat peržiūrimos vidaus kontrolės procedūros, siekiant kuo anksčiau nustatyti galimus darbuotojų pažeidimus.
„Man skaidrumas ir atsakomybė nėra tik deklaruojamos vertybės. Savo kasdieniuose darbuose kartu su kolegomis siekiame tai atspindėti ne tik sprendimais, bet ir principinga pozicija bet kokiam netinkamam elgesiui.
Kiekvienas žmogus, besikreipdamas į „Regitrą“, turi žinoti, kad čia visiems galioja vienodos taisyklės, o galimi pažeidimai nebus toleruojami“, – sako I. Tarailienė.
Bendrovės vadovė taip pat patikino, kad bus toliau stiprinama galimų pažeidimų prevencija ir tobulinamos darbuotojų veiklos kontrolės priemonės.
Gyventojai kviečiami pranešti apie galimą sukčiavimą
Po Panevėžyje nustatytų galimų pažeidimų „Regitra“ paragino gyventojus pranešti apie jiems žinomus nesąžiningo automobilių registravimo, neteisėto tarpininkavimo ar kitus galimo sukčiavimo atvejus.
„Regitros“ teigimu, net ir iš pirmo žvilgsnio nereikšminga informacija gali padėti išaiškinti pažeidimus ir užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!