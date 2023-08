Ralio sprintą Rokiškyje laimėję „Gevara Punks Racing Team“ atskleidė pergalės paslaptis

Po beveik 60 kilometrų greičio ruožų absoliučiais nugalėtojais B lygoje tapo „Gevara Punks Racing Team“ ekipažas – Benas Šimkus su Vaidu Pauliku. Jie pergalę šventė 1,8 sek. pranašumu prieš artimiausius persekiotojus.

Po pergalės išties sudėtingose ir maksimalaus tikslumo bei koncentracijos pareikalavusiose varžybose „Gevara Punks Racing Team“ ekipažo vairuotojas Benas Šimkus pasidalijo savo mintimis apie jo ir Vaido Pauliko dueto greičio paslaptį.

Anot piloto, pradėjus lenktyniauti Mini ralio disciplinoje ir žengus į ralio sprinto varžybas teko imtis greičio paieškų. Ir ekipažas suprato, kad šioje vietoje investicijų reikia ne į jų „Subaru Impreza“ ar jo galingumą, o į ekipažo darbą su stenograma. Į šią užduotį „Gevara Punks Racing Team“ duetas pažvelgė itin rimtai.

„Automobilio labai modifikuoti mes negalime pagal techninius reikalavimus, todėl pagrindiniai dalykai, kuriems mes skiriame dėmesį ir finansus – treniruotės ir stenogramos gludinimas. Dar pradėję važiuoti Mini ralyje mes susirašant trasas filmuodavome visus greičio ruožus ir vėliau analizuodavome juos. Ir tai ne tam, kad išmoktume tą trasą mintinai. To padaryti turbūt neįmanoma ir tikrai nereikia. Darėme tai tam, kad išsigrynintume stenogramą. Mini ralyje tai darydavo labai mažai dalyvių. Mes pamatėme, kad tas greitis ir susideda iš tos informacijos, kuri yra stenogramoje.

Tačiau pradėjus važiuoti sprinte, kur greičiai didesni, pamatėme, kad pas mus stenogramoje kai kada yra per daug informacijos, per daug smulkių detalių. Iš to atsirasdavo klaidų, todėl stenogramą reikėjo dar labiau tobulinti. Šioje vietoje mums pagelbėjo treneris Edvinas Bieliauskas, kuris mums padėjo pakeisti tam tikrus dalykus, davė naudingų patarimų ir dėl to mes galėjome turėti dar didesnį tikslumą ir greitį. Galbūt tai mums ir padėjo triumfuoti Rokiškyje“, – sakė „Gevara Punks Racing Team“ ekipos vairuotojas Benas Šimkus.

Kaip paaiškėjo praėjusio šeštadienio vakare, komandos pastangos atsipirko – sunkiose, varginančiose ir įvykių nestokojusiose „CBet Rally Rokiškis“ varžybose Benas Šimkus ir Vaidas Paulikas iškovojo pergalę ne tik savo klasėje, bet į viršų kėlė ir absoliučių ralio sprinto nugalėtojų titulus. Kaip po varžybų sakė Benas Šimkus, prie tokio rezultato prisidėjo ir stiprus partnerių palaikymas.

„Rokiškyje greičio ruožai buvo ypač klastingi ir techniški, todėl teisinga stenograma su tikslia informacija joje galbūt ir buvo mūsų raktas į pergalę. Buvo tikrai daug pavojingų vietų ir kaip matėme, tie, kurie nepataikė į posūkius, dažniausiai ir baigdavo savo pasirodymą šalia kelio. Mums klaidų išvengti pavyko, sekundžių nešvaistėme, važiavome tiksliai ir greitai.

Buvo vienas momentas, kai pasimetėme stenogramoje, bet greit susitvarkėme. Staigiai supratome, kurioje vietoje esame, todėl praradome nedaug. Ir šiaip galbūt ralio dievai buvo mūsų pusėje, nes rimtų klaidų išvengti pavyko, turėjome greitį, puikų ekipažo darbą ir iš to, manau, ir gimė pergalė.

Žinoma, tokio rezultato nebūtų be mūsų partnerių UAB „Gevara“, be visos komandos gerbėjų, be mūsų trenerio, pilkojo kardinolo, kuris mus moko, įkvepia ir motyvuoja, Edvino Bieliausko. Dabar reikės peržiūrėti automobilį, pasidaryti dar keletą treniruočių ir tuomet jau visos mintys bus nukreiptos į Elektrėnus. Žiūrėsime, kaip mums seksis ten“, – mintimis dalijosi Benas Šimkus.