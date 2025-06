„Polestar“ siekia pakeisti elektromobilių konstrukciją: baterija turės naują paskirtį

Dauguma vadinamųjų struktūrinių baterijų šiuo metu vis dar yra savarankiški moduliai, montuojami kaip atskiras komponentas, net jei jų dizainas padeda sustiprinti automobilio grindis. Pavyzdžiui, „Tesla Model Y“ naudoja baterijos bloką kaip dalį grindų, tačiau jį vis dar galima pakeisti.

„Polestar“ siūlo naują sprendimą – bateriją, kuri būtų visiškai integruota į automobilio rėmą. Vietoje prisukamo ar privirinto modulio, baterijos korpusas taptų struktūros dalimi, susijungiančia su pagrindiniais važiuoklės elementais ir kėbulo sijomis.

Net aušinimo sistema būtų integruota į šią bendrą konstrukciją, sumažinant komponentų skaičių ir padidinant gamybos efektyvumą.

Toks sprendimas turi akivaizdžių pranašumų: sumažėja svoris, padidėja konstrukcijos standumas, gerėja saugumas – baterija tampa tvirčiau apsaugota smūgio metu. Be to, integracija leidžia efektyviau išnaudoti erdvę baterijos elementams, taip padidinant talpą ir nuvažiuojamą atstumą be būtinybės didinti automobilio matmenų.

Dar vienas privalumas – galimybė supaprastinti gamybos procesą ir sumažinti medžiagų sąnaudas.

Tokiu būdu „Polestar“ ne tik pasiūlė techninę naujovę, bet ir siūlo iš esmės naują požiūrį į elektromobilių kūrimą – kai baterija tampa nebe pasyviu „balastu“, o esmine automobilio struktūros dalimi.

Tačiau toks požiūris turi ir savo rizikas. Jei tokio tipo baterija būtų pažeista avarijos metu, jos keitimas ar remontas gali būti itin sudėtingas ir brangus. Vietoje įprasto modulio pakeitimo tektų ardyti pačią automobilio konstrukciją, o tai dažnai reikštų visišką automobilio nurašymą – net esant sąlyginai nedideliam pažeidimui.

Kadangi baterija yra brangiausia elektromobilio dalis, draudimo bendrovės jau dabar į tai žvelgia atsargiai. Jei integruotos baterijos taps norma, gali prireikti permąstyti draudimo modelius, automobilių remonto praktiką ir net pačią jų eksploatavimo logiką.