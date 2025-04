MG ruošiasi statyti gamyklą Europoje: siekia išvengti tarifų elektromobiliams

Šis žingsnis leistų MG išvengti griežtų muitų, taikomų Kinijoje pagamintiems elektromobiliams, kurie nuo praėjusių metų lapkričio Europoje siekia net iki 35,3 proc. ir taikomi papildomai prie įprasto 10 proc. importo muito. Tarifai galios penkerius metus, tačiau šiuo metu vyksta derybos tarp ES ir Kinijos dėl galimų kainų reguliavimo mechanizmų, kurie galėtų juos pakeisti.

2024-aisiais MG Europoje pardavė daugiau kaip 243 tūkst. automobilių – 5,1 proc. daugiau nei prieš metus. Tačiau elektromobilių pardavimai smuko beveik trečdaliu ir sudarė tik 30 proc. visų bendrovės pardavimų (2023 m. – 47 proc.).

2025 m. pradžia išryškino dar stipresnę tendenciją: per pirmus du mėnesius bendri pardavimai augo 21 proc., tačiau elektromobilių paklausa krito perpus ir sudarė tik 14 proc. visų pardavimų.

Gamyba planuojama nuo nulio

Skirtingai nei kai kurie konkurentai, MG nesvarsto perimti jau veikiančių gamyklų.Ieškoma vietos visiškai naujai gamybos bazei. Pirmenybė teikiama vadinamajam „Greenfield“ sprendimui, kur gamykla būtų statoma nuo nulio.

Numatoma, kad būsimoji gamykla galėtų gaminti apie 100 tūkst. automobilių per metus, o gamybos pradžia galėtų prasidėti per 12–16 mėnesių nuo projekto patvirtinimo. Be to, MG svarsto ir antros gamyklos statybą Europoje, o ne esamos plėtrą, taip siekdama didesnio lankstumo ir gamybos diversifikacijos.

Konkurentai taip pat nestovi vietoje

MG nėra vienintelė Kinijos gamintoja, planuojanti gamybą Europoje. BYD, didžiausias Kinijos automobilių gamintojas, jau šių metų spalį pradės automobilių surinkimą naujoje gamykloje Vengrijoje, kurios metinis pajėgumas sieks 300 tūkst. vienetų. Antroji gamykla bus atidaryta 2026 m. pavasarį Turkijoje.

Savo ruožtu „Chery“, į Europą žengia bendradarbiaudama su „Ebro-EV Motors“ Ispanijoje. 2024 m. balandį pasirašytas bendros įmonės susitarimas leis Barselonos Zona Franca rajone gaminti hibridinius ir elektrifikuotus modelius „Ebro“ vardu. Kol kas jie siūlomi tik vietinei rinkai.

Politinės pažiūros riboja investavimo laisvę

„Reuters“ skelbė, kad Kinijos valdžia patarė šalies gamintojams vengti investicijų šalyse, kurios palaikė ES tarifų įvedimą kiniškiems elektromobiliams arba susilaikė balsavime. Tik Vokietija, Vengrija, Slovakija, Slovėnija ir Malta pasisakė prieš papildomus muitus.

Nors „SAIC Motor“, kuriai priklauso „MG“, nėra tiesiogiai valdoma centrinės valdžios, ją prižiūri Šanchajaus savivaldybė, glaudžiai susijusi su nacionaline politika. Tad šie politiniai signalai gali lemti, kurios šalys realiai bus eliminuotos iš galimų investicinių krypčių.