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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Pavilkijo trasoje bus surengtos „Weekend Grand Race“ varžybos

2025-04-07 14:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-04-07 14:26

Balandžio 12–13 dienomis autokroso entuziastai rinksis Šakių rajone, Pavilkijo trasoje, kur startuos ilgai lauktas pirmasis „Weekend Grand Race“ etapas. Dviejų dienų programa leis mėgautis dinamišku autosportu ir sukurs pramogų visiems, kurie pasiilgo azartiškų lenktynių.

„Weekend Grand Race“ (nuotr. Organizatorių)
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Balandžio 12–13 dienomis autokroso entuziastai rinksis Šakių rajone, Pavilkijo trasoje, kur startuos ilgai lauktas pirmasis „Weekend Grand Race“ etapas. Dviejų dienų programa leis mėgautis dinamišku autosportu ir sukurs pramogų visiems, kurie pasiilgo azartiškų lenktynių.

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Pirmąją dieną visi norintieji galės išmėginti jėgas „Weekend Grand Sprint“ varžybose. Dalyviai bus suskirstyti į klases pagal varančiąją ašį, automobilio tipą bei vairuotojo amžių. 

Varžyboms tinka tiek standartiniai, tiek sportiniai automobiliai, o kiekvienas turės galimybę apšilti susipažinimo rate ir tuomet įveikti bent tris pilnus ratų važiavimus laikui. Galutinis rezultatas bus skaičiuojamas, sudėjus dviejų geriausių važiavimų laikus. Įėjimas žiūrovams – nemokamas.

„Weekend Grand Race“ varžybos Pavilkijo trasoje
(111 nuotr.)
(111 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Weekend Grand Race“ varžybos Pavilkijo trasoje

Antrąją savaitgalio dieną trasoje pasirodys komandos, varžysis garsiosiose „Weekend Grand Race“ lenktynėse. Vienoje komandoje turi būti trys nariai, iš kurių mažiausiai viena – mergina. 

Šis unikalus autokroso renginys garsėja ypatingu komandinio darbo ir strategijos deriniu: svarbu ne tik greitis, bet ir gebėjimas tinkamai paskirstyti vairuotojų pasirodymus bei išlaikyti techniką kuo geresnės būklės. Žiūrovams įėjimas sekmadienį – 10 Eur, vaikams iki 12 m. – nemokamai.

Per abi dienas žiūrovai galės stebėti įnirtingas kovas trasoje, iš arti pamatyti sportinę techniką, pabendrauti su lenktynininkais ir pasimėgauti adrenalino kupina atmosfera. Tad nepraleisk progos susiburti su autosporto bendruomene bei atrasti naujų įspūdžių balandžio 12–13 dienomis, Pavilkijo autokroso trasoje.

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