Paskelbtas 2026 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorius

2026 m. sezonas žada būti intensyvus. Patvirtintas tvarkaraštis apima visas populiariausias disciplinas: nuo Lietuvos ralio čempionato (LARČ) ir autokroso kovų iki padangų svylančio asfalto žiedinėse lenktynėse, drifte ar traukos (drago) varžybose.
Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.
Žemiau pateikiame išsamią preliminarią suvestinę, suskirstytą pagal sporto šakas. Čia vienoje vietoje rasite visų etapų datas, vietas ir organizatorius.
2026 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) kalendorius
Lietuvos ralio meistrai ir gerbėjai jau gali žymėtis datas kalendoriuose. Ralio komisija oficialiai patvirtino 2026 metų Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) grafiką. Sezonas žada būti intensyvus: numatyti šeši etapai, kurie geografiniu požiūriu apims beveik visą Lietuvą – nuo Lazdijų iki Zarasų.
- I etapas: Gegužės 15–16 d. – Lazdijų r. (Org. VšĮ „Marimotorai“)
- II etapas: Birželio 5–6 d. – Kelmės r. (Org. Kelmės ASK)
- III etapas: Liepos 9–11 d. – Ukmergės r. (Org. VšĮ „GSR Motorsport“)
- IV etapas: Rugpjūčio 13–15 d. – Rokiškio r. (Org. VšĮ „Automotoprojektai“)
- V etapas: Rugsėjo 11–12 d. – Elektrėnų r. (Org. VšĮ „Čapkausko autosportas“)
- VI etapas: Spalio 2–3 d. – Zarasų r. (Org. ASK „Akseleratorius“)
2026 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato (LARSČ) kalendorius
Kol pagrindinio šalies ralio čempionato dalyviai sezoną pradės tik gegužę, Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato (LARSČ) lenktynininkai į trasas išvažiuos dar žiemą. Ralio komisija patvirtino 2026 metų kalendorių, kuriame numatyti penki įskaitiniai etapai ir vienas rezervinis finalas.
- I etapas: Sausio 31 d. – Rokiškio r. (Org. SK „Aukšta pavara“)
- II etapas: Gegužės 1–2 d. – Visaginas (Org. Visagino AMSK)
- III etapas: Liepos 3–4 d. – Tauragė (Org. VšĮ „BS racing team“)
- IV etapas: Liepos 31 d. – Rugpjūčio 1 d. – Šilalė (Org. Asociacija „Motorsport Promotion Team“)
- V etapas: Rugpjūčio 29–30 d. – Plungė / Rietavas (Org. ASK „Tornada“)
- Rezervinis etapas: Spalio 2–3 d. – Zarasų r. (Org. ASK „Akseleratorius“)
2026 m. Lietuvos „Mini“ ralio čempionato (LMRČ) kalendorius
Gausiausią dalyvių skaičių pritraukiantis Lietuvos „Mini“ ralio čempionatas (LMRČ) 2026 metais sportininkus pasitiks atsinaujinusia geografija ir šešiais įskaitiniais etapais. Ralio komisijos patvirtintame kalendoriuje numatyta intensyvi vasara, o sezonas drieksis per visą Lietuvą.
- I etapas: Gegužės 8–9 d. – Kėdainiai (Org. VšĮ „Krekaz motorsport“)
- II etapas: Gegužės 29–30 d. – Kupiškis (Org. VšĮ „Automotoprojektai“)
- III etapas: Birželio 26–27 d. – Zarasų r. (Org. VšĮ „Motorsport Promoter“)
- IV etapas: Liepos 31 d. – Rugpjūčio 1 d. – Šilalė (Org. Asociacija „Motorsport Promotion Team“)
- V etapas: Rugpjūčio 21–22 d. – Trakai (Org. Asociacija „Auto Moto Parkas“)
- VI etapas: Rugsėjo 25–26 d. – Alytaus r. (Org. VšĮ ASK „Samsono Motorai“ / „URally School“)
2026 m. Lietuvos „Extreme“ ralio čempionato (LXRČ) kalendorius
Lietuvos „Extreme“ ralio čempionatas (LXRČ) 2026 metais pasirinko integracijos strategiją. Ralio komisijos patvirtintas penkių etapų kalendorius rodo, kad šios serijos dalyviai didžiąją sezono dalį varžysis tose pačiose trasose kartu su kitų ralio disciplinų – nuo pagrindinio čempionato (LARČ) iki sprinto ir „Mini“ ralio – atstovais.
- I etapas: Gegužės 15–16 d. – Lazdijai (Kartu su LARČ)
- II etapas: Birželio 5–6 d. – Kelmės r. (Kartu su LARČ / FIA ERT)
- III etapas: Liepos 3–4 d. – Tauragė (Kartu su LARSČ)
- IV etapas: Rugpjūčio 21–22 d. – Trakų r. (Kartu su LMRČ)
- V etapas: Rugsėjo 11–12 d. – Elektrėnai (Kartu su LARČ)
2026 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato (LAX) kalendorius
Lietuvos autokroso bendruomenė jau turi aiškų planą 2026-iesiems metams. Kroso komitetas oficialiai patvirtino Lietuvos automobilių kroso čempionato (LAX) kalendorių, kuriame numatyti penki įskaitiniai etapai, išdėstyti per visą šiltąjį sezoną.
- I etapas: Gegužės 9 d. – Pavilkijys (Org. ASK „Vilkaviškio greitis“)
- II etapas: Birželio 6–7 d. – Vilkyčiai (Org. Vilkyčių ASK)
- III etapas: Liepos 12 d. – Getautė (Org. ASK „Lokys Motorsport“)
- IV etapas: Rugpjūčio 30 d. – Klovainiai (Org. Pakruojo ASK)
- V etapas: Rugsėjo 26 d. – Ukmergė (Org. ASK „Vilkaviškio greitis“)
2026 m. Lietuvos–Latvijos automobilių ralio kroso čempionato (RX) kalendorius
Lietuvos ir Latvijos ralio kroso (RX) čempionatas 2026 metais taps dar labiau tarptautinis. Ralio kroso komisija patvirtino šešių etapų kalendorių, kuriame varžybos numatytos ne tik įprastose Lietuvos ir Latvijos trasose, bet ir Lenkijoje.
- I etapas: Balandžio 23–24 d. – Latvija, Bikernieki (Kartu su Baltijos RX)
- II etapas: Gegužės 23–24 d. – Lenkija
- III etapas: Liepos 4–5 d. – Lietuva, Vilkyčiai (Kartu su Baltijos RX)
- IV etapas: Liepos 18–19 d. – Latvija, Bauskė
- V etapas: Rugpjūčio 8–9 d. – Lietuva, Vilkyčiai (Kartu su Baltijos RX)
- VI etapas: Rugsėjo 18–19 d. – Latvija, Bikernieki (Kartu su Baltijos RX)
2026 m. Baltijos šalių automobilių ralio kroso čempionato kalendorius
Stipriausi regiono ralio kroso meistrai 2026 metais turės įveikti šešių etapų maratoną. Ralio kroso komisija patvirtino Baltijos šalių čempionato (Baltic RX) kalendorių, kuriame didelis dėmesys skirtas Lietuvos ir Latvijos trasoms.
- I etapas: Balandžio 24–25 d. – Latvija, Bikernieki (Kartu su LV-LT RX)
- II etapas: Gegužės 15–16 d. – Estija, Raassilla
- III etapas: Liepos 4–5 d. – Lietuva, Vilkyčiai (Kartu su LV-LT RX)
- IV etapas: Liepos 24–25 d. – Estija, Piiroja
- V etapas: Rugpjūčio 8–9 d. – Lietuva, Vilkyčiai (Kartu su LV-LT RX)
- VI etapas: Rugsėjo 18–19 d. – Latvija, Bikernieki (Kartu su LV-LT RX)
2026 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato B lygos (LTCC-B) kalendorius
Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato B lygos (LTCC-B) dalyviai 2026 metais turės penkias progas išsiaiškinti santykius trasoje. Patvirtintas kalendorius rodo, kad ši serija, dažnai tampanti tramplinu pradedantiesiems arba mėgėjams, didžiąją sezono dalį praleis namuose – Kačerginėje.
- I etapas: Gegužės 1–3 d. – Ryga, Latvija
- II etapas: Gegužės 23 d. – Kačerginė (Org. MB „Cinkas“)
- III etapas: Birželio 13 d. – Kačerginė (Org. VšĮ „Ring Challengers“)
- IV etapas: Rugpjūčio 22 d. – Kačerginė (Org. VšĮ „Ring Challengers“)
- V etapas: Rugsėjo 26 d. – Kačerginė (Org. VšĮ „Ring Challengers“)
2026 m. Lietuvos „Time Attack“ čempionato (TA) kalendorius
„Time Attack“ čempionato dalyviai 2026-ųjų sezoną pradės užsienyje. Patvirtintas Lietuvos „Time Attack“ (TA) čempionato kalendorius numato penkis etapus, iš kurių pirmasis vyks gegužės pradžioje (1–3 d.) Latvijoje, legendinėje Biķernieki trasoje.
- I etapas: Gegužės 1–3 d. – Ryga, Latvija
- II etapas: Gegužės 23 d. – Kačerginė (Org. MB „Cinkas“)
- III etapas: Birželio 13 d. – Kačerginė (Org. VšĮ „Ring Challengers“)
- IV etapas: Rugpjūčio 22 d. – Kačerginė (Org. VšĮ „Ring Challengers“)
- V etapas: Rugsėjo 26 d. – Kačerginė (Org. VšĮ „Ring Challengers“)
2026 m. Lietuvos drifto čempionato (PRO lyga) kalendorius
Stipriausiems Lietuvos šonaslydžio meistrams 2026-ųjų sezonas bus paženklintas kelionių nuotaikomis. Drifto komisijos patvirtintame penkių etapų PRO lygos kalendoriuje matyti ryški tendencija: didžioji dalis kovų vyks ne namuose, o Latvijos ir Estijos trasose.
- I etapas: Gegužės 16–17 d. – Ryga, Latvija (Bikernieki)
- II etapas: Birželio 6–7 d. – Kuršėnai (Street)
- III etapas: Birželio 27–28 d. – Kuršėnai (Street)
- IV etapas: Rugpjūčio 14–15 d. – Pernu, Estija
- V etapas: Rugsėjo 4–6 d. – Ryga, Latvija (Bikernieki / Witch Kettle)
2026 m. Lietuvos drifto čempionato (SEMI-PRO lyga) kalendorius
Lietuvos „Semi-Pro“ drifto lygos dalyvių laukia intensyviausi metai per lygos istoriją. Drifto komisija patvirtino šešių etapų kalendorių, kuriame dominuoja „Street“ (gatvės) tipo trasos. Tai reiškia, kad pilotams teks demonstruoti ne tik greitį, bet ir chirurginį tikslumą tarp betono blokų.
- I etapas: Gegužės 9–10 d. – Klaipėda (Street)
- II etapas: Birželio 6–7 d. – Kuršėnai (Kartu su PRO lyga)
- III etapas: Birželio 27–28 d. – Kuršėnai (Kartu su Baltic / PRO lyga)
- IV etapas: Liepos 11–12 d. – Madžiūnai (Street)
- V etapas: Rugpjūčio 1–2 d. – Alytus (Street)
- VI etapas: Rugpjūčio 29–30 d. – Klaipėda (Street)
2026 m. Lietuvos drifto čempionato („Street“ lyga) kalendorius
Lietuvos drifto pamatas – „Street“ lyga – ruošiasi dar vienam rekordiniam sezonui. Drifto komitetas patvirtino šešių etapų kalendorių, kuris iš esmės atkartoja „Semi-Pro“ lygos maršrutą. Tai reiškia, kad žiūrovų laukia didžiuliai renginiai, kuriuose vienu metu varžysis šimtai pilotų.
- I etapas: Gegužės 9–10 d. – Klaipėda (Kartu su Semi-Pro)
- II etapas: Birželio 6–7 d. – Kuršėnai (Kartu su PRO / Semi-Pro)
- III etapas: Birželio 27–28 d. – Kuršėnai (Kartu su Baltic / PRO / Semi-Pro)
- IV etapas: Liepos 11–12 d. – Madžiūnai (Kartu su Semi-Pro)
- V etapas: Rugpjūčio 1–2 d. – Alytus (Kartu su Semi-Pro)
- VI etapas: Rugpjūčio 29–30 d. – Klaipėda (Kartu su Semi-Pro)
2026 m. Lietuvos drago lenktynių čempionato (LDRČ) kalendorius
Paskelbtas preliminarus 2026 metų Lietuvos traukos lenktynių čempionato (LDRČ) kalendorius, kuriame numatyti penki etapai. Organizatoriai 2026 m. nusprendė stiprinti ryšius su kaimynais, todėl beveik pusė sezono lenktynių vyks Latvijoje.
- I etapas: Gegužės 23–24 d. (arba 30–31 d.) – Aleksoto aerodromas, Kaunas (Org. VšĮ „Koziris“)
- II etapas: Liepa (data tikslinama) – Jūrmala, Latvija (Org. VšĮ „Koziris“)
- III etapas: Rugpjūčio 1–3 d. – Ventspilis, Latvija (Org. „Joma Racing“)
- IV etapas: Rugpjūčio 22–23 d. (arba gegužės 30–31 d.) – Aleksoto aerodromas, Kaunas (Org. VšĮ „Koziris“)
- V etapas: Rugsėjis (data tikslinama) – Panevėžys (Org. VšĮ „Koziris“)
2026 m. Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato (LSRČ) kalendorius
Dinamiškiausia ir viena prieinamiausių automobilių sporto disciplinų skelbia 2026 metų planus. Patvirtintame šešių etapų kalendoriuje numatyti etapai, kurie bus surengti tiek uždarose trasose, tiek miestų gatves.
- I etapas: Gegužės 2 d. – Alytus (Org. „Jaunasis lenktynininkas“)
- II etapas: Gegužės 30 d. – Kuršėnai (Org. „Rally 4 Fun“)
- III etapas: Birželio 27 d. – Kačerginė (Org. „Kauno autoklubas“)
- IV etapas: Liepos 11 d. – Elektrėnai (Org. „Automotoparkas“)
- V etapas: Rugpjūčio 1 d. – Šiauliai / Kuršėnai (Org. „Rally 4 Fun“)
- VI etapas: Rugsėjo 26 d. – Druskininkai (Org. „Jaunasis lenktynininkas“)
2026 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato (LSČ) kalendorius
Viena techniškiausių ir prieinamiausių automobilių sporto disciplinų pristatė 2026 metų kontūrus. Patvirtintame Lietuvos automobilių slalomo čempionato (LSČ) kalendoriuje numatyti šeši etapai, kurie apims regionus nuo Aukštaitijos iki Suvalkijos. Tiesa, kol kas tikslios datos žinomos tik keturiems iš jų.
- I etapas: Balandžio 11 d. – Gustonys (Org. „Ladasport“)
- II etapas: Balandžio 25 d. – Molėtai (Org. VšĮ „Motorsport Promoter“)
- III etapas: Rugpjūčio 8 d. – Zarasai (Org. VšĮ „Motorsport Promoter“)
- IV etapas: Rugsėjo 6 d. arba 13 d. – Panevėžys (Org. „Ladasport“)
- V etapas: Data tikslinama – Šiauliai (Org. Asociacija „Motorsport Promotion Team“)
- VI etapas: Data tikslinama – Šakiai (Org. „Trys su puse vožtuvo“)
2026 m. Lietuvos automobilių pravažumo čempionato (LPČ) kalendorius
Bekelės sporto entuziastams 2026-ieji bus kelionių metai. Paskelbtas Lietuvos automobilių pravažumo čempionato (LPČ) kalendorius rodo aiškią integraciją su kaimynais – iš keturių numatytų etapų net du vyks Latvijos teritorijoje.
- I etapas: Gegužės 22–24 d. – Pabradė (Org. VšĮ „4x4 pramogos“)
- II etapas: Gegužės 29–30 d. – Latvija (Org. „Autosports Liepaja“)
- III etapas: Rugpjūčio 7–9 d. – Vieta tikslinama (Org. VšĮ „Keturi x Keturi“)
- IV etapas: Rugpjūčio 14–16 d. – Latvija (Org. „Mudclub“)
2026 m. kitų automobilių sporto varžybų kalendorius
2026 metų automobilių sporto sezone netrūks ir tradicinių, festivalio statusą turinčių renginių. Paskelbtas kitų varžybų kalendorius rodo, kad didžiausia vasaros greičio šventė ir vėl drebins Palangą, o nuotykių ieškotojai tris kartus galės apvažiuoti Lietuvą pasienio ruožais.
- Sausio 10 d.: Veteranų Kalėdinis slalomas (Akademija)
- Balandžio 11 d.: Veteranų Velykinis slalomas (Akademija)
- Gegužės 30 d.: „Press Rally“ (Lietuva)
- Birželio 27 d.: „Rally Raid Perimetras“ (Adventure)
- Liepos 4–5 d.: Ralis „Aplink Lietuvą 2026“
- Liepos 15–18 d.: „Aurum 1006 km“ lenktynės (Palanga)
- Rugpjūčio 26–29 d.: „Rally Raid Perimetras“ (Adventure)
- Rugsėjo 18–19 d.: 24H elektromobilių lenktynės
- Spalio 3 d.: „Rally Raid Perimetras“ (Adventure)
- Spalio 3–4 d.: „Kauno ruduo 2026“ (Kaunas)
