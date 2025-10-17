Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Paaiškėjo Schumacherio slaugės išžaginimu kaltinamo lenktynininko tapatybė: tai – buvęs L. Norriso ir G. Russello varžovas

2025-10-17 17:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 17:54

Prieš kelias dienas automobilių sporto pasaulį sudrebinusi žinia apie Michaelio Schumacherio slaugės išžaginimą įgavo konkretų vardą.

Joey Mawsonas ir Mickas Schumacheris (nuotr. SCANPIX)

0

Paaiškėjo, kad kaltinamasis – 29-erių Australijos lenktynininkas Joey Mawsonas, buvęs geras M. Schumacherio sūnaus Micko bičiulis. Pats J. Mawsonas jam mestus kaltinimus neigia.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašo britų leidinys „The Sun“, J. Mawsono gynybos linija remiasi teiginiu, esą jis su slauge anksčiau buvo užmezgęs romaną, o lytiniai santykiai įvyko abipusiu sutarimu.

Tačiau į teismo posėdį, kuriame turėjo būti nagrinėjama byla, lenktynininkas neatvyko. Pranešama, kad jam neatvykus ir į kitą posėdį, byla gali būti nagrinėjama už akių.

Incidentas, dėl kurio pareikšti kaltinimai, įvyko dar 2019 metais Schumacherių šeimos viloje Šveicarijoje.

Po vakarėlio, kurio metu buvo žaidžiamas biliardas ir vartojamas alkoholis, slaugė pasijuto blogai ir buvo paguldyta į darbuotojų poilsio kambarį. Kaltinamajame akte teigiama, kad J. Mawsonas vėliau grįžo į kambarį ir du kartus seksualiai išnaudojo moterį, kai ši buvo be sąmonės.

Nors kitos dvi tuo metu dirbusios slaugės teigė nieko nemačiusios ir negirdėjusios, nukentėjusioji kitą dieną, pasak prokuratūros, pastebėjo fizinius galimo užpuolimo įrodymus.

Vis dėlto, bijodama prarasti darbą, apie įvykį ji pranešė tik po dvejų metų – 2021-aisiais. Pati Schumacherių šeima šios situacijos nekomentuoja ir nėra įtraukta į tyrimą.

Joey Mawsonas savo laiku buvo laikomas perspektyviu talentu, lenktyniavusiu prieš tokias būsimas „Formulės-1“ žvaigždes kaip Lando Norrisas ir George‘as Russellas. Tačiau jo karjera aukštumų nepasiekė, o šiuo metu australas yra suspenduotas dėl dopingo (meldonio) vartojimo. Jam pareikšti kaltinimai dėl išžaginimo meta dar tamsesnį šešėlį ant jo karjeros ir reputacijos.

