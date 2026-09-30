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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Milijoną mylių įveikęs „Lexus“ nustebino net savo prietaisų skydelį: štai kiek remontų prireikė

2026-09-30 10:23 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-30 10:23
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Milijonas mylių, arba daugiau kaip 1,6 mln. kilometrų – tokią astronominę ribą peržengė Teksase (JAV) gyvenančio Nadero Assaado vairuojamas 2014 metų „Lexus CT 200h“. Nors pats automobilis ir toliau sėkmingai rieda keliais, šio fakto automobilio elektroniniai prietaisai nebesugeba fiksuoti. Gamykloje sumontuotas odometras, pasiekęs 999 999 mylių atžymą, tiesiog užstrigo.

Automobilio prietaisų skydelis

Milijonas mylių, arba daugiau kaip 1,6 mln. kilometrų – tokią astronominę ribą peržengė Teksase (JAV) gyvenančio Nadero Assaado vairuojamas 2014 metų „Lexus CT 200h“. Nors pats automobilis ir toliau sėkmingai rieda keliais, šio fakto automobilio elektroniniai prietaisai nebesugeba fiksuoti. Gamykloje sumontuotas odometras, pasiekęs 999 999 mylių atžymą, tiesiog užstrigo.

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Palyginti nedidelis hibridinis hečbekas tokią ridą pasiekė kiek daugiau nei per dešimtmetį. N. Assaadas jį naudoja tolimų nuotolių siuntoms pristatyti, todėl per dieną įprastai įveikia apie 480 kilometrų, o kartais reikia įveikti ir daugiau kaip 800 kilometrų.

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Įdomiausia tai, kad šį ištvermės išbandymą įveikė ne tolimiems atstumams pritaikytas dyzelinis modelis, o „Toyota Prius“ pagrindu sukurtas hibridas. 

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Kuriozas ties 999 999 riba

Artėjant prie milijono mylių ribos, N. Assaadas kartu su draugu ir automobilį prižiūrinčio serviso savininku specialiai laukė akimirkos, kai ridos skaitiklis iš 999 999 persivers į 1 000 000. Automobilis nuvažiavo dar vieną mylią, tačiau ekrane skaičiai nepasikeitė.

„Motor Trend“ leidinio duomenimis, vėliau paaiškėjo, kad „CT 200h“ skaitmeninis ridos skaitiklis paprasčiausiai nepritaikytas rodyti septynženklį skaičių. Gamintojai nebuvo numatę scenarijaus, kad šiam modeliui kada nors tokio prireiks.

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Vietos „Lexus“ atstovybė savininkui paaiškino, kad problemą būtų galima spręsti tik keičiant arba perprogramuojant prietaisų skydelį, tačiau kol kas tolesnį nuvažiuotą atstumą vairuotojas fiksuoja naudodamas GPS įrangą.

Ką teko remontuoti?

Nors automobilio rida įspūdinga, tai nereiškia, kad „Lexus“ savininkas per visą šį laikotarpį tik pylė degalus ir keitė variklio alyvą. Pavyzdžiui, jam teko pakeisti hibridinės pavaros bateriją, tačiau įdomu tai, kad jos gedimas nebuvo tiesiogiai susijęs su įprastu baterijos nusidėvėjimu.

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Automobilis ilgą laiką stovėjo servise laukdamas detalių per COVID-19 pandemijos sukeltą tiekimo krizę, o per tą laiką baterija išsikrovė iki tokio lygio, kad jos sutaisyti nebepavyko.

Du kartus buvo keista cilindrų galvutės tarpinė. Taip pat po du kartus teko keisti vandens siurblį ir termostatą, kairiojo priekinio rato guolį, alyvos filtro korpusą bei amortizatorius. 

Vis dėlto automobilio savininkas didelę reikšmę teikė reguliariai priežiūrai. Jis laiku keitė variklio alyvą, filtrus, uždegimo žvakes ir kitus eksploatacinius skysčius.

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