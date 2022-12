„Mercedes Benz 560 SEC AMG“ vertė pasiekė naujas aukštumas – 680 000 eurų

REKLAMA

Šiandien „AMG“ vardą galima rasti ant eilės skirtingų „Mercedes-Benz“ modelių. Vieni iš jų atitinka originalų „AMG“ bendrovės tikslą, kiti egzistuoja tik dėl trokšimo užpildyti norimą nišą. Vis dėlto, 1967 metais įkurtos „AMG“ dirbtuvės visame pasaulyje išgarsėjo netipiniu elgesiu.

Buvę „Mercedes-Benz“ inžinieriai į ganėtinai kompaktiškus automobilius montuodavo didelio pajėgumo variklius. Be to, „AMG“ sugebėjo suderinti vokišką „Mercedes-Benz“ automobilių kokybę su egzotiškomis eksploatacinėmis savybėmis ir neeiline estetika. Būtent dėl šių priežasčių, „AMG“ vardas tapo žinomas visame pasaulyje.

Štai šis „Mercedes-Benz 560 SEC 6.0 Widebody“ yra kone geriausias ir garsiausias „AMG“ dirbtuvių kūrinys. 6,0 litrų darbinio tūrio variklis ir ženkliai pasikeitusi automobilio išvaizda, bei dar šūsnis patobulinimų, labai greitai leido jį vadinti vienu brangiausių to laikmečio automobilių. Naujo automobilio kaina buvo tokia aukšta, jog jį anuomet galėjo įsigyti tik kelios dešimtys turtingųjų.

Atsižvelgiant į informaciją, pateiktą originaliose sąskaitose faktūrose, „AMG“ šį automobilį 1987 metais pardavinėjo už 170 tūkst. JAV dolerių arba maždaug 300 000 Vokietijos markių. Pasinaudojus infliacijos skaičiuokle, šiandien toks automobilis kainuotų maždaug 435 tūkst. dolerių arba maždaug 408 tūkst. eurų.

Aukciono organizatoriai vertindami automobilio būklę nustebo išvydę, jog abu variklio ir transmisijos numeriai yra teisingos „AMG“ sekos, o tai rodo, kad tai yra autentiška, „AMG“ meistrų atlikta modifikacija. Ant priekinių sparnų ir priekinio buferio yra „AMG“ kėbulo komplekto numeriai su teisinga Vakarų Vokietijos gamybos informacija, o ant vožtuvų dangčio įspaudai nurodo 6,0 l darbinį tūrį, eilės numerį ir atitinkamą darbuotojo identifikavimo kodą.

Kiti antspaudai ant cilindrų galvučių, išmetimo kolektorių ir droselinės sklendės taip pat liudija, kad šis kupė buvo smarkiai modifikuotas. Be to, ant priekinės ašies sumontuotos „AMG“ keturių stūmoklių stabdžių apkabos, taip pat retai sutinkami „AMG by Bilstein“ amortizatoriai ir atitinkamos spyruoklės.

Automobilį parduodantis asmuo šį „Mercedes-Benz“ įsigijo 2015 metais. Vis dėlto, šį modelį jis, tikėtina, įsigijo tik dėl noro papildyti savo kolekciją, mat nuo 2015 metų iki dabar jis nuvažiavo tik 65 kilometrus. Aukciono darbuotojų apžiūros metu, prietaisų skydelyje buvo užfiksuota 24 014 kilometrų rida.

Aukcione gauta suma už automobilį, aukciono organizatorių teigimu, puikiai atspindėjo mažos ridos, originalumo ir daugybės papildomų priedų derinį. Įžymusis modelis aukcione buvo parduotas už 680 000 eurų siekiančią sumą.