„Lietuvos metų automobilis dalyvis 2025“ dalyvis: „Jeep Grand Cherokee“

Išskirtinai visureigius gaminanti „Jeep“ nuo šiol skirtingų Europos šalių vairuotojams suteikia galimybę mėgautis didinga amerikietiška prabanga, neprilygstamu pravažumu ir pažangiausiomis technologijomis.

Pažangiausias visų laikų „Jeep“

Komfortas visada buvo esminė „Jeep“ automobilių savybė, tačiau augantis vairuotojų poreikis turėti išmanų automobilį paskatino sukurti pažangiausią „Jeep“ modelį istorijoje.

„Jeep Grand Cherokee“ siūlo daugiau nei 110 funkcijų ir naujoviškų technologijų, kurios gerina vairuotojo ir keleivių patirtį bei komfortą.

Automobilis gali būti komplektuojamas su technologijomis, suteikiančiomis galimybę naudotis pusiau autonominio vairavimo funkcijomis, naktinio matymo kamera, pažangiu projekciniu ekranu bei avarinio stabdymo sistemomis, kurios netgi gali įspėti apie galimą pavojų įvažiuojant į sankryžą.

Be to, „Jeep“ didžiuojasi pristatydama galinę sėdynių stebėjimo sistemą, kuri suteikia vairuotojui galimybę per centrinėje konsolėje įmontuotą „uConnect“ ekraną stebėti, kas vyksta automobilio salone už jo.

Išskirtinės galimybės bekelėje

Laikantis „Jeep“ markės automobilių tradicijų, „Grand Cherokee“ siūlomas su viena iš trijų keturių varančiųjų ratų pavaros sistemų. Tačiau Europos rinkai skirtas modelis gamykloje komplektuojamas su pažangiausia „Quadra-Drive II“ sistema.

Atnaujinta keturių varančiųjų ratų pavara nuolat stebi važiavimo sąlygas ir kitus parametrus, pagal kuriuos sprendžia, kaip efektyviausiai veikti. Sudėtingomis sąlygomis sistema automatiškai ir akimirksniu paskirsto variklio galią tarp priekinių ir galinių ratų, siekdama vienintelio tikslo – pašalinti ratų slydimą ir užtikrinti maksimalų sukibimą.

Kartu su „Quadra-Drive II“ pavara „Grand Cherokee“ komplektuojamas ir „Quadra-Lift“ orinės pakabos rinkinys. Ši sistema automatiškai reguliuoja kėbulo prošvaisą, atsižvelgdama į važiavimo sąlygas, tačiau prošvaisą galima keisti ir rankiniu būdu, pasirinkus vieną iš kelių veikimo režimų. Pavyzdžiui, pasirinkus „Off-Road 2“ režimą, orinė pakaba gali pakelti kėbulą net 60 milimetrų – iki 276 mm, užtikrinant įspūdingą pravažumą.

Efektyvus ir galingas

Pristačius naujos kartos „Jeep Grand Cherokee“ Europoje ir Lietuvoje, „Jeep“ prekės ženklas žengia į naują evoliucijos etapą. Automobilių pramonėje pereinant prie elektrifikuotų jėgainių, „Jeep“ sukūrė atskirą mažiau taršių transporto priemonių liniją – „4XE“.

Šis lengvai įsimenamas simbolis pabrėžia „Jeep“ gebėjimą suderinti garsųjį markės automobilių pravažumą su tvarumu, pavyzdiniu efektyvumu, dar didesniu saugumu ir vairavimo malonumu.

„4XE“ hibridinė pavara „Jeep Grand Cherokee“ visureigyje suteikia galimybę vienu metu naudoti efektyvų benzininį ir tylų elektrinį variklį. Visiškai įkrovus bateriją, „Jeep Grand Cherokee“ elektriniu režimu gali nuvažiuoti vidutiniškai 40–50 kilometrų.

Naudojant hibridinį režimą, vairuotojai galės mėgautis įspūdinga dinamika. „Jeep Grand Cherokee 4XE“ hibridinė pavara generuoja 375 arklio galias ir 637 Nm sukimo momentą, o visureigiui įsibėgėti iki 100 km/val. užtrunka mažiau nei 6 sekundes.

Konkurse dalyvaujančio „Jeep Grand Cherokee“ vizitinė kortelė

Kėbulo tipas: SUV

SUV Degalų rūšis : Benzinas/Iš tinklo įkraunamas hibridas

: Benzinas/Iš tinklo įkraunamas hibridas Varantieji ratai : Visi keturi

: Visi keturi Variklio galia (ag) : 381

: 381 Sukimo momentas (Nm) : 637

: 637 Svoris (kg) : 2 503

: 2 503 Bagažinės tūris (l) : 580

: 580 0-100 km/val. (s) : 6,3

: 6,3 CO2 emisija : 65

: 65 Pradinė „Jeep Grand Cherokee“ kaina (eur) : 92 300

: 92 300 Konkursui pateikto automobilio kaina (eur): 106 800

