Viena iš šventės metu surengtų iniciatyvų buvo lėšų rinkimas Šiaulių miesto skaitovų konkursui. Virtualių lenktynių simuliatorius išbandę lankytojai paaukojo 500 eurų, o slalomo varžybų dalyviai surinko dar 220 eurų.
Tačiau didžiausios sumos sulaukta per labdaros aukcioną, kuriame buvo parduodamas Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) įsteigtas šalmas, skirtas saugaus eismo idėjoms skleisti. Prie iniciatyvos prisidėjo ir Lietuvos drifto atstovė Sandra Janušauskaitė, paaukojusi 300 eurų.
Tuo metu aukcione dėl sportinio šalmo varžęsi dalyviai jo kainą pakėlė iki 2400 eurų. Tokią sumą pasiūlė ir aukcioną laimėjo automobilių sporto varžybas remiančios bendrovės „Neo Taksi“ vadovas.
Iš viso per šias iniciatyvas surinkta 3420 eurų. Lėšos, skirtos Šiaulių bibliotekai paremti, papildė šventės labdaros iniciatyvų rezultatus.
Paramos sulaukė ir sunkiai sergantys vaikai
Automobilių sporto bendruomenė prisidėjo ir prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos. Per apdovanojimų ceremoniją LASF komitetų, komisijų ir tarybos nariams buvo įteiktos simbolinės dovanos, o už jas surinktos lėšos skirtos fondui, padedančiam sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms.
Taigi šiemet Lietuvos automobilių sporto sezono uždarymas tapo ne tik proga pagerbti geriausius lenktynininkus, bet ir galimybe prisidėti prie labdaros bei supažindinti visuomenę su automobilių sportu.
O kokiomis nuotaikomis lenktynininkai užbaigė 2026 metų sezoną, kaip vyko apdovanojimų ceremonija ir kuo dar nustebino Šiauliuose surengta šventė – išsamiau laidos „Greičio linija“ reportaže.
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