„Ralio išdykėliai“ išdalijo alternatyvius sezono apdovanojimus: kliuvo ir matematikos neišmokusiems lenktynininkams

Alternatyvius ralio apdovanojimus antrus metus iš eilės surengė Aras Kalėda, Gediminas Ivanauskas ir Justas Simaška. Jų kuriamoje tinklalaidėje nuolat aptariami ne tik lenktynių rezultatai, bet ir ralio užkulisiai, sportininkų nesėkmės bei įsimintiniausi nutikimai, kurie dažnai lieka už oficialių varžybų apžvalgų ribų.
Pernai pirmą kartą surengtas renginys pritraukė apie 150 žmonių, nors pasirinktoje vietoje buvo numatyta gerokai mažiau vietų. Šiemet organizatoriai persikėlė į didesnes patalpas, o dalyvių skaičius išaugo dvigubai.
„Panašu, kad ralio bendruomenei reikia savo „Auksinių svogūnų“, tad šiemet renginį iškėlėme į kitą lygį, į naują, didesnę erdvę“, – sakė G. Ivanauskas.
Vakaro pradžioje renginio svečiai klausėsi lenktynininko, mechaniko ir konstruktoriaus Dariaus Biesevičiaus, ralio bendruomenėje geriau žinomo Bieso pravarde. Per daugiau kaip tris dešimtmečius automobilių sporte sukauptą patirtį jis prisiminė ne vieną nuotaikingą istoriją, o vėliau atėjo metas išrinkti ryškiausius šio sezono veikėjus.
Metų frazė – apie konkurentų „atidaužymą“
Vienas ryškiausių vakaro apdovanojimų atiteko Nedui Radišauskui, kurio pasisakymas prieš „Rally Elektrėnai“ buvo pripažintas „Metų fraze“.
Paklaustas, kokius tikslus kelia artėjančiose varžybose, BMW M3 vairavęs sportininkas nedaugžodžiavo: „Atidaužyti visus kaip obuolius.“
Šis pasisakymas sulaukė beveik vienbalsio publikos palaikymo. Kartu su šturmanu Justu Vičiūnu varžęsis N. Radišauskas pelnė vieną įsimintiniausių vakaro apdovanojimų.
Ne mažiau originali buvo ir „Metų aštriausio peilio stalčiuje“ nominacija, kurios laimėtoju išrinktas Mindaugas Grikienis. Rokiškio ralyje apvertęs savo „Subaru“, lenktynininkas labiau apgailestavo ne dėl apgadinto automobilio, o dėl per incidentą pražudyto peliuko. Būtent tokia reakcija ir pelnė jam publikos simpatijas.
Matematikos klaidos kainavo ir čempiono titulą, ir sezono planus
Šiemet apdovanojimų organizatoriai pristatė naują nominaciją – „Metų matematikai“. Ji skirta sportininkams, kuriems skaičiavimai sezono metu sukėlė daugiau rūpesčių, nei tikėtasi.
Tarp kandidatų atsidūrė Vaidotas Žala, neteisingai įvertinęs savo galimybes iškovoti čempiono titulą, ir Andrius Grigaitis, kurio ekipažas vienose varžybose turėjo daugiau padangų, nei leidžia taisyklės, todėl buvo diskvalifikuotas.
Vis dėlto publika apdovanojimą skyrė Marko Buteikio ir Tito Čapkausko ekipažui. Lenktynininkai planavo dalyvauti šešiuose Europos ralio čempionato etapuose, tačiau turimų lėšų užteko tik dvejoms varžyboms.
Dar viena nauja nominacija – „Metų organizatorius“ – atiteko „Rally Tauragė“ rengėjams. Jų organizuotos varžybos sulaukė išskirtinai didelio žiniasklaidos dėmesio, nors ne visos jo priežastys buvo malonios.
Per ralį buvo nustatyti keli neblaivūs sportininkai, kurie dėl pažeidimų neteko lenktynininkų licencijų. Šie įvykiai plačiai nuskambėjo ir už automobilių sporto bendruomenės ribų.
Apdovanoti ir čempionai, ir nesibaigiantis BMW projektas
„Metų MVP“, arba naudingiausio sezono dalyvio, apdovanojimas atiteko Gedimino Mickaus ir Malvinos Šlėnytės ekipažui. Debiutiniame sezone jie iškovojo Lietuvos mini ralio čempionų titulus, o jų važiavimas sulaukė išskirtinio bendruomenės dėmesio.
„Metų Onboard“ nominacijoje antrus metus iš eilės nugalėjo Martynas Tereikis ir Saulius Ruzgas. Žiūrovams įsiminė jų automobilyje filmuoti vaizdo įrašai, kuriuose greičio ruožų įtampą papildo nuotaikingi ekipažo pokalbiai.
Dar vienas antrus metus iš eilės apdovanotas dalyvis – Jono Mikniaus BMW, pelnęs „Metų projekto“ titulą. Nors šiemet automobilyje atsirado „Samsonas“ pavarų dėžė, technikos kaprizai niekur nedingo, todėl projektas ir toliau išlieka nuolatiniu ralio bendruomenės pokštų objektu.
Atskirą apdovanojimą „Ralio išdykėliai“ skyrė ir lietuvių sirgaliams, kurie į Europos ralio čempionato etapą Švedijoje atvyko vilkėdami gyvūnų kostiumus. Neįprastai pasipuošę gerbėjai taip patraukė dėmesį, kad pateko į oficialių čempionato transliuotojų akiratį.
Į vieną vietą susirinko daugiau kaip 300 ralio entuziastų
Pasak J. Simaškos, pagrindinis renginio tikslas – suteikti galimybę ralio bendruomenei po įtempto sezono susitikti neformalioje aplinkoje, kur trasoje konkuruojantys sportininkai gali kartu pasijuokti iš metų nuotykių.
„Praėjusiais metais neoficialiam pasibuvimui išsirinkome barą, kuris talpina 80 žmonių, tačiau susispaudė pusantro šimto. Šiemet išaugome iki 300 žmonių, labai gero bendruomenės vakarėlio, matome palaikymą, smagu matyti, kaip visi konkurentai trasoje linksmai leidžia laiką kartu mūsų vakarėlyje, tad jau pradedame galvoti apie kitų metų apdovanojimus“, – pasakojo J. Simaška.
Antrą kartą surengti „Ralio išdykėlių“ apdovanojimai tapo neoficialiu sezono uždarymu, kuriame vietoj įprastų sportinių rezultatų buvo įvertinti nutikimai, apie kuriuos ralio bendruomenė dar ilgai turės ką papasakoti.
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