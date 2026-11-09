Lietuvoje pasirodė naujos kartos „Audi Q7“: paskelbta, kiek kainuoja prabangus visureigis

„Audi Q7“ istorija prasidėjo dar 2005 metais, kai Frankfurto automobilių parodoje buvo pristatyta pirmoji modelio karta. Po dešimtmečio ją pakeitė antroji, o dabar gamintojas pristato jau trečiąją kartą, kurioje ir toliau daug dėmesio skiriama salono erdvumui bei ilgų kelionių komfortui.
Pasak „Audi“ prekės ženklo vadovo Lietuvoje ir Latvijoje Martyno Šiaulio, Q7 išlieka vienu populiariausių gamintojo modelių mūsų šalyje, todėl naujos kartos pasirodymas svarbus tiek šeimoms, tiek vairuotojams, ieškantiems erdvaus automobilio ilgoms kelionėms.
„Šį automobilį renkasi tiek šeimos, kurioms svarbi salono erdvė ir lengvai pritaikomas interjeras, tiek žmonės, vertinantys komfortą ir išskirtines dinamines charakteristikas ilgose kelionėse. Naujasis Q7 toliau plėtoja šiuos pranašumus ir siūlo dar platesnį sėdimų vietų išdėstymo pasirinkimą bei technologijas, kurios pastebimai palengvina kasdienį vairavimą“, – teigia M. Šiaulys.
Pirmą kartą – ir šešiavietis salonas
Iki šiol Q7 pirkėjai galėjo rinktis penkių arba septynių vietų saloną, tačiau trečiojoje kartoje atsirado dar viena galimybė – šešiavietė versija su dviem atskiromis antrosios eilės sėdynėmis ir dar dviem vietomis trečiojoje eilėje. Toks išdėstymas suteikia daugiau asmeninės erdvės antrojoje eilėje keliaujantiems keleiviams, nors bendras sėdimųjų vietų skaičius, palyginti su septynviete versija, sumažėja.
Šeimoms, kurioms svarbiau sutalpinti kuo daugiau keleivių, gamintojas paliko tradicines penkių ir septynių vietų konfigūracijas. Jų antrojoje sėdynių eilėje galima pritvirtinti tris vaikiškas kėdutes, o penkiavietės versijos bagažinės talpa, nulenkus galines sėdynes, siekia iki 2075 litrų.
Salone taip pat atsirado naujo dizaino centrinė konsolė, elektra reguliuojamos oro tiekimo angos ir papildomas ekranas priekiniam keleiviui. Viena ryškesnių komforto naujovių – panoraminis stoglangis, kurio stiklas suskirstytas į devynis segmentus. Jų skaidrumą galima keisti, todėl norint apsisaugoti nuo saulės nebūtina naudoti įprastos užuolaidėlės.
Stoglangis gali automatiškai tapti nepermatomas ir pastačius automobilį, o integruotas apšvietimas leidžia jį priderinti prie pasirinkto salono apšvietimo.
Šviesos signalus projektuoja ant kelio dangos
Išoriškai naująjį Q7 galima atpažinti iš aukščiau įrengtų „Singleframe“ radiatoriaus grotelių, platesnių ratų arkų ir pakeistos žibintų formos. Vis dėlto didžiausios apšvietimo naujovės slypi pačiuose žibintuose.
Skaitmeniniuose „Matrix LED“ priekiniuose žibintuose naudojama „micro-LED“ technologija, leidžianti tiksliau valdyti šviesos srautą ir ant kelio dangos projektuoti įvairius įspėjamuosius simbolius. Tokiu būdu sistema gali padėti vairuotojui geriau pastebėti pavojingas situacijas ir suteikti papildomos informacijos apie važiavimo sąlygas.
Dar įdomesnis sprendimas – posūkio signalų projekcija. Įjungus posūkio signalą, tamsoje ant kelio dangos projektuojamas šviesos simbolis, veikiantis kartu su įprastais automobilio posūkių signalais. „Audi“ teigimu, tai pirmoji tokio pobūdžio sistema pasaulyje.
Gale montuojami skaitmeniniai OLED žibintai, kurių šviesos elementai gali atlikti ne tik įprastą apšvietimo, bet ir informavimo apie tam tikras eismo situacijas funkciją.
Komforto įrangos sąraše taip pat numatytos automatiškai valdomos durys su kliūčių aptikimo funkcija, o pirkėjai galės rinktis iš trijų pakabos variantų, įskaitant prisitaikančią pneumatinę pakabą. Papildomai siūlomas ir visų ratų vairavimas, padedantis manevruoti nedideliu greičiu bei užtikrinti stabilesnį automobilio valdymą važiuojant greičiau.
Nauja multimedijos sistema su „ChatGPT“
Trečiosios kartos Q7 gavo atnaujintą MMI multimedijos sistemą, kurios pagrindinis elementas – panoraminis OLED ekranas. Jį papildo priekiniam keleiviui skirtas ekranas ir ant priekinio stiklo informaciją projektuojanti sistema.
Gamintojas taip pat siūlo patobulintą „Bang & Olufsen“ 4D garso sistemą. Ji išsiskiria tuo, kad garsą ne tik atkuria per salone įrengtus garsiakalbius, bet ir perduoda vibracijas, kurias keleiviai gali pajusti sėdėdami automobilyje.
Galvos atramose sumontuoti papildomi garsiakalbiai leidžia atskirai perduoti tam tikrus garsinius pranešimus, pavyzdžiui, navigacijos nurodymus ar telefono pokalbio garsą.
Dar viena naujovė – balso asistentas su integruotu „ChatGPT“ palaikymu. Jis skirtas palengvinti bendravimą su automobilio informacine sistema ir suteikti galimybę balsu pateikti įvairesnius klausimus.
Lietuvoje – du dyzeliniai V6 varikliai
Prekybos pradžioje Lietuvos pirkėjams siūlomos dvi „Audi Q7“ versijos, abi su 3,0 litro darbinio tūrio V6 dyzeliniais varikliais.
Silpnesnysis išvysto 245 AG ir 500 Nm sukimo momentą, o galingesnis – 299 AG ir 630 Nm. Abiejuose naudojama „MHEV“ švelniojo hibrido sistema, galinti suteikti iki 18 kW papildomos momentinės galios.
Dyzeliniai varikliai taip pat aprūpinti elektriniais kompresoriais, kurie padeda greičiau pasiekti reikiamą pripūtimo slėgį ir pagerinti reakciją į akceleratoriaus paspaudimą.
Gamintojo skelbiamais duomenimis, priklausomai nuo versijos ir įrangos, mišriosios degalų sąnaudos pagal WLTP metodiką siekia maždaug 7,2–8,0 l/100 km.
Lietuvoje „Audi Q7“ su 245 AG varikliu kainuoja nuo 79 500 eurų, o už galingesnę, 299 AG išvystančią versiją prašoma mažiausiai 82 000 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!