Lietuvoje debiutuoja dar viena „Geely“ koncerno markė: paaiškėjo, kas prekiaus „Zeekr“ automobiliais

„Zeekr“ salonus Vilniuje, Rygoje, Taline ir Helsinkyje planuojama atidaryti ketvirtąjį šių metų ketvirtį. Lietuvoje už automobilių prekybą ir techninį aptarnavimą bus atsakinga „Sostenos“ įmonių grupei priklausanti „Zentra Motors Group“.
Lietuvoje – keturi elektriniai modeliai
„Zeekr“ gamą Lietuvoje sudarys keturi elektromobiliai – „Zeekr X“, „001“, „7X“ ir „7GT“. Mažiausias iš jų – miesto krosoveris „Zeekr X“. Lietuvos „Zeekr“ svetainėje šio modelio kaina šiuo metu prasideda nuo 39 100 eurų.
Didesnis „Zeekr 7X“ taikosi į šeimyninių elektrinių SUV segmentą. Galiniais ratais varoma „Long Range“ versija su 100 kWh baterija pagal WLTP gali nuvažiuoti iki 615 km, o galingiausia visų varančiųjų ratų versija išvysto 475 kW, arba 646 AG, ir 100 km/val. pasiekia per 3,8 sek. Lietuvoje modelio kainos prasideda nuo 54 100 eurų.
„Zeekr 001“ – beveik penkių metrų ilgio „shooting brake“ tipo elektromobilis. Jo „Long Range“ versija viena įkrova gali įveikti iki 620 km, o 400 kW galios visų varančiųjų ratų modifikacija iki 100 km/val. įsibėgėja per 3,8 sek. Lietuvoje už „001“ prašoma nuo 61 100 eurų.
Naujausias iš ketvertuko – 4,82 metro ilgio „Zeekr 7GT“. Galiniais ratais varoma versija gali nuvažiuoti iki 655 km, o galingiausias 475 kW, arba 646 AG, variantas 100 km/val. pasiekia per 3,3 sek. Lietuvos kainoraštyje modelis šiuo metu siūlomas nuo 47 500 eurų.
Vėliau – beveik 900 AG hibridas
Vėliau Baltijos šalyse ir Suomijoje planuojama pristatyti ir „Zeekr 9X“. Skirtingai nuo likusios gamos, tai nėra vien elektra varomas modelis.
5,24 metro ilgio šešiaviečiame SUV montuojamas 2,0 litro benzininis variklis, du elektros motorai ir 55,1 kWh baterija. Bendra sistemos galia siekia 660 kW, arba 897 AG, o iki 100 km/val. automobilis įsibėgėja per 4,1 sek. Vien elektra deklaruojamas iki 179 km, bendras – iki 737 km nuvažiuojamas atstumas.
„9X“ taip pat naudoja 900 V elektros architektūrą. Gamintojas nurodo, kad tinkamomis sąlygomis bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti maždaug per 9,5 minutės.
„Zeekr“ Europoje – jau ne naujokė
„Zeekr“ buvo įkurta 2021 metais ir priklauso „Geely Auto Group“. Nuo pirmųjų automobilių pristatymo klientams tų pačių metų spalį markė visame pasaulyje jau yra pristačiusi daugiau kaip 850 tūkst. automobilių.
Europoje „Zeekr“ veiklą pradėjo anksčiau, o dabar savo plėtrą tęsia Baltijos šalyse ir Suomijoje. Automobilių dizaino centras veikia Geteborge, Švedijoje.
Lietuvos rinkoje „Zeekr“ taip pat taps dar vienu „Sostenos“ valdomo kiniškų markių portfelio papildymu. Rugsėjį grupė įsteigė bendrovę „Zentra Motors Group“, kuri Lietuvoje atstovauja „Omoda“ ir „Jaecoo“, o dabar rūpinsis ir „Zeekr“ prekyba bei aptarnavimu.
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