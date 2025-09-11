Legenda sugrįžo: naujoji „Ferrari Testarossa“ turės daugiau nei 1000 arklio galių

Naujasis „Ferrari 849 Testarossa“, pakeisiantis SF90 modelį, yra moderni legendos interpretacija su įspūdinga 1050 AG galios įkraunama hibridine pavara ir visų varančiųjų ratų sistema.
Originalusis „Testarossa“ (1984–1996 m.), sukurtas legendinės „Pininfarina“ studijos, savo pavadinimą paveldėjo iš 6-ojo dešimtmečio lenktyninio bolido „Testa Rossa“ (liet. „raudona galva“).
Jis taip buvo pavadintas dėl raudonai nudažytų variklio cilindrų galvučių. Naujasis modelis siekia pratęsti šią istoriją.
Naujojo superautomobilio širdis – 4,0 litrų V8 variklis su dvejomis turbinomis, generuojantis 830 AG.
Jam padeda trys elektros varikliai (du priekyje, vienas gale), pridedantys dar 220 AG. Bendra sistemos galia – 1050 AG.
Tai leidžia „849 Testarossa“ iki 100 km/val. įsibėgėti per 2,3 sekundės, pasiekti 330 km/val, maksimalų greitį, o Fiorano bandymų trasą įveikti 1,5 sekundės greičiau nei SF90.
Su 7,45 kWh baterija vien elektra galima nuvažiuoti iki 25 km.
Dizaine galima įžvelgti užuominų į originalųjį modelį, pavyzdžiui, matinis juodas ruožas, jungiantis priekinius žibintus.
Vairuotoją pasitinka į lenktyninį bolidą panaši aplinka su valdymo mygtukais ant vairo, skaitmeniniu prietaisų skydeliu ir nedideliu ekranu keleiviui.
Naujasis „Ferrari 849 Testarossa“ siūlomas kaip kupė ir kaip rodsteris „849 Spider“ su sulankstomu stogu.
Pirkėjai taip pat galės rinktis „Assetto Fiorano“ paketą, kuris sumažina svorį 30 kg.
Kupė kaina prasideda nuo 460 000 eurų, o rodsterio – nuo 500 000 eurų.
