TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Lamborghini“ pristatė naują „Temerario“ versiją: pagrindinis akcentas – galingas variklis

2025-11-12 17:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 17:01

„Lamborghini“ pristatė naują lenktyninį koncepcinį modelį „Temerario Super Trofeo“. Tai yra būsimas automobilis, kuris 2027 metais trasose pakeis dabartinį „Huracán Super Trofeo“.

Lamborghini Temerario (nuotr. gamintojo)

„Lamborghini" pristatė naują lenktyninį koncepcinį modelį „Temerario Super Trofeo". Tai yra būsimas automobilis, kuris 2027 metais trasose pakeis dabartinį „Huracán Super Trofeo".

0

Skirtingai nei standartinis „Temerario“ modelis, kuris bus hibridinis, lenktynėms skirta „Super Trofeo“ versija atsisakė bet kokių elektrifikacijos priedų. Tai – grynakraujis lenktyninis bolidas su vidaus degimo varikliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Automobilyje sumontuotas 4,0 litrų V8 variklis. 650 arklio galių išvystantis variklis poruojamas su šešių laipsnių sekvencine pavarų dėže ir galinių varančiųjų ratų pavara. 

Šis modelis, techniškai giminingas aukštesnės klasės „Temerario GT3“ bolidui, yra kuriamas kaip idealus „pradžios taškas“ pradedantiesiems GT lenktynininkams.

Žinoma, automobilis gavo agresyvios išvaizdos aerodinaminių elementų paketą su milžinišku priekiniu spliteriu, ventiliuojamomis ratų arkomis, masyviu galiniu sparnu bei difuzoriumi.

Jis sukurtas ant specializuotos važiuoklės su integruotu FIA sertifikuotu saugos lanku ir turi 12 padėčių reguliuojamą traukos kontrolės bei ABS sistemas.

„Lamborghini“ vadovas Stephanas Winkelmannas pabrėžė, kad nors „Lamborghini“ negimė kaip lenktyninių automobilių markė, būtent klientų paklausa (daugiau nei 1300 „Super Trofeo“ dalyvių) pavertė lenktynių programą vienu iš pagrindinių kompanijos strategijos ramsčių.

