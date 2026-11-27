Krintant oro temperatūrai, dyzeline esantys parafinai pradeda kristalizuotis. Susidarę kristalai ilgainiui gali užkimšti degalų filtrą ir sutrikdyti degalų tiekimą į variklį. Būtent dėl šios priežasties, keičiantis metų laikams, degalinėse pradedamas pardavinėti skirtingoms temperatūroms pritaikytas dyzelinas.
Vasarą parduodamo dyzelino ribinė filtruojamumo temperatūra siekia –5 °C, pereinamuoju laikotarpiu –15 °C, o žiemą naudojamo F klasės dyzelino –20 °C. Dar žemesnei temperatūrai pritaikytas arktinis dyzelinas.
„Circle K“ degalų kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius išskiria penkis klaidingus vairuotojų įsitikinimus apie dyzelinių degalų savybes žiemą.
Renkantis naudotą automobilį, svarbu žinoti ne tik jo privalumus, bet ir silpnąsias vietas. Apie dažniausiai pasitaikančius gedimus ir tai, ką verta patikrinti prieš perkant, skaitykite rubrikoje „Iš antrų rankų“.
1. Iki –20 °C šalčiui pritaikyto dyzelino savybės nesikeičia iki šios temperatūros
Dyzelino savybės pradeda keistis gerokai anksčiau, nei pasiekiama jo ribinė filtruojamumo temperatūra. Pavyzdžiui, iki –20 °C šalčiui pritaikytas F klasės dyzelinas gali pradėti drumstis jau esant –10 °C temperatūrai.
Degalai drumstėja dėl juose besiformuojančių parafino kristalų, tačiau tai dar nereiškia, kad sutriks variklio darbas.
„Drumstėjimo ir ribinė filtruojamumo temperatūros yra du skirtingi rodikliai. Dyzelinas gali pradėti drumstis, tačiau vis dar tekėti per degalų filtrą. Problemos kyla tada, kai susidarę kristalai pradeda trukdyti degalų tiekimui“, – aiškina R. Laurinavičius.
Ribinė filtruojamumo temperatūra nustatoma laboratorinėmis sąlygomis, todėl ji negarantuoja, kad esant tokiai lauko temperatūrai visų automobilių varikliai veiks be sutrikimų.
2. Visas arktinis dyzelinas vienodai atsparus šalčiui
Degalinėse parduodamas žieminis dyzelinas skirstomas į kelias klases, kurioms taikomi skirtingi atsparumo šalčiui reikalavimai.
Pagal Lietuvoje galiojančius degalų kokybės reikalavimus, F klasės dyzelino ribinė filtruojamumo temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip –20 °C, pirmosios arktinės klasės –26 °C, antrosios arktinės klasės –32 °C.
Skirtingų klasių arktinį dyzeliną degalinėse galima atskirti pagal žymėjimą. Pirmosios klasės arktinis dyzelinas žymimas viena žvaigždute, antrosios – dviem. F klasės žieminis dyzelinas tokio žymėjimo neturi.
Skiriasi ir šių degalų drumstėjimo temperatūra. Pavyzdžiui, pirmosios arktinės klasės dyzelino drumstėjimo temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip –16 °C, o ribinė filtruojamumo temperatūra – ne aukštesnė kaip –26 °C.
Todėl prieš užpildant degalų baką verta atkreipti dėmesį ne tik į dyzelino pavadinimą ar kainą, bet ir į jo klasę.
3. Įpylus arktinio dyzelino, bake likę vasariniai degalai nebekels problemų
Šis klaidingas įsitikinimas ypač aktualus vairuotojams, kurie automobilį eksploatuoja retai ir vienu degalų baku gali važinėti kelias savaites ar net mėnesius.
Jeigu bake dar likę nemažai vasarinio dyzelino, papildžius jį arktiniu, gautas degalų mišinys nebūtinai bus toks pat atsparus šalčiui kaip degalinėje įsigyti arktinės klasės degalai.
„Nedidelis kiekis arktinio dyzelino automatiškai nepavers viso bake esančio mišinio atspariu stipriems šalčiams. Todėl vairuotojams, kurių bake dar yra nemažai vasarinio dyzelino, sezonui tinkamais degalais vertėtų pasirūpinti iš anksto“, – pataria R. Laurinavičius.
Artėjant šalčiams, rekomenduojama sunaudoti kuo daugiau bake likusio vasarinio dyzelino ir tik tuomet baką pripildyti žiemai pritaikytų degalų.
4. Sutirštėjusį dyzeliną galima išgelbėti specialiais priedais
Prekybos vietose galima rasti įvairių dyzelino atsparumą šalčiui gerinančių priedų. Vis dėlto svarbu žinoti, kad tokios priemonės pirmiausia skirtos prevencijai, o ne jau atsiradusioms problemoms pašalinti.
Šie priedai keičia parafino kristalų formavimosi procesą ir mažina degalų filtro užsikimšimo riziką. Tačiau jeigu kristalai jau susiformavo ir užkimšo degalų filtrą, į baką įpiltas įprastas priedas problemos gali neišspręsti.
Tokiu atveju automobilį gali tekti nugabenti į šildomą patalpą ir palaukti, kol pakils degalų temperatūra.
„Antigelinių priedų nereikėtų laikyti greitu būdu atitirpinti jau sutirštėjusius degalus. Svarbiausia nelaukti problemų ir iš anksto rinktis sezonui tinkamą dyzeliną. O papildomus priedus reikėtų naudoti tik įsitikinus, kad tai leidžia automobilio gamintojas“, – sako R. Laurinavičius.
5. Žieminis dyzelinas nuo vasarinio skiriasi tik specialiais priedais
Dyzelino atsparumas šalčiui priklauso ne vien nuo naudojamų priedų, bet ir nuo pačios degalų sudėties.
Vienas iš žieminio dyzelino gamyboje naudojamų komponentų gali būti HVO – hidrinant augalinius aliejus, gyvūninius riebalus ar kitas tinkamas atsinaujinančias žaliavas gaminami degalai.
Palyginti su įprastu biodyzelino komponentu – riebalų rūgščių metilo esteriais (RRME), HVO pasižymi mažesniu polinkiu sugerti vandenį ir gali turėti geresnių eksploatacinių savybių esant žemai temperatūrai. Vis dėlto galutinį dyzelino atsparumą šalčiui lemia viso degalų mišinio sudėtis.
HVO gali būti naudojamas ne tik kaip įprasto dyzelino sudedamoji dalis, bet ir kaip atskira degalų rūšis. Kai kurių tokių degalų ribinė filtruojamumo temperatūra siekia –32 °C ar net mažiau.
Tačiau prieš pilant gryną HVO dyzeliną būtina įsitikinti, ar automobilio gamintojas leidžia naudoti EN 15940 standartą atitinkančius degalus.
Pasak R. Laurinavičiaus, žiemą taip pat verta palaikyti didesnį degalų kiekį bake. Tai gali padėti sumažinti kondensato susidarymo riziką, ypač jeigu automobilis reguliariai laikomas šildomoje patalpoje, o vėliau eksploatuojamas esant neigiamai lauko temperatūrai.
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