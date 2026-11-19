2026 metų „Formulės 1“ čempionate K. Antonelli pasiekė istorinę pergalę. Lapkričio 1 dieną Meksikoje užsitikrinęs pirmąjį pasaulio čempiono titulą, jis tapo jauniausiu sportininku, kuriam pavyko pasiekti tokį rezultatą.
Lenktynių pasaulyje netrūksta nei įspūdingų pergalių, nei netikėtų nesėkmių. Apie svarbiausius įvykius Lietuvos ir užsienio trasose skaitykite automobilių sporto rubrikoje.
Tačiau lenktynės nėra vienintelė jaunojo italo aistra. Interviu Vokietijos leidiniui „Auto Motor und Sport“ jis papasakojo, kokie automobiliai labiausiai traukia jo dėmesį ir kuriuos norėtų kada nors turėti savo garaže.
Pirmasis sąraše – naujausias AMG kūrinys
Vienas automobilių, kurį K. Antonelli norėtų įsigyti artimiausiu metu, yra rugsėjį pristatytas „Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung“.
„Planuoju įsigyti „Mercedes“. Norėčiau naujojo CLE, kuris ką tik buvo pristatytas. Kalbuosi su „Mercedes“ ir aiškinuosi, kokios yra galimybės“, – leidiniui sakė pasaulio čempionas.
Tačiau net ir „Mercedes“ gamyklinės komandos lenktynininkui įsigyti tokį automobilį gali būti nelengva. „Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung“ yra antrasis išskirtinės „Mythos“ serijos modelis, kurio gamyba apribota vos 30 egzempliorių.
Šis automobilis sukurtas itin daug dėmesio skiriant važiavimo dinamikai. Jame montuojamas 4,0 litro V8 variklis su dviem turbokompresoriais, išvystantis 646 AG.
Automobilis turi specialiai pritaikytą aerodinamiką, lengvą konstrukciją, lenktyninio tipo sėdynes ir saugos lankus. Nors modelį galima naudoti viešuosiuose keliuose, jo techniniai sprendimai pirmiausia orientuoti į važiavimą lenktynių trasoje.
Svajoja apie legendinį „300 SL“
K. Antonelli susidomėjimas „Mercedes-Benz“ automobiliais neapsiriboja naujausiais modeliais. Vienas svarbiausių jo svajonių automobilių – praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje gamintas „Mercedes-Benz 300 SL Gullwing“.
„Dievinu „300 SL Gullwing“. Labiausiai norėčiau sidabrinio“, – prisipažino lenktynininkas.
1954 metais pristatytas „300 SL“ iki šiol laikomas vienu garsiausių „Mercedes-Benz“ modelių. Labiausiai jis išsiskiria į viršų atsidarančiomis durimis, dėl kurių ir prigijo „Gullwing“, arba žuvėdros sparnų, pavadinimas.
Domina ir „Le Mano“ lenktynėms sukurtas automobilis
Italas neslepia susižavėjimo ir „Mercedes-Benz CLK GTR“, kurio istorija prasidėjo ne įprastų automobilių kūrimo padalinyje, o lenktynių trasoje.
„Man taip pat patinka keliams skirta „Le Mano“ automobilio CLK versija. Tai nepaprastai gražus automobilis“, – pasakojo K. Antonelli.
„Mercedes-Benz CLK GTR“ buvo sukurtas dalyvauti FIA GT čempionate. Kad lenktyninis automobilis atitiktų tuometinius homologacijos reikalavimus, gamintojas turėjo pagaminti ir ribotą skaičių viešiesiems keliams skirtų egzempliorių. Taip atsirado vienas išskirtiniausių praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio superautomobilių.
Bendro naudojimo keliams skirtas CLK GTR turėjo 6,9 litro V12 variklį, išvystantį maždaug 612 AG. Jo išvaizda buvo labai artima lenktyniniam modeliui, o itin mažas pagamintų automobilių skaičius pavertė jį kolekcininkų geidžiamu objektu.
Įdomu tai, kad panašiu automobiliu domisi ir kitas „Formulės 1“ lenktynininkas Fernando Alonso. Šių metų pradžioje jis buvo pastebėtas Monake prie „Mercedes-Benz CLK GTR“ vairo.
Kolekcijoje norėtų turėti ir DTM legendą
Dar vienas K. Antonelli paminėtas automobilis – „Mercedes-Benz CLK DTM AMG“: „DTM versija man taip pat labai patinka“, – sakė italas.
Šis modelis debiutavo 2004 metais, kai „Mercedes-Benz“ nusprendė pažymėti sėkmingą pasirodymą Vokietijos kėbulinių automobilių lenktynių čempionate. Iš viso buvo pagaminta vos 100 kupė kėbulo automobilių.
Po variklio dangčiu montuotas 5,4 litro V8 variklis, išvystantis 582 AG ir 800 Nm sukimo momentą. Nuo 0 iki 100 km/val. automobilis įsibėgėdavo per 3,9 sekundės, o didžiausias greitis buvo elektroniniu būdu apribotas iki 320 km/val.
Išskirtinį šio modelio statusą rodo ir kolekcininkų dėmesys. Lapkričio 14 dieną aukcione buvo siūlomas buvusiam „Formulės 1“ pasaulio čempionui Jensonui Buttonui priklausęs „CLK DTM AMG“ egzempliorius.
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