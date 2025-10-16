Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Kelionė automobiliu po Europą žiemą: gidas, padėsiantis išvengti tūkstantinių baudų

2025-10-16 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 17:06

Artėjant žiemai ir planuojant keliones automobiliu po Europą, svarbu atsiminti – tai, kas priimtina Lietuvoje, kaimyninėje šalyje gali užtraukti didžiulę baudą. Žieminių padangų taisyklės skirtingose Europos valstybėse skiriasi kardinaliai.

Žieminių padangų bandymai (nuotr. gamintojo)

Artėjant žiemai ir planuojant keliones automobiliu po Europą, svarbu atsiminti – tai, kas priimtina Lietuvoje, kaimyninėje šalyje gali užtraukti didžiulę baudą. Žieminių padangų taisyklės skirtingose Europos valstybėse skiriasi kardinaliai.

1

Vienur jos privalomos griežtai nustatytomis datomis, kitur – tik esant žiemiškoms sąlygoms, kurias dažnai interpretuoja pats policijos pareigūnas. Ši paini taisyklių mozaika reiškia, kad norint išvengti nemalonumų, prieš kiekvieną kelionę būtina atlikti namų darbus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau patarimų vairuotojams – specialioje „Patarimai vairuotojams“ rubrikoje.

Griežčiausiai taisyklių laikomasi Šiaurės ir Baltijos šalyse. Kaip ir Lietuvoje (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d.), Latvijoje (nuo gruodžio 1 d. iki kovo 1 d.) ir Švedijoje (nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31 d.) galioja privalomas periodas. Tačiau skiriasi reikalavimai protektoriui: Latvijoje ir Serbijoje reikalaujama mažiausiai 4 mm, o Švedijoje – 3 mm. Griežčiausia šiuo atžvilgiu yra Makedonija, kur nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d. protektoriaus gylis privalo būti ne mažesnis nei 5 mm.

Kur kas daugiau lankstumo, bet kartu ir neapibrėžtumo, yra Centrinėje Europoje. Čekijoje (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.), Slovakijoje ir Slovėnijoje žieminės padangos privalomos tik „esant žiemiškoms sąlygoms“, o tai palieka vietos interpretacijai. Čia taip pat skiriasi reikalavimai protektoriui: Čekijoje – 4 mm, o Slovakijoje ir Slovėnijoje – 3 mm.

Dar sudėtingesnė situacija laukia Balkanų šalyse ir Italijoje, kur taisyklės dažnai priklauso nuo konkretaus kelio ar regiono. Kroatijoje žieminės padangos privalomos tik specialiais ženklais pažymėtuose keliuose.

Serbijoje ir Juodkalnėje galioja mišri sistema: kai kur jos privalomos visada nustatytu laikotarpiu, o kai kur – tik esant žiemiškoms sąlygoms.

Panaši tvarka ir Italijoje, kur atskiri regionai ar net konkretūs greitkeliai, pavyzdžiui A2, turi savo individualius periodus (nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d.). Visa tai reiškia, kad prieš kelionę būtina atlikti namų darbus ir pasitikrinti konkretaus regiono taisykles.

Kuriose Europos šalyse galioja specifiniai reikalavimai?

Be šalių, kuriose galioja griežtos datos ar bendros „žiemiškų sąlygų“ taisyklės, Europoje yra ir valstybių, turinčių itin specifinių arba išskirtinių reikalavimų, kuriuos žinoti būtina.

Pavyzdžiui, Belgijoje ir Bulgarijoje žieminės padangos yra tik rekomenduojamos, bet ne privalomos. Tačiau kur kas sudėtingesnė situacija laukia Šveicarijoje. 

Nors reikalavimas naudoti žiemines padangas taip pat yra tik rekomendacinio pobūdžio, patekus į eismo įvykį su vasarinėmis padangomis, vairuotojui beveik garantuotai bus priskirta dalis kaltės, net jei avarija įvyko ne dėl jo kaltės.

Norvegijoje formalus reikalavimas taip pat nėra netaikomas, tačiau vairuotojas privalo turėti grandines, nebent jo padangų protektoriaus gylis siekia bent 5 mm. Pastarasis reikalavimas – ypatingai griežtas. 

Kitose šalyse taisyklės priklauso nuo konkrečios situacijos. Ispanijoje žieminės padangos privalomos tik specialiais ženklais pažymėtuose keliuose, o Rumunijoje – tik ant apsnigtų ar apledėjusių kelių. Liuksemburgas prie „žiemiškų sąlygų“ reikalavimo priduria dar vieną, itin konkretų, kriterijų – žemesnę nei 7 laipsnių Celsijaus temperatūrą.

Kita vertus, Vokietijoje taisyklės taip pat paprasta, bet griežta: žieminės padangos privalomos bet kada, kai kelyje yra žiemiškos sąlygos, nepriklausomai nuo datos. Tuo tarpu Prancūzijoje, be bendrų taisyklių, vietos valdžia kalnuotuose regionuose gali įvesti papildomus, griežtesnius reikalavimus.

Universalios padangos priimtinos ne visur

Tačiau pats svarbiausias niuansas, galintis sugadinti kelionę ir gerokai paploninti piniginę, slypi pačių padangų žymėjime. Daugelis vairuotojų yra įpratę manyti, kad M+S (angl. Mud and Snow – purvas ir sniegas) žymėjimas reiškia, kad padanga yra žieminė.

Tačiau vis daugiau Europos šalių, ypač Vokietija ir kalnuoti Prancūzijos regionai, šio žymėjimo nebelaiko pakankamu. Vienintelis oficialus ir neginčijamas žiemos padangos įrodymas dabar yra snaigės kalnų fone simbolis (3PMSF).

Todėl prieš kelionę svarbiausia yra patikrinti ne tik padangų protektorių, bet ir jų šoninę dalį. Įsitikinkite, kad jūsų padangos turi 3PMSF simbolį – tai garantuos, kad jūsų kelionė nesibaigs netikėta bauda ar, dar blogiau, ginču su pareigūnu viduryje kelio.

