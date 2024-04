Kelininkai skelbia žiemos sezono pabaigą

Pateikė įspūdingą žiemos sezono statistiką

Kaip pažymima, žiemos sezonas kelininkams prasideda ne vėliau kaip lapkričio 1-ąją, o baigiasi balandį. Per pastarąjį sezoną buvo išbarstyta daugiau kaip 140 tūkst. tonų ledą ir sniegą tirpdančių medžiagų, o ja padengė bei nuvalė daugiau kaip 2 mln. kilometrų šalies kelių.

Pasak bendrovės atstovų, šaltasis sezonas šiemet negailėjo iššūkių – darbus sunkino itin intensyvus snigimas, prasidėjęs dar lapkritį, o sunkios eismo sąlygos kėlė iššūkių ne tik žiemą, bet ir pavasarį. Vien gruodžio mėnesį kelininkai sunaudojo 11 408 m3 tirpalo slidumui mažinti, o tai prilygsta beveik penkiems olimpinio dydžio baseinams.

Sausio mėnesį valstybinės reikšmės keliuose buvo skelbiamos ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos. Tai daroma tuomet, kai per 20 valandų temperatūra nepakyla aukščiau kaip -10 ℃. Tiesa, siekiant užtikrinti kuo saugesnes eismo sąlygas, kelininkai pasitelkė specialios sudėties druską slidumui keliuose mažinti.

Taisė išdaužas

Kelių valymas ir slidumą mažinančių medžiagų bėrimas – ne vieninteliai darbai, kurie atliekami žiemą. Gausus sniegas, oro temperatūros pokyčiai lėmė ir pavojingų išdaužų susidarymą valstybinės reikšmės keliuose. Dar prieš prasidedant kalendoriniam pavasariui, kai susidarydavo palankesnės oro sąlygos, įmonė skelbia užtaisiusi kiek daugiau nei 43 tūkst. m2 išdaužų arba daugiau kaip 180 tūkst. duobių.

Vien per sausio ir vasario mėnesius valstybinės reikšmės keliuose užtaisytų išdaužų plotas siekė virš 36 tūkst. m2. Be to, išdaužų taisymo darbai vyko naudojant efektyvesnes priemones, leidžiančias panaudoti karštąjį asfalto mišinį, bei tokiu būdu padidinti remontu sukuriamą naudą. Tuo tikslu buvo įjungta „Kelių priežiūros“ asfalto gamykla.

Vairuotojai galėjo stebėti eismo sąlygas realiuoju laiku

Šių metų pradžioje „Kelių priežiūra“ vairuotojams suteikė galimybę naudotis nauju įrankiu, kuriuo buvo tikimasi padės informuoti eismo dalyvius apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus.

Vairuotojams tai pat buvo suteikiama informacija apie kelių priežiūros technikos lokaciją priežiūros maršrutuose, užkertant kalbas ir spėliojimus, jog kelininkus žiema užklupo netikėtai.