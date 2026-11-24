Prieš kurį laiką išbandę BMW iX3, šį kartą apžvalgininkai sėdo prie pagrindinio konkurento vairo. Abu bandyti automobiliai kainavo apie 82 tūkst. eurų, tačiau, kaip paaiškėjo, vienas nuo kito skiriasi ne tik išvaizda ar techninėmis charakteristikomis.
Elektrinis GLC sukurtas ant atskiros elektromobiliams skirtos platformos, o jo salone didžiausią dėmesį traukia per visą prietaisų skydelį besidriekiantis ekranas. Nors apdailos kokybei vedėjai priekaištų beveik neturėjo, toks sprendimas patiko ne visiems.
„Atrodo įspūdingai, atrodo gražiai, bet aš galvoju, ar „Mercedes“ jau šiek tiek nepersistengė“, – svarstė vienas apžvalgininkų.
Abejonių sukėlė ir kai kurių funkcijų valdymas. Pavyzdžiui, norint pakeisti panoraminio stogo nustatymus, tenka naršyti po ekrano meniu. Vedėjai netruko pastebėti, kad vairuojant toks sprendimas gali ne tik erzinti, bet ir blaškyti dėmesį.
Didesnis automobilis, bet vietos mažiau?
Dar vienas netikėtumas laukė atsisėdus ant galinės sėdynės. Nors elektrinis GLC yra šiek tiek ilgesnis už BMW iX3, vedėjų vertinimu, bavariškas elektromobilis galiniams keleiviams siūlo daugiau erdvės.
Užtat „Mercedes-Benz“ turi didesnę bagažinę ir papildomą daiktų skyrių priekyje. Tačiau vienam apžvalgininkų toks pranašumas pasirodė menka paguoda.
„Aš geriau rinkčiausi mažą bagažinę, bet daug vietos gale“, – prisipažino jis.
Vis dėlto išvažiavus į kelią nuotaikos gerokai pasikeitė. Nors bandytame GLC nebuvo pneumatinės pakabos, automobilis stebino gebėjimu švelniai įveikti kelio nelygumus.
„Aš nežinau, ką jie ten daro toje važiuoklėje, bet net kai nėra pneumatinės pakabos, jis plaukia“, – stebėjosi vienas vedėjų.
Tiesa, idealų komfortą kiek gadino netikėtai aiškiai girdimas padangų triukšmas. Tačiau bandymo pabaigoje vienas apžvalgininkų vis tiek pripažino, kad elektrinis GLC turi tai, ko jis tikisi iš šios markės automobilio.
„Aš pradėjau suprasti – čia tikras „Mercedes“. Aš tokio ir noriu.“
Ar naujasis elektrinis GLC iš tiesų vertas 82 tūkst. eurų ir kuo jis pranašesnis už BMW iX3? Išsamiau – žiūrėkite vaizdo reportaže, o laidą „e-Gazas-Dugnas“ – kiekvieną sekmadienį, 10:30 val. per TV6.
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