„Jo vairas – kažkokia dešra“: išbandę lietuvių pamėgtus modelius priėjo prie netikėtos išvados

Šį kartą naują modelį apžvalgininkai nusprendė išbandyti atsižvelgę į vieno žiūrovo pageidavimą. Jis pasiūlė iš arčiau susipažinti su „Kia Seltos“ ir palyginti jį su didesniu, Lietuvos vairuotojams jau puikiai pažįstamu „Kia Sportage“.
Tokia užduotis pasirodė intriguojanti, nes abu automobiliai yra panašios paskirties, o jų kainos, pasirinkus tam tikras komplektacijas, beveik susilygina.
„Aš nesuprantu, kam „Kia“ gamoje reikia ir „Niro“, ir „Seltos“, kurie iš esmės yra labai panašaus dydžio, bet kartu ir labai skirtingi modeliai“, – dar bandymo pradžioje svarstė P. Garkauskas. Vis dėlto pirmoji pažintis su „Seltos“ netruko išsklaidyti abejonių bent jau dėl jo išorės.
Išvaizda sužavėjo, tačiau kaina privertė susimąstyti
„Kia Seltos“ eksterjeras tapo viena geriausiai įvertintų automobilio savybių. Kampuotos kėbulo formos, neįprastas priekinės dalies dizainas ir masyvios proporcijos sukuria gerokai didesnio automobilio įspūdį, nei yra iš tiesų. Be to, nors „Seltos“ yra kompaktiškesnis už „Sportage“, jį galima įsigyti su visų varančiųjų ratų pavara – tai vienas svarbiausių techninių pranašumų prieš panašaus dydžio „Kia Niro“.
„Aš tikrai be jokio skepticizmo sakau, kad tai vienas didžiausią įspūdį pastaruoju metu palikusių naujų automobilių. Jis puikiai atrodo“, – susižavėjimo neslėpė I. Paukštys.
Vedėjams patiko ir tai, kad „Seltos“ kėbulo linijose galima įžvelgti naujausių elektrinių „Kia“ modelių dizaino bruožų, nors po variklio dangčiu čia slepiasi tradicinė vidaus degimo jėgainė. Laidoje pristatyta versija turi 1,6 litro benzininį variklį su turbokompresoriumi, išvystantį 180 AG. Jis derinamas su septynių laipsnių dviejų sankabų automatine pavarų dėže ir keturių varančiųjų ratų pavara.
Tiesa, tokio gausiai sukomplektuoto egzemplioriaus kaina siekia apie 41 tūkst. eurų, nors bazinės „Seltos“ versijos prasideda nuo maždaug 31 tūkst. eurų. „Daug pinigų“, – išgirdęs bandomojo automobilio kainą trumpai konstatavo P. Garkauskas, primindamas, kad už panašią sumą pirkėjai jau drąsiai dairosi į didesnįjį „Sportage“.
Salone – staigmena
Įsėdus į „Seltos“ vidų, gera nuomonė apie automobilį tik dar labiau sustiprėjo. Čia vedėjus pasitiko naujausią „Kia“ dizaino kryptį atspindintis interjeras, kuriame dominuoja aiškios formos, santūrios spalvos ir apgalvota ergonomika. Bene labiausiai apžvalgininkus pradžiugino sprendimas neatsisakyti įprastų valdiklių.
„Pirmas dalykas – turime fizinius mygtukus. Bravo, tikrai paplojam“, – džiaugėsi vedėjai. Jų vertinimu, „Seltos“ salonas atrodo šiuolaikiškesnis už „Sportage“, nors pastarasis vis dar sukuria kiek prabangesnio automobilio įspūdį.
Pasak apžvalgininkų, vyresnysis brolis labiau orientuotas į prabangą, o „Seltos“ – į gryną funkcionalumą. Tiesa, nors viršutinėje salono dalyje naudojamos malonios liesti medžiagos, žemiau galima rasti ir pigesnio plastiko, o kritikos sulaukė ir pavarų pasirinkimo valdiklis su jame integruotu variklio užvedimo mygtuku.
Praktiškumo atžvilgiu naujokas pasirodė stebėtinai gerai. Ant galinės sėdynės vietos pakanka net aukštesniems keleiviams, o aukšta stogo linija suteikia daug erdvės virš galvos. Trys suaugusieji gale taip pat sutilptų, nors vidurinė vieta ilgesnėje kelionėje ir nebūtų pati patogiausia.
Dar įdomesnis eksperimentas laukė prie bagažinės. Norėdami praktiškai išsiaiškinti, kiek „Seltos“ iš tiesų nusileidžia didesniam „Sportage“, vedėjai į pagalbą pasitelkė pastarojo bagažinės uždangą. Paaiškėjo, kad jos plotis tinka ir mažesniajam modeliui, nors pačios bagažinės skiriasi savo gyliu ir forma. Kadangi po ranka nebuvo ruletės, tikslesniems matavimams buvo panaudotas kelnių diržas.
„Dabar bus rimtas mokslinis bandymas. Kadangi neturime ruletės, nusprendžiau pasiaukoti – naudosime diržą“, – juokavo I. Paukštys.
Kur dingo vairavimo malonumas?
Iki tol,kol „Kia Seltos“ stovėjo vietoje, jis atrodė beveik nepriekaištingai. Modernus dizainas, patogus salonas ir erdvė keleiviams leido tikėtis, kad automobilis taip pat užtikrintai pasirodys ir kelyje. Tačiau būtent čia prasidėjo didžiausi nusivylimai.
Važiuoklė gana sėkmingai susitvarkė su prastos kokybės asfaltu – nors automobilis nėra itin minkštas, jo pakaba neatrodo pernelyg standi, o garso izoliacija taip pat sulaukė pagyrų. Tikroji problema pasirodė esanti ne komfortas, o apatiškos automobilio reakcijos į vairuotojo veiksmus.
„Jis jums tikrai nebus sportininkas. Žinot, kaip jis važiuoja? Jis tiesiog važiuoja ir važiuoja“, – pirmuosius įspūdžius apibendrino P. Garkauskas.
Nors 180 AG tokiam automobiliui turėtų visiškai pakakti, apžvalgininkai pasigedo gyvesnės reakcijos į akceleratoriaus paspaudimą. Ypač daug kritikos teko automatinei pavarų dėžei, kuri važiuojant įprastu režimu nuolat delsė parinkti žemesnę pavarą.
Vedėjai net surengė nedidelį eksperimentą: sulėtinę greitį staigiai nuspaudė akceleratorių iki dugno ir stebėjo, kiek laiko praeis, kol automobilis pagaliau pradės sparčiau greitėti. Rezultatas jų nesužavėjo.
Vis dėlto laidos vedėjams labiausiai užkliuvo neinformatyvus vairo mechanizmas. Nors griežta „Seltos“ išvaizda gali sudaryti sportiško automobilio įspūdį, sukant vairą jokio ryšio su ratais nesijaučia.
„Jis visiškai netinka vairuotojui, kuriam patinka vairuoti, nes jo vairas yra kažkokia dešra“, – rėžė vienas apžvalgininkų, o kolegai pasiteiravus, kokia būtent, netruko patikslinti: „Greičiausiai daktariška.“
Išsamesnę „„Kia Seltos“ apžvalgą žiūrėkite „Gazas-Dugnas“ reportaže, o naujausius epizodus galite žiūrėti kiekvieną šeštadienį 10:30 per TV6.
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