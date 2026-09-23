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Internautai negailestingi: pamatę ilgai slėptą „Bentley“ elektromobilį, išvadino jį pigiu plagiato kratiniu

2026-09-23 16:06 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-23 16:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Likus vos kelioms valandoms iki oficialaus pristatymo, internete išplito pirmojo elektrinio „Bentley“ modelio „Torcal“ nuotraukos be jokių maskuojamųjų detalių. Užuot sulaukę susižavėjimo, britai susidūrė su aštria kritikos banga – automobilių entuziastai naują visureigį išvadino kiniška kopija.

„Bentley Torcal“ (nuotr. facebook.com)

Likus vos kelioms valandoms iki oficialaus pristatymo, internete išplito pirmojo elektrinio „Bentley“ modelio „Torcal“ nuotraukos be jokių maskuojamųjų detalių. Užuot sulaukę susižavėjimo, britai susidūrė su aštria kritikos banga – automobilių entuziastai naują visureigį išvadino kiniška kopija.

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Vieniems masyvi priekinė dalis ir didelės grotelės priminė kiniškus prabangius SUV, kiti automobilio proporcijose įžvelgė „Rolls-Royce“, „Genesis“ ar BMW bruožų. Dalis komentatorių net abejojo, ar visos internete pasklidusios nuotraukos nėra sukurtos ar pakoreguotos dirbtiniu intelektu.

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Giminystė su „Porsche“ – ne atsitiktinė

Nors „Torcal“ turės „Bentley“ būdingų dizaino elementų, po juo slepiasi komponentai, kurie buvo panaudoti kuriant elektrinį „Porsche Cayenne“. 

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Giminystę išduoda ir proporcijos. Maždaug penkių metrų ilgio „Torcal“ siluetas išlieka gana aptakus, tačiau priekinė ir galinė dalys suformuotos gerokai kampuočiau. Priekyje dominuoja aukštos, beveik stačiakampės grotelės su rombų raštu, o gale – siauros horizontalios šviesos ir didelis „Bentley“ ženklas.

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Gamintojas kol kas neatskleidė visų techninių duomenų, tačiau vieną dalyką jau patvirtino – „Torcal“ taps galingiausiu ir greičiausiai įsibėgėjančiu serijiniu „Bentley“ per visą markės istoriją.

Prieš premjerą su prototipu susipažinę žurnalistai skelbia, kad dviejų elektros variklių sistema išvystys daugiau kaip 850 AG ir apie 1 000 Nm sukimo momentą. Automobilyje turėtų būti montuojama maždaug 113 kWh baterija ir 800 voltų elektros sistema.

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Gamintojas taikosi į maždaug 600 km nuvažiuojamą atstumą, o didžiausia įkrovimo galia turėtų priartėti prie 400 kW. Radus tinkamą įkrovimo stotelę, bateriją nuo 10 iki 80 proc. numatoma įkrauti greičiau nei per 20 minučių.

Konkurentų pamokos – skaudžios

Kyla pagrįstas klausimas, ar tokiam elektromobiliui apskritai atsiras pirkėjų. Dar 2025 m. liepą „Bentley“ paskelbė, kad „Continental GT“, „Continental GTC“ ir „Flying Spur“ modeliams už papildomą mokestį siūlys „Akrapovič“ išmetimo sistemą, kuri 10 kg sumažina automobilio svorį ir gerokai sustiprina vidaus degimo variklio riaumojimą.

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Po „Lamborghini“, „Bentley“ tapo tik antra koncerno marke, siūlančia tokią opciją su gamykline garantija. Tai akivaizdus įrodymas, kad markės klientai, priešingai nei „Rolls-Royce“ savininkai, ieško ne tylos, o emocijos ir galingo variklio garso.

Tačiau net ir į absoliučią ramybę orientuotas elektrinis „Rolls-Royce Spectre“ šiuo metu išgyvena gilią krizę, įrodančią, kad prabangos segmentas dar nėra pasiruošęs elektromobiliams.

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Praėjusiais metais šio kupė registracijų skaičius siekė 1 002 vienetus arba 47 proc. mažiau negu 2024 metais. Situacija Europoje šiemet dar prastesnė.

Per pirmuosius aštuonis 2026 m. mėnesius parduoti vos 105 automobiliai (36 proc. mažiau nei pernai), o vien rugpjūtį visame žemyne šeimininkus rado vos trys „Spectre“ vienetai.

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