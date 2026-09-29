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„Hyundai“ elektromobiliai gali pradėti elgtis kaip benzininiai: sukūrė neįprastą funkciją

2026-09-29 10:05 / šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
2026-09-29 10:05
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„Hyundai“ toliau ieško būdų, kaip elektromobiliams suteikti daugiau tradiciniams sportiniams automobiliams būdingų pojūčių.

Atnaujintas „Hyundai IONIQ 6“ (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (75)

„Hyundai“ toliau ieško būdų, kaip elektromobiliams suteikti daugiau tradiciniams sportiniams automobiliams būdingų pojūčių.

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Bendrovės užregistruotas patentas aprašo sistemą, kuri regeneracinį stabdymą susieja su virtualiomis pavaromis – kuo žemesnę jų pasirinks vairuotojas, tuo stipriau automobilis lėtės atleidus akceleratoriaus pedalą. Tokiu būdu elektromobilis imituotų stabdymą varikliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pati virtualių pavarų idėja „Hyundai“ nėra nauja. Sportiškajame „Ioniq 5 N“ jau naudojama „N e-Shift“ sistema, kuri imituoja aštuonių laipsnių transmisijos darbą.

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(75 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hyundai IONIQ 5 N

Nors elektromobilio pavaroje nėra įprastos pavarų dėžės, vairuotojui atkuriami pavarų perjungimo momentai, kintantis virtualus variklio sūkių dažnis ir atitinkama reakcija į akceleratoriaus pedalą.

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Naujas patentas šią idėją išplečia dar viena kryptimi. Jame aprašyta, kaip virtualios pavaros galėtų keisti ne tik automobilio reakciją greitėjant, bet ir lėtėjimą vairuotojui atleidus akceleratorių. 

Poveikį pajustų perjungęs pavarą svirtele prie vairo

Vadovaujantis patento aprašymu funkcija būtų aktyvi naudojant rankinį virtualių pavarų valdymo režimą.

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Vairuotojui atleidus akceleratoriaus pedalą ir svirtele prie vairo pasirinkus žemesnę pavarą, valdymo sistema ne tik padidintų regeneracinio stabdymo intensyvumą. Per patį perjungimo momentą būtų trumpam pakeičiamas elektros variklio sukimo momentas, kad vairuotojas fiziškai pajustų perėjimą iš vienos virtualios pavaros į kitą.

Svarbu tai, kad tokiam efektui sukurti nereikia papildomos pavarų dėžės ar kitų mechaninių komponentų.

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Visa funkcija paremta elektros variklio valdymu ir regeneracinio stabdymo intensyvumo keitimu. Todėl teoriškai ją galima įdiegti pakoregavus programinę įrangą. 

Tokį pagrindą „Hyundai“ jau turi. „Ioniq 5 N“ naudojama „N Brake Regen“ sistema vien regeneraciniu stabdymu gali užtikrinti iki 0,6 g siekiantį lėtėjimą. Mechaniniai stabdžiai įsijungia papildomai tada, kai reikia didesnės stabdymo jėgos.

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Patentą pateikė ir „Kia“

Patentas, kuriame aprašyta ši sistema, priskirtas ne tik „Hyundai Motor Company“, bet ir „Kia Corporation“. Pirminė paraiška pateikta dar 2023 metais, o JAV patentas užregistruotas 2026 m. gegužės 19 dieną. Rugsėjį paskelbta ir tęstinė tos pačios technologijos patento paraiška.

Tai leidžia manyti, kad technologija teoriškai galėtų būti pritaikyta ne tik „Hyundai N“ modeliuose, tačiau gamintojas kol kas nėra paskelbęs, kuriame automobilyje ši sistema galėtų debiutuoti.

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