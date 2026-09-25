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Robotai ateina į automobilių gamyklas: ambicingi „Hyundai“ planai jau kelia darbuotojų nerimą

2026-09-25 16:18 / šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
2026-09-25 16:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Automobilių gamyklose robotai naudojami dešimtmečius, tačiau iki šiol didžioji jų dalis buvo pritaikyta vienai konkrečiai užduočiai. „Hyundai“ ruošiasi kitam etapui – bendrovė planuoja savo ir „Kia“ gamyklose diegti žmogaus ūgio humanoidinius „Atlas“, galinčius judėti tose pačiose darbo vietose ir naudotis žmonėms skirta įranga. Pirmieji robotai į realius gamybos procesus bus įtraukti 2028 metais, o Pietų Korėjos gamintojo darbuotojai jau reikalauja garantijų, kad automatizacija nekainuos jiems darbo vietų.

Hyundai ralio automobilis (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (75)

Automobilių gamyklose robotai naudojami dešimtmečius, tačiau iki šiol didžioji jų dalis buvo pritaikyta vienai konkrečiai užduočiai. „Hyundai“ ruošiasi kitam etapui – bendrovė planuoja savo ir „Kia“ gamyklose diegti žmogaus ūgio humanoidinius „Atlas“, galinčius judėti tose pačiose darbo vietose ir naudotis žmonėms skirta įranga. Pirmieji robotai į realius gamybos procesus bus įtraukti 2028 metais, o Pietų Korėjos gamintojo darbuotojai jau reikalauja garantijų, kad automatizacija nekainuos jiems darbo vietų.

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„Hyundai Motor Group“ šią vasarą paskelbė įsigysianti likusią maždaug 10 proc. JAV robotikos bendrovės „Boston Dynamics“ dalį iš Japonijos „SoftBank“. Užbaigus sandorį visa robotikos įmonė priklausytų „Hyundai“ grupei. Finansinės sąlygos oficialiai neatskleistos, tačiau Pietų Korėjos žiniasklaida sandorio vertę įvertino maždaug 500 mlrd. vonų, arba apie 335 mln. JAV dolerių.

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(75 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hyundai IONIQ 5 N

„Hyundai“ kontrolinį 80 proc. „Boston Dynamics“ akcijų paketą įsigijo dar 2021 metais. Likusi dalis iki šiol priklausė „SoftBank“, todėl jos išpirkimas automobilių gamintojui suteiktų visišką kontrolę priimant sprendimus dėl investicijų, plėtros ir ilgalaikės robotikos strategijos.

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Pirmiausia – paprastesni darbai

Svarbiausias „Hyundai“ projektas šioje srityje yra humanoidinis robotas „Atlas“. Serijinei gamybai paruošta jo versija pristatyta šių metų pradžioje, o pirmoji reali darbo vieta jau numatyta – „Hyundai Motor Group Metaplant America“ gamykla Džordžijos valstijoje.

Nuo 2028 m. „Atlas“ turėtų pradėti rūšiuoti ir reikiama seka gamybai paruošti automobilių komponentus. Iki 2030-ųjų robotams numatoma patikėti ir sudėtingesnius surinkimo darbus. Vėliau jų užduočių sąrašą planuojama plėsti, ypač ten, kur darbas reikalauja pasikartojančių judesių, didesnės fizinės jėgos ar vyksta žmogui nepalankiomis sąlygomis.

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Rugsėjo 21 dieną „Boston Dynamics“ Džordžijoje jau atidarė specialų RMAC centrą, kuriame „Atlas“ robotai mokomi dirbti realioms automobilių gamykloms artimomis sąlygomis. Ten jie treniruojami paimti, perkelti ir tinkama tvarka išdėstyti dalis prieš jų patekimą į surinkimo liniją.

Planai gerokai platesni nei kelių robotų bandymas vienoje gamykloje. „Boston Dynamics“ skelbia, kad per artimiausius metus „Hyundai“ ir „Kia“ gamyklose visame pasaulyje ketinama „įdarbinti“ iki 25 tūkst. „Atlas“ robotų, o JAV planuojama gamykla, galėsianti per metus pagaminti iki 30 tūkst. robotų.

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Darbuotojai į planus žiūri kitaip

„Hyundai“ robotiką pristato kaip priemonę, kuri žmones turėtų išlaisvinti nuo fiziškai sunkių, pasikartojančių ar pavojingų darbų. Bendrovė savo strategiją vadina „į žmogų orientuota automatizacija“ ir pabrėžia, kad darbuotojams numatomas robotų mokymo, priežiūros ir kontrolės vaidmuo.

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Tačiau Pietų Korėjos profesinės sąjungos tokius planus vertina kur kas atsargiau. Dar sausį „Hyundai Motor“ profesinė sąjunga pareikalavo, kad nauji humanoidiniai robotai į gamyklas nebūtų įleidžiami be darbuotojų ir vadovybės susitarimo. Profesinės sąjungos atstovai perspėjo, kad masinė automatizacija gali sukelti reikšmingų pokyčių užimtumui.

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Vasarą nesutarimai peraugo į streikus. „Hyundai“ darbuotojai reikalavo ne tik didesnių atlyginimų ir premijų, bet ir darbo vietų apsaugos didėjant dirbtinio intelekto bei robotų naudojimui gamyklose. Liepą buvo rengiami daliniai darbo sustabdymai, o rugpjūtį įvyko pirmasis visos dienos streikas per dešimtmetį.

Rugpjūčio pabaigoje profesinei sąjungai ir bendrovei pavyko pasiekti preliminarų susitarimą. Jame numatyta, kad diegiant naujas technologijas abi pusės toliau derėsis dėl jų poveikio užimtumui. Be to, 2027–2028 m. „Hyundai“ įsipareigojo priimti 500 naujų techninių darbuotojų.

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Kol kas žmonių pakeisti masiškai dar negali

Nors humanoidinių robotų pažanga spartėja, dabartinės jų galimybės dar gerokai skiriasi nuo universalaus gamyklos darbuotojo.

Tarptautinės robotikos federacijos duomenimis, 2025 m. visame pasaulyje pramonės ir profesionalių paslaugų sektoriuose parduota tik apie 7 tūkst. humanoidinių robotų. Palyginimui, vien tradicinių pramoninių robotų 2024 m. įdiegta apie 542 tūkst.

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Dalis ekspertų taip pat abejoja, ar humanoidai artimiausiais metais galės taip greitai persikelti į surinkimo linijas, kaip numato gamintojai.

„Reuters“ kalbintas „IBK Asset Management“ fondo valdytojas Kim Hyun-su pažymėjo, kad viena yra išmokyti robotą demonstruoti sudėtingus judesius, o visai kas kita – patikimai kelti sunkias detales ir ilgą laiką dirbti realioje gamybos aplinkoje.

Tačiau „Hyundai“ jau perėjo nuo demonstracijų prie realaus pasirengimo gamybai. Džordžijoje veikia „Atlas“ mokymo centras, 2028 m. numatytos pirmosios nuolatinės užduotys automobilių gamykloje, o vėliau robotus planuojama diegti visame koncerno gamybos tinkle. Kiek žmonių darbo vietų šis procesas galiausiai pakeis, pati bendrovė šiuo metu nenurodo.

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