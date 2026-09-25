Europoje daugėja bandymų tramdyti degalų kainas: ar Lietuva paseks jų keliu?

Lietuvoje svarstoma labai panašaus dydžio mokestinė lengvata, tačiau Vyriausybė kol kas abejoja, ar dėl jos verta prarasti dešimtis milijonų eurų biudžeto pajamų.
Austrijos vyriausybė rugsėjo 23-iąją paskelbė naują degalų kainų mažinimo paketą. Pagal jį mineralinių alyvų mokestis būtų sumažintas 6,7 cento už litrą, dar 3,5 cento siektų naftos produktų sektoriaus maržų apribojimas. Įvertinus ir mažesnį nuo galutinės kainos skaičiuojamą PVM, vairuotojams žadamas daugiau kaip 12 centų už litrą atpigimas.
Lietuvoje svarstomas panašus scenarijus
Lietuvoje ant Vyriausybės stalo guli labai panašaus masto priemonė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rugsėjo 22 dieną patvirtino, kad vienas iš svarstomų variantų – akcizą degalams sumažinti 10 centų.
Kadangi nuo mažesnės kainos būtų sumokama ir mažiau PVM, galutinė kaina degalinėje, Vyriausybės skaičiavimu, sumažėtų maždaug 12 centų už litrą.
Taigi Austrijos paskelbto ir Lietuvoje svarstomo sprendimo poveikis vairuotojui būtų beveik identiškas. Skirtumas tas, kad Austrijoje įstatymo pakeitimas jau perduotas parlamentui, o Lietuvoje galutinis politinis sprendimas dar nepriimtas.
Pagrindinė Lietuvos Vyriausybės abejonė – poveikis biudžetui. M. Sinkevičiaus teigimu, 10 centų akcizo sumažinimas valstybei kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį. Jei lengvata galiotų du mėnesius, suma išaugtų iki maždaug 40 mln. eurų, o iki metų pabaigos – iki 60 mln. eurų.
„Planas yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti“, – antradienį sakė premjeras.
Lietuva akcizą jau buvo sumažinusi
Tai nebūtų pirmas toks sprendimas šiais metais. Balandį, smarkiai išaugus naftos ir degalų kainoms, Lietuva dviem mėnesiams sumažino dyzelinui taikomą akcizą.
Pastovioji akcizo dalis tuomet buvo sumažinta nuo 500 iki 450 eurų už 1 000 litrų. Finansų ministerija skaičiavo, kad kartu su PVM dyzelino litras dėl šio sprendimo galėjo atpigti maždaug 6 centais. Lengvata galiojo nuo balandžio 16-osios iki birželio 15 dienos.
Vis dėlto Vyriausybė vertina ir pigesnes alternatyvas. Tarp jų – subsidijuoti viešąjį transportą ir taip sumažinti kelionių išlaidas gyventojams, užuot mažinus degalų mokesčius visiems vairuotojams.
Čekija pasirinko kitokį kelią
Tuo metu Čekijos Vyriausybė rugsėjo 21 dieną jau patvirtino naujas degalų kainų reguliavimo priemones, kurios pradės galioti spalio 1-ąją.
Čekai nusprendė neapsiriboti vien mokesčių sumažinimu. Degalų pardavėjų marža bus ribojama iki 2,50 Čekijos kronos už litrą, o dyzelinui numatoma maksimaliai sumažinti akcizą, kiek leidžia Europos Sąjungos taisyklės. Priemonės kol kas numatytos spalio mėnesiui.
Čekijos vyriausybė taip pat parengė planą papildomai apmokestinti smarkiai išaugusias naftos perdirbimo bendrovių maržas. „Reuters“ duomenimis, numatytas 50 proc. mokestis maržų prieaugiui, palyginti su 2025 metais.
Lietuvoje dyzelinas jau perkopė 2,2 euro
Spaudimas imtis veiksmų Lietuvoje sustiprėjo degalų kainoms priartėjus prie pastaraisiais metais nematytų lygių.
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, rugsėjo 23 dieną vidutinė dyzelino kaina šalies degalinėse siekė 2,297 euro už litrą. Atskirose degalinėse ji svyravo nuo 2,15 iki 2,40 euro. Benzinas tą pačią dieną vidutiniškai kainavo 1,991 euro už litrą.
Palyginti su ankstesne diena, kainos buvo šiek tiek sumažėjusios, tačiau „Brent“ naftos barelis rugsėjo 22-ąją vis dar kainavo 99,25 JAV dolerio. Dar dieną anksčiau jo kaina viršijo 100 dolerių ribą.
Lietuvos Vyriausybė anksčiau buvo nurodžiusi 100 JAV dolerių už barelį ribą kaip vieną iš signalų, kada būtų galima vėl svarstyti akcizo mažinimą. Rugsėjo 22 dieną ši riba jau buvo viršyta beveik dvi savaites, tačiau sprendimas dėl naujos lengvatos vis dar nebuvo priimtas.
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