Vairuotojų laukia pokyčiai: dviejuose keliuose prasideda 19,6 mln. eurų vertės darbai

Kelininkai pradės dirbti kelyje Lazdijai–Akmeniai (Nr. 135) nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alytus–Seirijai–Lazdijai (Nr. 132) ruože tarp Šventežerio ir Seirijų.
Pirmiausia bus statomi laikini kelio ženklai, kai kur frezuojama sena danga. Prasidėjus intensyvesniems darbams dalyje ruožų eismas bus ribojamas, todėl vairuotojams rekomenduojama kelionėms numatyti daugiau laiko.
Kai kur eismą reguliuos šviesoforai
Eismo organizavimas priklausys nuo konkretaus kelio ruožo. Ten, kur kelkraščiai pakankamai platūs, juos numatoma praplatinti ir įrengti dvi laikinas eismo juostas, kad automobiliai galėtų judėti abiem kryptimis.
Siauresnėse vietose transportas važiuos viena juosta, o eismą reguliuos šviesoforai. „Via Lietuva“ nurodo, kad vieno tokio reguliuojamo ruožo ilgis neviršys 2 km.
Darbų metu taip pat bus užtikrintas vietos gyventojų, viešojo transporto ir specialiųjų tarnybų transporto judėjimas.
„Eismo ribojimų išvengti nepavyks, tačiau sieksime, kad jie vairuotojams sukeltų kuo mažiau nepatogumų. Todėl prašome visų eismo dalyvių būti atidžių, laikytis kelio ženklų ir planuojant kelionę šia kryptimi pasilikti laiko atsargą“, – sako „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Norintiems išvengti galimų spūsčių ar lėčiau įveikiamų ruožų bendrovė rekomenduoja iš anksto įvertinti alternatyvius maršrutus.
Atnaujins du svarbius kelių ruožus
Kelyje Lazdijai–Akmeniai bus remontuojamas beveik 9 km ilgio ruožas nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos. Čia bus atnaujinta kelio danga, tvarkomos sankryžos, nuovažos, autobusų stotelės ir kita eismo saugumo infrastruktūra.
Dar beveik 11 km bus atnaujinta kelyje Alytus–Seirijai–Lazdijai, tarp Šventežerio ir Seirijų. Šioje atkarpoje taip pat bus keičiama kelio danga, tvarkomos sankryžos ir autobusų sustojimo vietos.
Abu keliai svarbūs ne tik vietos gyventojams ir verslui – jie gali būti naudojami kaip alternatyvūs maršrutai A5 keliui Kaunas–Marijampolė–Suvalkai.
Abiejų projektų bendra vertė siekia apie 19,6 mln. eurų su PVM. Darbus atliks UAB „Alkesta“, o juos baigti planuojama iki kitų metų vidurio.
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