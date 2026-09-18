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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Degalų kainoms augant, Italija tiesia pagalbos ranką vairuotojams: Lietuvoje sprendimų dar laukiama

2026-09-18 07:16 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-18 07:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Italijos vyriausybė nusprendė 2027 metais nuo kasmetinio automobilio mokesčio atleisti didelę dalį šalies vairuotojų. Lengvata bus taikoma automobiliams, kurių variklio galia neviršija 109 AG. Lengvata taip pat bus taikoma motociklams ir motoroleriams.

Eismas Vilniuje Andrius Ufartas/Fotobankas
GALERIJA (10)

Italijos vyriausybė nusprendė 2027 metais nuo kasmetinio automobilio mokesčio atleisti didelę dalį šalies vairuotojų. Lengvata bus taikoma automobiliams, kurių variklio galia neviršija 109 AG. Lengvata taip pat bus taikoma motociklams ir motoroleriams.

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Vyriausybės skaičiavimu, naujoji priemonė apims daugiau kaip 70 proc. šiuo metu Italijoje naudojamų lengvųjų automobilių, o kartu su motociklais – apie 14,5 mln. transporto priemonių. Vienas žmogus lengvata galės pasinaudoti tik vienai transporto priemonei.

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Sprendimas priimtas tuo metu, kai Italijoje smarkiai išaugo degalų kainos. Rugsėjo 16 dieną litras 95 rūšies benzino savitarnos degalinėse vidutiniškai kainavo 2,132 euro, o dyzelino – 2,246 euro.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Daugiausia laimės mažesnių automobilių savininkai

Italijoje vadinamasis „bollo auto“ yra kasmetinis transporto priemonės mokestis, kurio dydis daugiausia priklauso nuo automobilio galios, o kai kuriais atvejais – ir nuo jo ekologinių parametrų.

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Todėl naujoji 80 kW riba palies nemažai populiarių nedidelių automobilių. Į ją patenka daugelis „Fiat Panda“, „Dacia Sandero“, „Jeep Avenger“ ir kitų panašios klasės modelių versijų.

Jeigu žmogui priklauso keli reikalavimus atitinkantys automobiliai, nuo mokesčio bus atleistas tik vienas iš jų. Italijos žiniasklaidos duomenimis, pirmenybė bus teikiama mažesnės galios automobiliui. Jei jų galia vienoda, lengvata taikoma tam, už kurį įprastai būtų mokamas mažesnis mokestis.

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Motociklui ar motoroleriui lengvata galės būti pritaikyta tuo atveju, jei savininkas ja nepasinaudos automobiliui.

Galingiems automobiliams tvarka nesikeis

Automobiliams, kurių galia viršija 80 kW, įprastas mokestis išliks. Be to, nesikeičia ir vadinamasis „superbollo“ – papildomas mokestis galingiems automobiliams. Jis taikomas transporto priemonėms, kurių galia viršija 185 kW. Už kiekvieną šią ribą viršijantį kilovatą naujam automobiliui skaičiuojamas papildomas 20 eurų mokestis, kuris automobiliui senstant palaipsniui mažėja.

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Italijos regionams automobilio mokestis yra svarbus pajamų šaltinis, todėl centrinė valdžia žada kompensuoti dėl lengvatos prarastas pajamas.

Regionų konferencijos vadovas Massimiliano Fedriga patvirtino, kad vyriausybė numatė finansavimą, jog ši priemonė netaptų papildoma našta regionų biudžetams.

Dyzelinui palieka ir akcizo lengvatą

Kartu Italijos valdžia pratęsė laikiną dyzelino akcizo sumažinimą, tačiau jo dydis palaipsniui mažinamas.

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Pagal patvirtinto teisės akto projektą nuo rugsėjo 18 iki 25 dienos akcizo ir PVM lengvata dyzelinui sieks 12,2 cento už litrą, o nuo rugsėjo 26-osios iki spalio 5-osios sumažės iki 6,1 cento.

G. Meloni teigia, kad dalį iki šiol degalų kainoms mažinti naudotų valstybės lėšų norima nukreipti į ilgiau juntamą paramą automobilių ir motociklų savininkams.

O ką dėl brangių degalų daro Lietuva?

Lietuvoje degalų kainos rugsėjį taip pat smarkiai išaugo, tačiau, skirtingai nei Italijoje, naujų tiesioginių lengvatų vairuotojams kol kas nepatvirtinta.

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Vyriausybė rengia planą, kuris būtų aktyvuojamas degalams pasiekus tam tikrą kainų lygį. Energetikos ministras Lukas Savickas kaip vieną galimų ribų įvardijo 2,20 euro už litrą siekiančią vidutinę dyzelino kainą, jei ji tokiame lygyje išsilaikytų bent penkias dienas iš eilės. Tokiu atveju būtų svarstoma mažinti akcizą. Konkretus priemonių paketas kol kas nepaskelbtas.

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Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, rugsėjo 15 dieną vidutinė dyzelino kaina šalyje jau siekė 2,233 euro už litrą, o rugsėjo 16-ąją – 2,224 euro. Benzinas rugsėjo 16 dieną vidutiniškai kainavo 1,950 euro už litrą. Taigi dyzelino kaina jau viršijo energetikos ministro minimą 2,20 euro ribą.

Šiuo metu dyzelinui vėl taikomas įprastas akcizo tarifas. Pavasarį galiojusi laikina lengvata, dėl kurios litras dyzelino buvo atpigęs maždaug 6 centais, baigė galioti birželio 15 dieną.

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