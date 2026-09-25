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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Dodge“ manė žinantis, kokio automobilio nori moterys: po dvejų metų eksperimentas baigėsi

2026-09-25 19:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 19:46
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Rožinės ir baltos spalvų kėbulas, sėdynių apmušalai su rožių motyvais, prie salono priderinta rankinė, skėtis ir kosmetikos reikmenys – 1955 m. „Dodge“ nusprendė sukurti automobilį, kuris būtų skirtas būtent moterims. Taip gimė „La Femme“ – viena keisčiausių XX amžiaus Amerikos automobilių pramonės rinkodaros istorijų.

Moterims sukurtas „Dodge Custom Royal Lancer La Femme“ (nuotr. gamintojo)

Rožinės ir baltos spalvų kėbulas, sėdynių apmušalai su rožių motyvais, prie salono priderinta rankinė, skėtis ir kosmetikos reikmenys – 1955 m. „Dodge“ nusprendė sukurti automobilį, kuris būtų skirtas būtent moterims. Taip gimė „La Femme“ – viena keisčiausių XX amžiaus Amerikos automobilių pramonės rinkodaros istorijų.

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Pats automobilis nebuvo visiškai naujas modelis. „La Femme“ buvo speciali dviejų durų „Dodge Custom Royal Lancer“ versija, o gamintojo reklamoje ji pristatyta kaip automobilis, sukurtas išskirtinai moterims.

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Idėja atsirado tuo metu, kai JAV sparčiai augo ekonomika, daugėjo šeimų, galinčių sau leisti antrą automobilį, o moterų įtaka sprendžiant, kokią transporto priemonę pirkti, didėjo. Detroito gamintojams tapo aišku, kad ignoruoti šią pirkėjų grupę nebėra prasminga. 

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Automobilis – moterims

1955 m. „La Femme“ buvo dažomas dviem specialiais atspalviais – rausvu „Heather Rose“ ir baltu „Sapphire White“. Ant priekinių sparnų atsirado auksiniai „La Femme“ užrašai, o salone dominavo rausvos spalvos medžiagos ir apmušalai su smulkių rožių ornamentais.

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Už priekinės keleivio sėdynės buvo įrengta vieta specialiai rausvai odinei „Evans“ rankinei. Joje buvo pudrinė, lūpdažio dėklas, šukos, cigarečių dėklas, žiebtuvėlis ir piniginė. Už vairuotojo sėdynės slėpėsi prie interjero priderintas lietpaltis, skrybėlaitė nuo lietaus ir sulankstomas skėtis.

Už „La Femme“ vardu pavadintą paketą tuomet buvo prašoma sumokėti papildomai 143 JAV dolerius. Ši suma atrodo nedidelė, ypač kai jau esi pasirengę sumokėti daugiau nei 2,5 tūkst. JAV dolerių už patį automobilį. 

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Eksperimentas truko tik dvejus metus

1956 m. „Dodge“ pristatė atnaujintą „La Femme“ versiją – pakeitė kėbulo ir salono spalvas, tačiau išlaikė tą pačią moterims skirto automobilio koncepciją. Didelio pirkėjų susidomėjimo ji taip pat nesulaukė, todėl jau kitais metais „La Femme“ modifikacija buvo pašalinta iš gamintojo modelių gamos. 

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Kodėl projektas nesulaukė didesnės sėkmės, vienareikšmio atsakymo nėra. Prie to galėjo prisidėti ribota reklama ir tai, kad ne visi „Dodge“ salonai apskritai turėjo demonstracinį „La Femme“. Tačiau pats automobilio sumanymas šiandien dažnai prisimenamas kaip itin ryškus to meto stereotipų pavyzdys, mat buvo daroma prielaida, kad norint automobilį parduoti moteriai pakanka jį nudažyti rausvai ir pridėti rankinę.

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Kita vertus, metu kitas Detroito milžinas pasirinko visiškai kitokį kelią.

GM nusprendė ne spėlioti, o pasamdyti moteris

„General Motors“ dizaino padalinio vadovas Harley Earl taip pat pastebėjo, kad moterų vaidmuo automobilių rinkoje didėja. Tačiau vietoje automobilio, kurį vyrai laikytų „moterišku“, jis pradėjo samdyti profesionalias moteris dizaineres.

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XX a. šeštojo dešimtmečio viduryje GM dizaino padaliniuose pradėjo dirbti grupė jaunų specialisčių, vėliau išgarsėjusių „Damsels of Design“ vardu. Šešios jų buvo paskirtos dirbti „Chevrolet“, „Buick“, „Pontiac“, „Oldsmobile“ ir „Cadillac“ studijose.

Nors jų galimybės vis dar buvo ribotos, tačiau moterims patikėdavo sukurti interjero spalvas, audinius, apdailą ir atskiras funkcines detales.

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Dizainerės taip pat daugiau dėmesio skyrė daiktų laikymo vietoms, valdymo elementų pasiekiamumui, skirtingo ūgio vairuotojų poreikiams, interjero apšvietimui ir kitoms kasdien naudojant automobilį svarbioms smulkmenoms. Kai kurie jų pasiūlyti sprendimai vėliau atsirado ir serijiniuose automobiliuose.

„Corvette“, kuri parodė visai kitą požiūrį

Vienas įdomiausių šio projekto automobilių buvo „Fancy Free“ pravardę gavusi „Chevrolet Corvette“. Jos autorė Ruth Glennie tuomet teigė, kad ji nenorėjo tik pakeisti automobilio spalvą ar pridėti moterims skirtų aksesuarų. Ji rinkosi sprendimus, susijusius su funkcionalumu ir saugumu.

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„Corvette“ buvo sumontuoti įtraukiami saugos diržai – tuo metu automobiliuose tai buvo neįprastas sprendimas. Durelėse atsirado mirksintys įspėjamieji žibintai, o sėdynėms sukurti keičiami skirtingų medžiagų užvalkalai keturiems metų laikams.

Vis dėlto, 1958 m. H. Earlui pasitraukus į pensiją, GM dizaino padalinio vadovu tapo Billas Mitchellas. Jo požiūris į moteris automobilių dizaino studijose buvo gerokai konservatyvesnis, todėl „Damsels of Design“ laikotarpis netrukus baigėsi, o dauguma dizainerių bendrovę paliko.

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