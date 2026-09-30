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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Degalų krizės akivaizdoje pristatė neeilinį variklį: galia atima žadą

2026-09-30 13:40 / šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
2026-09-30 13:40
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Europoje didelio darbinio tūrio dyzeliniai varikliai lengvuosiuose automobiliuose tampa retenybe, tačiau anapus Atlanto situacija visiškai kitokia.

Naujas „Duramax“ variklis (nuotr. gamintojo)

Europoje didelio darbinio tūrio dyzeliniai varikliai lengvuosiuose automobiliuose tampa retenybe, tačiau anapus Atlanto situacija visiškai kitokia.

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„General Motors“ oficialiai pristatė visiškai naują 8,3 litro V8 „Duramax“ dyzelinį variklį. Jis bus montuojamas į sunkiuosius „Chevrolet Silverado HD“ bei „GMC Sierra HD“ pikapus ir pasiūlys įspūdingus parametrus: 563 AG galią bei net 1 668 Nm sukimo momentą.

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Koncernas pabrėžia, kad tai nėra tik dar viena iki šiol naudoto 6,6 litro „Duramax“ evoliucija. Tai pirmasis sunkiesiems pikapams skirtas V8 dyzelis, kurį GM inžinieriai savarankiškai suprojektavo, išbandė ir paruošė serijinei gamybai. 

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Galingesnis ir efektyvesnis

Lyginant su ankstesniu 6,6 litro dyzeliniu motoru (350 kW ir 1 322 Nm), naujojo agregato galia išaugo maždaug 18 proc., o sukimo momentas padidėjo net 26 proc. 

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Didinant galią, vien išplėsti cilindrų darbinį tūrį nepakako, todėl GM inžinieriams teko iš esmės keisti variklio konstrukciją. Cilindrų blokas pagamintas iš ketaus su vermikuliniu grafitu.

Šioje medžiagoje grafito intarpai yra trumpesni ir storesni nei įprastame pilkajame ketuje, todėl blokas pasižymi gerokai didesniu stiprumu bei standumu, būtinu atlaikyti ekstremalų slėgį cilindruose. Vidinių komponentų atsparumą užtikrina kaltinis alkūninis velenas, sustiprinti švaistikliai ir plieniniai stūmokliai.

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Už variklio „kvėpavimą“ ir maitinimą atsakingas kintamos geometrijos turbokompresorius bei kur kas didesniam našumui pritaikyta degalų tiekimo sistema.

Tuo tarpu optimalią darbinę temperatūrą net ir įveikiant stačias įkalnes su sunkia priekaba padeda išlaikyti dviejų pakopų skysčiu aušinamas tarpinis oro aušintuvas. Gamintojas skelbia, kad šis variklis poruojamas su dešimties laipsnių automatine „Allison“ pavarų dėže, kurios valdymo algoritmai optimizuoti taip, kad variklis kuo ilgiau dirbtų efektyviausiame sūkių diapazone.

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Sukurtas tempti 17 tonų

Naujasis 8,3 litro variklis pirmiausia orientuotas į sunkų darbą. Tinkamai sukomplektuotas „Silverado HD“ arba „Sierra HD“ su specialia vadinamąja gooseneck tipo priekaba gali vilkti net iki 17 237 kg sveriančią priekabą. Naudojant įprastą prikabinimo įtaisą, didžiausia leistina priekabos masė siekia 9 072 kg.

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Saugumui užtikrinti leidžiantis nuokalnėse pritaikyta sustiprinta išmetamųjų dujų stabdymo sistema. Ji, sinchronizuota su pavarų dėžės valdymu, leidžia efektyviau stabdyti varikliu ir taip apsaugo pagrindinius stabdžius nuo perkaitimo.

Kuriant naujus pikapus GM inžinieriai atnaujino ne tik jėgainę, bet ir esminius važiuoklės mazgus. Iki šiol naudotą hidraulinį vairo stiprintuvą pakeitė elektrinis mechanizmas. Gamintojo teigimu, naujoji sistema yra apie 30 proc. efektyvesnė, o atsisakius hidraulinio siurblio, žarnų ir skysčio, padidėjo bendras patikimumas.

Iš pagrindų atnaujinta ir stabdžių sistema. Priekyje montuojami masyvūs 371 mm skersmens diskai bei fiksuotos keturių stūmoklių apkabos. Įprastą hidraulinį stiprintuvą pakeitė elektroninis „eBoost“ sprendimas, užtikrinantis tolygesnį ir stabilesnį stabdymą net ir tempiant maksimalaus svorio krovinius.

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