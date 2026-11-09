Dakaro ralis 2027: varžybų programa, maršrutas, etapai ir lietuvių dalyvių sąrašas

2027 metų Dakaro ralis taps vienu neįprasčiausių per pastaruosius du dešimtmečius. Po septynerių metų Saudo Arabijoje legendinės bekelės lenktynės sugrįš į Afriką, tačiau šį kartą jų startas vyks Europoje. Organizatoriai parengė 7824 kilometrų maršrutą per Portugaliją ir Maroką, o sportininkų lauks 12 etapų, maratoninis išbandymas dykumoje ir daugiau kaip 4300 kilometrų greičio ruožų.
49-asis Dakaro ralis prasidės 2027 metų sausio 9 dieną Portugalijoje, kur dalyviai įveiks prologą, o kitą dieną – pirmąjį greičio ruožą. Po to lenktynių karavanas persikels į Maroką, kuriame vyks likusi varžybų dalis. Finišas numatytas sausio 23 dieną Marakeše.
Iš pradžių organizatoriai planavo, kad 2027 metų Dakaras sausio 1–15 dienomis vyks Saudo Arabijoje, tačiau dėl pasikeitusios saugumo situacijos regione spalio pabaigoje buvo nuspręsta lenktynes perkelti kitur. Portugalija ir Marokas sutiko priimti renginį, o Saudo Arabija prie Dakaro organizavimo turėtų sugrįžti 2028 metais, kai bus rengiamos jubiliejinės, 50-osios lenktynės.
Toks sprendimas pakeitė ne tik varžybų datas, bet ir dalyvių pasirengimo planus. Komandoms teko peržiūrėti logistiką, transporto priemonių gabenimo maršrutus bei atsarginių dalių tiekimą, o sportininkams – ruoštis kitokiam reljefui nei Saudo Arabijos dykumose.
Dakaro ralis po 20 metų grįžta į Afriką
Dakaro istorija prasidėjo 1978 metų gruodį, kai iš Paryžiaus startavo pirmosios lenktynės, pasibaigusios 1979 metų sausį Senegalo sostinėje Dakare. Afrikoje ralis buvo rengiamas beveik tris dešimtmečius, kol dėl saugumo grėsmių buvo atšauktos 2008 metų varžybos.
2009 metais lenktynės persikėlė į Pietų Ameriką, kur vyko iki 2019-ųjų, o nuo 2020 metų Dakaro dalyvius priimdavo Saudo Arabija.
2027 metais legendinės lenktynės pirmą kartą po 20 metų vėl drieksis Afrikos žemyno keliais ir dykumomis. Nors varžybos nepasieks Dakaro miestui vardą suteikusio Senegalo, Marokas yra neatsiejama ankstyvosios ralio istorijos dalis.
Šį kartą startui pasirinktas Portugalijos Algarvės regionas. Lenktynių atidarymas vyks netoli Faro esančiame Algarvės stadione, o prologo ir pirmojo etapo maršrutai drieksis aplink Lulė miestą.
Sausio 11 dieną numatytas dalyvių persikėlimas per Viduržemio jūrą į Maroką. Po jo sportininkai pasieks Buarfą, iš kurios prasidės gerokai ilgesni ir sudėtingesni greičio ruožai.
Dakaro ralio 2027 maršrutas
Organizatorių paskelbtais duomenimis, bendras 2027 metų Dakaro ralio maršrutas sieks 7824 kilometrus, iš kurių 4341 kilometras sudarys įskaitinius greičio ruožus.
Didžioji dalis lenktynių vyks Maroke, kur sportininkams teks įveikti tiek akmenuotus ir navigacijos požiūriu sudėtingus ruožus, tiek smėlynus bei kopas.
Pirmosios savaitės maršrutas ves iš Buarfos į Zagorą, o vėliau – Agadirą, kuriame sausio 17 dieną numatyta poilsio diena. Antroje varžybų pusėje lenktynininkai pasieks Smarą ir pasuks dar toliau į pietus, Dachlos kryptimi.
Vienas svarbiausių antrosios savaitės išbandymų laukia aštuntajame ir devintajame etapuose, kai sportininkai dalyvaus maratoniniame ruože. Jo metu numatyta nakvynė atskiroje stovykloje, kur nebus galima naudotis įprasta komandų mechanikų pagalba.
Maratono etapai ypač sudėtingi tuo, kad sportininkai turi patys pasirūpinti transporto priemonių būkle, o gedimas pirmąją dieną gali sukelti rimtų problemų ir kitame greičio ruože.
Ilgiausia varžybų diena numatyta sausio 22-ąją. Tądien dalyviams teks įveikti net 1035 kilometrus iš Smaros į Marakešą, nors įskaitinis greičio ruožas sudarys 455 kilometrus.
Paskutinę dieną, sausio 23-iąją, Marakeše vyks trumpas 22 kilometrų greičio ruožas, po kurio paaiškės 2027 metų Dakaro ralio nugalėtojai.
Dakaro ralis 2027: visų etapų programa
- Pirmoji savaitė – Portugalija ir Marokas
- Sausio 9 d. – prologas. Lulė–Lulė, 29 km greičio ruožas.
- Sausio 10 d. – 1 etapas. Lulė–Lulė, 100 km.
- Sausio 11 d. – persikėlimo diena. Portugalija–Buarfa.
- Sausio 12 d. – 2 etapas. Buarfa–Buarfa, 390 km.
- Sausio 13 d. – 3 etapas. Buarfa–Buarfa, 410 km.
- Sausio 14 d. – 4 etapas. Buarfa–Zagora, 490 km.
- Sausio 15 d. – 5 etapas. Zagora–Zagora, 365 km.
- Sausio 16 d. – 6 etapas. Zagora–Agadiras, 365 km.
- Sausio 17 d. – poilsio diena. Agadiras.
- Antroji savaitė – Maroko dykumos ir finišas Marakeše
- Sausio 18 d. – 7 etapas. Agadiras–Smara, 500 km.
- Sausio 19 d. – 8 etapas. Smara–maratono stovykla, 355 km.
- Sausio 20 d. – 9 etapas. Maratono stovykla–Smara, 390 km.
- Sausio 21 d. – 10 etapas. Smara–Smara, 470 km.
- Sausio 22 d. – 11 etapas. Smara–Marakešas, 455 km.
- Sausio 23 d. – 12 etapas. Marakešas–Marakešas, 22 km.
Lietuviai 2027 metų Dakaro ralyje
Po itin sėkmingų 2026 metų Dakaro ralio Lietuvos sirgaliai su nekantrumu laukia ir kitų metų varžybų. Saudo Arabijoje lietuviai iškovojo pergales trijose skirtingose įskaitose: Rokas Baciuška triumfavo „Stock“ kategorijoje, Vaidotas Žala laimėjo sunkvežimių įskaitą, o Karolis Raišys tapo „Dakar Classic“ nugalėtoju.
Vis dėlto 2027 metų Lietuvos dalyvių sąrašas dar nėra galutinis. Registracija į lenktynes tęsis iki lapkričio 16 dienos, todėl tikslus ekipažų skaičius ir jų sudėtis paaiškės vėliau.
Kol kas apie pasirengimą 2027 metų Dakarui yra paskelbę keli Lietuvos sportininkai.
Benediktas Vanagas – automobilių klasė
Vienas labiausiai patyrusių Lietuvos Dakaro dalyvių Benediktas Vanagas su „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komanda ruošiasi dar vienam startui.
Sportininkas jau anksčiau buvo atkreipęs dėmesį į sudėtingą saugumo situaciją Artimuosiuose Rytuose ir galimus varžybų organizavimo pokyčius.
Paaiškėjus, kad Dakaras persikels į Portugaliją ir Maroką, B. Vanagas neslėpė džiaugsmo dėl galimybės sugrįžti į Afriką. Lenktynininkas yra dalyvavęs tiek Pietų Amerikoje, tiek Saudo Arabijoje vykusiuose Dakaro raliuose, todėl startas Afrikoje jam reikštų galimybę susipažinti su dar vienu šių lenktynių istorijos etapu.
Karolis Raišys – „Dakar Classic“
2026 metų „Dakar Classic“ čempionas Karolis Raišys planuoja sugrįžti į istorinių automobilių varžybas, tačiau pasikeitusios Dakaro datos apsunkino jo pasirengimą.
Sportininkas taip pat norėtų dalyvauti sausio 27 dieną prasidėsiančiame istoriniame Monte Karlo ralyje, todėl tarp dviejų renginių liktų vos kelios dienos. Dėl pasikeitusio kalendoriaus K. Raišiui teko iš naujo spręsti ir komandos sudėties bei automobilio aptarnavimo klausimus.
Ignas Daunoravičius – motociklų klasė
Dar vienas įdomus Lietuvos atstovas – Ignas Daunoravičius, nusprendęs iš šturmano vietos persėsti ant motociklo.
2025 metais jis kartu su Karoliu Raišiu užėmė trečiąją vietą „Dakar Classic“ bendrojoje įskaitoje, o 2026 metais navigavo kitam istorinio automobilio vairuotojui.
2027 metais I. Daunoravičius ketina startuoti „Original by Motul“ kategorijoje, kurioje motociklininkai neturi įprastos komandų mechanikų pagalbos ir po kiekvieno etapo savo motociklais rūpinasi patys.
Kur stebėti 2027 metų Dakaro ralį?
2027 metų Dakaro ralio naujienas Lietuvos automobilių sporto gerbėjai galės sekti TV3.lt portalo specialioje „Dakaro ralis“ rubrikoje. Joje bus skelbiama naujausia informacija apie lenktynių eigą, etapų rezultatus, bendrosios įskaitos pokyčius ir Lietuvos sportininkų pasirodymus.
Svarbiausius varžybų įvykius taip pat bus galima išvysti per TV6 televiziją, kurioje bus rodoma speciali Dakaro raliui skirta laida. Joje žiūrovai galės susipažinti su svarbiausiais dienos įvykiais, įdomiausiomis lenktynių akimirkomis ir Lietuvos ekipažų rezultatais.
49-asis Dakaro ralis prasidės 2027 metų sausio 9 dieną, o jo nugalėtojai paaiškės sausio 23-iąją Marakeše.
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