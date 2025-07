Benediktas Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas triumfuoja Italijoje: pergalė Europos bajų taurės etape ir podiumas absoliučioje įskaitoje

Penktadienio greičio ruožai dar priminė klasikinius ralio segmentus, tačiau šeštadienį sportininkai pateko į tikrą Baja lenktynių pragarą. Trasa tapo gerokai sudėtingesnė – siauri, akmenuoti keliukai, daug dulkių, fizinis nuovargis ir milimetrų tikslumo reikalaujanti navigacija.

Nepaisant iššūkių, B. Vanago ir A. Paliukėno duetas užtikrintai įveikė visus tris dienos ruožus – po 120 kilometrų kiekviename – ir nė viename iš jų neprarado lyderystės Europos taurės klasifikacijoje.

„Džiaugiuosi šiuo tarpinio tikslo pasiekimu. Tai – kelionės dalis. Be Aisvydo, be komandos, be partnerių to nebūtume padarę. Kaip sakau: nei per daug džiaugiuosi pergalėmis, nei per daug liūdžiu dėl nesėkmių – jos visos reikalingos“, – po finišo kalbėjo Benediktas Vanagas.

Šios lenktynės – pirmasis rimtas testas naujam ekipažui. Prie B. Vanago prisijungęs šturmanas A. Paliukėnas po kelių metų pertraukos grįžo į tarptautines lenktynes. Nors žiūrovai iš pradžių svarstė, ar naujas tandemas spės susikalibruoti, rezultatai trasoje kalba patys už save.

„Šiandien buvo specifinė diena – kartojome tą patį ruožą tris kartus. Navigacijos klaidų rizika mažėjo, bet vis tiek reikėjo dirbti tiksliai ir greitai. Esu patenkintas, kaip viskas pavyko“, – sakė A. Paliukėnas.

Šeštadienį žiūrovų akys krypo į legendinį Cantina di Rauscedo tramplyną, esantį tarp vynuogynų. Šis šuolis paskutinį kartą naudotas dar 2018-aisiais, o šiemet sugrįžo į trasą – ir jau pirmajame greičio ruože sutraukė šimtus žiūrovų.

„Žiūrovams – įspūdis, bet tie, kurie supranta fiziką, žino, kad ore automobilis greičio neprideda“, – komentavo B. Vanagas, užsiminęs, kad tokie momentai gražūs akiai, bet sportine prasme – efektyvumo neprideda.

FIA Europos bajų taurė šiemet susideda iš 9 etapų, vykstančių šiltuoju metų laikotarpiu. Po sėkmingo pasirodymo Italijoje „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komanda ruošiasi kitoms svarbioms stotelėms – lenktynėms Vengrijoje ir Lenkijoje. Šie etapai taps ne tik kova dėl įskaitos taškų, bet ir svarbi pasirengimo dalis 2026-ųjų Dakaro raliui.