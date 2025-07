Vanagas „Italian Baja“ pirmajame greičio ruože finišavo trečias

„Pirmajame greičio ruože - 3 vieta. Kai važiuoji pirmas – atidarinėji trasą, nes nėra kitų dalyvių žymių, be to, ant kietos dangos akmenukai atlieka guolių funkciją. Atkarpos su 90 laipsnių posūkiais, siaura, grioviai, betonai, tad kampų visiškai nepavyksta kirsti. Manau, kad atidirbome drausmingai, beveik be klaidų. Pirmaujantys šiuo metu yra trys „Hilux“ bolidai“, – įspūdžiais dalijosi komandos pilotas Benediktas Vanagas.

Nors pradėti greičio ruožą pirmiesiems nėra palankiausia pozicija, „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ ekipažas ne tik kantriai pramynė trasą varžovams, bet ir patys neprarado tempo:

„Starto pozicijos pasirinkimas visada yra strateginis sprendimas, bet drauge ir loterija. Važiuojant pirmam, privalumas – nėra dulkių. Tačiau tuo pačiu tenka „valyti“ kelią – paviršius gali būti slidesnis, o orientuotis sunkiau, nes dar nėra išvažinėtų vėžių“, – komentavo B. Vanagas.

„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komanda startavo 208 numeriu. B. Vanago ir A. Paliukėno ekipažas Ultimate įskaitoje finišavo treti, atstumą įveikę per 27 min. 04 sek. Pirmasis šioje T1+ klasėje finišavo Yacopini Juan Cruz Toyota Hilux ekipažas, atstumą įveikęs vos 30 sek. greičiau.

„Toyota GR DKR Hilux“ bolidu važiuojančio ekipažo šeštadienį laukia antroji lenktynių diena, kurioje reikės įveikti beveik 400 km distanciją. FIA Europos bajų taurė susideda iš 9 etapų, vykstančių šiltuoju metų laikotarpiu.