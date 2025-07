PSG devyniese eliminavo „Bayern“ FIFA pasaulio klubų taurėje, siaubinga Musialos trauma šokiravo futbolo pasaulį

Prancūzai ketvirtfinalio rungtynėse nepaisant dviejų gautų raudonų kortelių 2:0 nugalėjo Miuncheno „Bayern“.

Pirmajame kėlinyje dažniau į vartus smūgiavo vokiečiai, bet pavojingesnės buvo PSG progos. Tiesa, nė vienos iš jų jie neišnaudojo ir po pirmojo kėlinio švieslentėje dar degė nuliai.

Visgi, daugiausiai dėmesio sukėlė epizodas jau per pridėtą laiką. Jamalas Musiala patyrė žiaurią traumą, dėl kurios jis buvo išgabentas į ligoninę. „Bayern“ žaidėjui įtariamas kojos lūžis.

REKLAMA

REKLAMA

Šis epizodas sukrėtė abiejų komandų žaidėjus. Iš arti incidentą matęs oponentų vartininkas Gianluigi Donnarumma neslėpė savo emocijų.

REKLAMA

Gianluigi Donnarumma is visibly shaken after witnessing Jamal Musiala’s injury.



We are all wishing Jamal the best. pic.twitter.com/HrVu24Ghv1 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Antrajame kėlinyje neretai vyravo nervingas žaidimas, o kartą grubiai suklydo ir Manuelis Neueris. Visgi, oponentai nesugebėjo pasinaudoti gauta dovanėle ir smūgiavo šalia vartų, kuriuose vartininko nebuvo.

REKLAMA

REKLAMA

74' HUGE letoff for Bayern as PSG fire wide after a Neuer mistake! pic.twitter.com/pdffsYBqef — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Galiausiai tylą nutraukė Desire Doue. PSG talentas smūgiu nuo baudos aikštelės linijos buvo itin tikslus ir pataikė į apatinį vartų kampą.

79' DÉSIRÉ DOUÉ!



Excellent finish into the bottom corner and PSG lead 1-0! pic.twitter.com/FGfPQY67Gh REKLAMA REKLAMA REKLAMA July 5, 2025

Problemų prancūzams kilo po Williano Pacho raudonos kortelės. Centro gynėjas grubiai įvažiavo oponentui į koją ir buvo išvarytas iš aikštės.

🟥 Red card for Pacho! 🟥



PSG will have to see this out with ten men! pic.twitter.com/TVkjqcwoT2 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Vos po kelių minučių Harry Kane`as siuntė kamuolį į vartus, bet teisėjas užfiksavo nuošalę.

REKLAMA

87' Harry Kane thought he had an equalizer for Bayern but the flag is up! pic.twitter.com/nFSMO9pfj6 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Negana to, PSG problemos nesibaigė. Prieš save raudoną kortelę išvydo ir kitas gynėjas Lucasas Hernandesas, tad Luiso Enriquės auklėtiniai rungtynes baigė be dviejų žaidėjų.

Nepaisant visko, galutinį tašką rungtynėse padėjo Ousmane`as Dembele. PSG lyderis po fantastiško Achrafo Hakimi slalomo tarp kelių gynėjų smūgiu vienu prisilietimu garantavo savo ekipai pergalę.

TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ!



A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Pusfinalyje PSG lauks Madrido „Real“ ir Dortmundo „Borussia“ poros nugalėtojas.