„Audi“ pristatė didžiausią visų laikų savo visureigį: paskelbta ir kaina Lietuvoje

Daugiau nei 5,3 metro ilgio automobilis užims aukščiausią vietą gamintojo SUV modelių gamoje ir bus siūlomas su šešių arba septynių vietų salonu, automatiškai valdomomis durimis bei naujausiomis apšvietimo technologijomis. Lietuvoje naujojo „Audi Q9“ kaina prasideda nuo 115 200 eurų, o pirmieji automobiliai atstovybes pasieks 2027 metų sausį.
Iki šiol didžiausią vietą „Audi“ visureigių gamoje užėmė Q7 ir Q8 modeliai, tačiau pristatydamas Q9 gamintojas nusprendė žengti į dar aukštesnį segmentą. Naujasis automobilis pirmiausia buvo kuriamas atsižvelgiant į JAV rinkos poreikius, kur dideli, septynias sėdimąsias vietas turintys visureigiai išlieka populiarūs.
Q9 ilgis siekia 5,31 metro, plotis su šoniniais veidrodėliais – 2,21 metro, o aukštis – 1,81 metro. Ratų bazė sudaro 3,14 metro, todėl gamintojas galėjo įrengti tris sėdynių eiles ir pasiūlyti daugiau vietos antrojoje bei trečiojoje eilėse keliaujantiems keleiviams.
„Pristatydami naująjį „Audi Q9“, savo klientams siūlome naujus komforto, rafinuotumo ir aukščiausios klasės kelionių standartus nustatantį SUV modelių gamos flagmaną“, – teigia „Audi“ importuotojo Lietuvoje „Møller Baltic Import“ vadovas Justas Nekrošius.
Septynios sėdynės arba daugiau erdvės šešiems keleiviams
Standartinėje „Audi Q9“ komplektacijoje įrengtos septynios sėdimosios vietos. Antrojoje eilėje yra trys sėdynės, kuriose numatyti vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai, todėl automobilis gali būti aktualus ir didesnėms šeimoms.
Tačiau pirkėjai galės rinktis ir šešiavietę versiją. Joje vietoj trijų antrosios eilės sėdynių montuojamos dvi atskiros, elektra reguliuojamos sėdynės, suteikiančios daugiau vietos keleiviams. Toks salono išdėstymas pirmiausia skirtas tiems, kurie daugiau dėmesio skiria ne maksimaliam keleivių skaičiui, o kelionių komfortui.
Vienas neįprastesnių Q9 įrangos elementų – automatiškai atidaromos ir uždaromos durys. Jas galima valdyti ne tik automobilyje įrengtais mygtukais, bet ir nuotoliniu būdu per „myAudi“ programėlę.
Gamintojas taip pat pasirūpino didesniu natūralios šviesos kiekiu salone. Standartiškai montuojamo panoraminio stogo skaidrus plotas viršija 1,5 kv. m, todėl tai didžiausias iki šiol „Audi“ automobiliuose naudotas panoraminis stogas.
Skirtingai nuo kai kurių stiklinių stogų, šį galima ne tik praverti, bet ir plačiau atidaryti. Papildomai siūloma stiklo skaidrumo reguliavimo funkcija, leidžianti sumažinti į saloną patenkančios saulės šviesos kiekį, taip pat apšvietimas, kurio spalva derinama prie pasirinkto salono apšvietimo.
Posūkio signalus projektuos ant kelio dangos
Naujajame Q9 gamintojas panaudojo ir kelias apšvietimo technologijas, kurios iki šiol nebuvo įprastos serijinės gamybos automobiliuose.
Galinėje dalyje montuojami trečiosios kartos skaitmeniniai OLED žibintai su išlenktu šviesos paviršiumi. Jie leidžia formuoti skirtingus apšvietimo raštus ir gali perduoti papildomus šviesos signalus kitiems eismo dalyviams.
Priekyje siūlomi skaitmeniniai „Matrix LED“ žibintai, kurių šviesos srautą galima tiksliai reguliuoti pagal eismo sąlygas. Jie taip pat gali projektuoti tam tikrus simbolius ant kelio dangos.
Viena ryškiausių naujovių – posūkio signalų projekcija. Įjungus posūkio signalą, tamsoje ant kelio dangos atsiranda su įprastais automobilio signalais suderintas šviesos ženklas. Tokiu būdu siekiama, kad vairuotojo ketinimus lengviau pastebėtų ir šalia automobilio esantys pėstieji ar dviratininkai.
Q9 taip pat numatytos įvairios vairavimo pagalbos sistemos, įskaitant prisitaikantį greičio palaikymo ir vairavimo asistentą. Tam tikromis sąlygomis sistema gali padėti valdyti automobilį net vairuotojui nelaikant rankų ant vairo, tačiau tai nėra visiškai autonominis vairavimas – už automobilio valdymą ir toliau atsako vairuotojas.
Lietuvoje – du dyzeliniai varikliai
Prekybos pradžioje Lietuvos pirkėjams bus siūlomos dvi naujojo „Audi Q9“ versijos, abi su 3,0 litro darbinio tūrio V6 TDI dyzeliniais varikliais. Pigesnė modifikacija išvystys 245 AG ir 500 Nm sukimo momentą, o galingesnė – 299 AG ir 630 Nm.
Abiejose versijose naudojama „MHEV plus“ švelniojo hibrido sistema, kuri tam tikromis važiavimo sąlygomis padeda vidaus degimo varikliui ir gali suteikti iki 18 kW papildomos galios. Dyzelinis variklis taip pat aprūpintas elektriniu kompresoriumi, padedančiu greičiau padidinti pripūtimo slėgį ir pagerinti reakciją į akceleratoriaus paspaudimą.
Nepriklausomai nuo pasirinkto variklio, Q9 standartiškai turės aštuonių laipsnių automatinę „tiptronic“ pavarų dėžę ir nuolatinę „quattro“ visų varančiųjų ratų pavarą.
Didelio visureigio valdymui taip pat skirtas dėmesys. Priklausomai nuo komplektacijos, automobilis gali būti aprūpintas prisitaikančia pneumatine pakaba ir visų ratų vairavimo sistema, kuri mažesniu greičiu palengvina manevravimą, o važiuojant greičiau padeda išlaikyti stabilumą.
Kada pasirodys Lietuvoje ir kiek kainuos?
Naujojo „Audi Q9“ išankstinė prekyba Lietuvoje jau prasidėjo, tačiau pirmųjų automobilių salonuose teks palaukti iki 2027 metų sausio.
Oficialaus importuotojo duomenimis, „Audi Q9“ su 245 AG dyzeliniu varikliu kainuos nuo 115 200 eurų. Galingesnės, 299 AG išvystančios versijos kaina Lietuvoje kol kas nepaskelbta.
Naujasis modelis bus gaminamas „Volkswagen“ grupės gamykloje Bratislavoje, Slovakijoje, kurioje surenkami ir kiti dideli koncerno visureigiai.
Pristatydama Q9, „Audi“ papildė savo modelių gamą automobiliu, kuris pagal matmenis ir siūlomą įrangą turėtų konkuruoti su tokiais prabangiais visureigiais kaip „BMW X7“ ir „Mercedes-Benz GLS“.
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