1991 metais pagamintas „Ferrari F40“ praktiškai visą savo gyvenimą praleido garaže. Pirmasis automobilio savininkas juo iš Maranelo parvažiavo namo ir daugiau automobilio nebeeksploatavo.
Pristatydamas savo naująjį pirkinį, L. Hamiltonas pasakojo ilgą laiką ieškojęs kuo autentiškesnio F40, o sužinojęs apie daugiau nei tris dešimtmečius garaže stovėjusį automobilį nusprendė jį įsigyti.
Automobilį surado investicinis fondas
Pasirodo, išskirtinį „Ferrari F40“ dar prieš L. Hamiltonui sužinant apie jo egzistavimą surado ir įsigijo investicinis fondas „Automobile Heritage Enhancement“ (AHE).
Finansų grupei „Azimut“ priklausantis fondas specializuojasi kolekcinių automobilių rinkoje – ieško vertingų egzempliorių, investuoja į jų restauravimą ir vėliau juos parduoda.
Apie fondo vaidmenį surandant šį automobilį dar rugsėjo pradžioje skelbė ir Italijos naujienų agentūra ANSA bei leidinys „La Gazzetta dello Sport“.
Būtent investicinis fondas pasirūpino ir automobilio pristatymu į istorinių „Ferrari“ automobilių restauravimu užsiimantį padalinį „Ferrari Classiche“.
Tik pradėjus restauravimo darbus ir ant išmontuoto variklio aptikus skaičių 44, esą kilo mintis pasiūlyti automobilį L. Hamiltonui. Britas jį įsigijo dar nepasibaigus restauravimo darbams.
Vienas vertingiausių „Ferrari F40“ egzempliorių
Nepriklausomai nuo automobilio įsigijimo aplinkybių, L. Hamiltono garažą papildęs F40 dėl itin mažos ridos ir gerai išsaugotos originalios būklės gali būti vienas vertingiausių šio modelio egzempliorių.
Kiek už automobilį sumokėjo lenktynininkas, neskelbiama, tačiau pastaraisiais metais aukcionuose parduodamų itin mažai eksploatuotų „Ferrari F40“ kainos siekia ne vieną milijoną eurų.
Spalį L. Hamiltonas savo „YouTube“ kanale paviešino vaizdo įrašą, kuriame įamžintas jo automobilio restauravimo procesas – nuo „Ferrari Classiche“ specialistų atliktų darbų iki pirmosios kelionės restauruotu automobiliu į Monzos trasą.
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