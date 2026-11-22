Britas prie Italijos ekipos prisijungė praėjusį sezoną. Iš pradžių jam sunkiai sekėsi prilygti Ch. Leclerco rezultatams, tačiau šiemet situacija pasikeitė – L. Hamiltonas dažniau pranoksta komandos draugą. Pasak J. Villeneuve'o, pirmajame sezone L. Hamiltonas buvo užsiėmęs ne tiek greičio paieškomis, kiek siekiu įsitvirtinti komandoje ir paversti ją sava.
„Jeigu pažvelgtume į praėjusius metus, Lewisas buvo labai užsiėmęs tuo, kad komanda taptų jo. Būtent tam jis skyrė daugiausia dėmesio. Ne greičiui, o tam, kad „Ferrari“ taptų jo komanda“, – „Sky Sports F1“ eteryje kalbėjo kanadietis.
Paklaustas, ar tai primena Michaelio Schumacherio atėjimą į „Ferrari“, J. Villeneuve'as sutiko ir negailėjo kritikos C. Leclercui.
„Būtent. O kiek metų tam turėjo Charlesas? Jis to nepadarė. Jis niekada neturėjo prarasti lyderio pozicijos. Tai reiškia, kad iš tikrųjų jos niekada ir neturėjo. Jeigu į komandą ateina Lewisas, turintis tiek čempiono titulų, ir šiek tiek padirba šioje srityje, natūralu, kad jis nustums tave į šalį“, – teigė J. Villeneuve'as.
Pastaruoju metu abiejų „Ferrari“ pilotų santykiai vis labiau kaista. Jie ne kartą susidūrė trasoje, o įtampa ypač išaugo po incidentų Meksiko miesto ir Las Vegaso lenktynėse. Po pirmojo susidūrimo Meksikoje abu sportininkai ir komandos vadovas Fredas Vasseur pasidalijo aštresniais komentarais. Nors vėliau Brazilijos etape pilotai mėgino išspręsti nesutarimus, Las Vegase jie vėl susidūrė.
Šie incidentai paskatino diskusijas apie tai, ar „Ferrari“ turėtų nustatyti aiškesnę pilotų hierarchiją. Kai kurie specialistai, tarp jų buvęs J. Villeneuve'o komandos draugas Damonas Hillas, netgi siūlė suteikti pirmenybę septyniskart pasaulio čempionui L. Hamiltonui. Vis dėlto J. Villeneuve'as nemano, kad britui galima oficialiai suteikti pirmojo piloto statusą. Anot jo, tam kliūtimi gali tapti Ch. Leclerco sutarties sąlygos.
„Jie negali to padaryti dėl sutarčių. Akivaizdu, kad Leclercui negalima tiesiog nurodyti, ką daryti, tačiau jeigu bent vienas iš šių dviejų pilotų žino, kaip laimėti pasaulio čempionatą, tai, be abejo, yra Lewisas“, – pridūrė kanadietis.
Priešpaskutinės sezono lenktynės Katare vyks lapkričio 29 d. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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