Ar Oscarui Piastri pavyks atsitiesti? Artėjant lenktynėms Brazilijoje, intriga kaista iki maksimumo

L. Norrisas po pergalės Meksikoje perėmė čempionato lyderio poziciją (357 tšk.), tačiau jo persvara prieš O. Piastrį – vos vienas taškas. M. Verstappenas atsilieka 36 taškais.
Būtent O. Piastri situacija kelia didžiausią nerimą „McLaren“ stovykloje. Po lenktynių Zandvorte australas atrodė kaip būsimas čempionas, tačiau vėlesnės komandos strateginės klaidos, paties piloto nesėkmės ir prarastas greitis vėl L. Norrisą sugrąžino į kovą dėl čempiono titulo. Dabar O. Piastri iš favorito tapo persekiotoju.
Tuo tarpu M. Verstappenas per pastarąsias penkerias lenktynes sugebėjo atkovoti net 68 taškus iš lyderių. Net ir trečioji vieta Meksikoje jam buvo savotiška pergalė, nes O. Piastri finišavo tik penktas. Tiesa, norint apginti titulą, vien M. Verstappeno greičio nebepakanka. Jam reikalinga pagalba iš „Ferrari“ ir „Mercedes“ pilotų, kurie galėtų atimti taškus iš abiejų „McLaren“ lyderių.
Papildomos intrigos įneša sprinto formatas. M. Verstappenas yra laikomas sprinto lenktynių specialistu, o prognozuojamas lietus būtent sprinto dieną (šeštadienį) jam gali tapti lemiamu faktoriumi. Būtent pernai Brazilijoje „Red Bull“ lenktynininkas pliaupiant lietui pakilo iš 17-os vietos ir iškovojo įspūdingą pergalę.
Trasa – su tam tikrais iššūkiais
San Paulo Interlagoso trasa (Autodromo José Carlos Pace) – tikras „Formulės 1“ kalendoriaus dinozauras, žinomas dėl trasoje vykstančių dramatiškų lenktynių. 4,3 km ilgio trasa, esanti 800 metrų virš jūros lygio, yra rimtas iššūkis turbinoms (nors ir ne toks ekstremalus kaip Meksikoje).
Jos konfigūracija – klasikinis derinys: ilgos tiesiosios (dvi DRS zonos) keičiasi su lėtais ir greitais posūkiais. Dėl tokios įvairovės surasti tinkamą bolido balansą yra itin sudėtinga.
Reikia minkštesnių pakabos nustatymų gerai traukai iš lėtų posūkių, bet standesnių – stabilumui greituosiuose. Papildoma problema – nenuspėjami kelio nelygumai, kurie kasmet atsiranda vis naujose vietose ir kelia rimtą pavojų žemai prie asfalto prisiplojusiems bolidams.
„Pirelli“ šiam etapui atveža vidutinio kietumo padangų komplektą (C2, C3, C4) – vienu laipsniu kietesnį nei pernai, tikintis, kad tai turės įtakos strategijai. Didelių techninių atnaujinimų iš komandų tikėtis neverta, nes visos pajėgos jau mestos 2026-ųjų projektams. Išimtis – „Red Bull“, kuri vis dar tobulina savo RB21 bolidą, siekdami penktojo titulo iš eilės.
Lietuvos žiūrovams lenktynių laikas šįkart bus palankesnis. Vienintelė treniruotė prasidės penktadienį 16:30 val. Lietuvos laiku, o sprinto kvalifikacija – 20:30 val. Šeštadienio sprintas startuos 16:00 val., o pagrindinė kvalifikacija – 20:00 val. Lenktynių startas sekmadienį – 19:00 val. Lietuvos laiku.
