2023 metais „Škoda Auto“ pristatė beveik penktadaliu daugiau automobilių

Vokietija ir toliau tebėra didžiausia gamintojo rinka – joje pernai klientams pristatyta 157 tūkst. 800 naujų automobilių, arba 17,6 proc. daugiau nei prieš metus. Gerą rezultatą „Škoda Auto“ pavyko pasiekti ir namų rinkoje. Čekijai įmonė pateikė 87 tūkst. 800 naujų modelių (+23,4 proc.). Vokietijoje, Čekijoje ir Didžiojoje Britanijoje bendrovė fiksavo didžiausią prekybos augimą.

Elektromobilių „Enyaq“ serija pagerino ankstesnį savo rekordą – parduota 81 tūkst. 700 naujų modelių, arba net 52,1 proc. daugiau nei 2022-aisiais. Daugelyje Europos rinkų ši elektrinė transporto priemonė tapo viena perkamiausių.

2023 metais „Škoda Auto“ taip pat pavyko toliau laikytis tarptautinės plėtros strategijos, įžengus į Vietnamo bei Kazachstano rinkas.

„Esu nuoširdžiai dėkingas klientams už pasitikėjimą „Škoda“ prekių ženklu. Sunkus darbas ir mūsų automobilius kuriančių, gaminančių ir parduodančių žmonių atsidavimas leido pasiekti įspūdingų rezultatų 2023-aisiais, nepaisant visų praėjusių metų ekonominių ir rinkos iššūkių. Didėjanti įvairių mūsų modelių paklausa pateisina strategiją leisti klientams rinktis tiek vidaus degimo, tiek grynai elektrines, tiek ir hibridines jėgos pavaras, kol dar vyksta perėjimas prie elektrinio mobilumo.

Elektromobilių pasiūlą netrukus išplėsime šešiais naujais modeliais, o pirmasis jų „Elroq“ pasirodys dar šiemet. Mūsų verslo modelis yra tvirtas, be to, esame pasirengę galimiems iššūkiams nenuspėjamoje pasaulinėje rinkoje. Mes ir toliau stengiamės atliepti klientų lūkesčius, tobuliname gebėjimus greitai reaguoti į rinkos situaciją. Tai apima ir investicijas į nuolatinį darbuotojų tobulėjimą, kad būtų užtikrinta „Škoda Auto“ ateitis“, – pažymėjo bendrovės generalinis direktorius Klausas Zellmeris.

„Pernai „Škoda Auto“ pasiekė reikšmingą 18,5 proc. pasaulinių pristatymų augimą – tai reiškia 135 tūkst. 500 papildomų automobilių, palyginti su 2022 metais. Europa ir toliau yra viena iš pagrindinių mūsų rinkų. Užfiksuotas 27,4 proc. augimas Vakarų regionuose ir septintoji vieta tarp pirmaujančių prekių ženklų. Sėkmingiausioje Vokietijos rinkoje per metus papildomai pardavėme 23 tūkst. 600 automobilių, o Didžiojoje Britanijoje ir Čekijoje, kurios taip pat labai prisidėjo prie mūsų sėkmės, parduota atitinkamai 20 tūkst. 700 ir 16 tūkst. 600 papildomų automobilių.

„Enyaq“ buvo geriausiai parduodamas elektromobilis Čekijoje ir Slovakijoje. Jis buvo tarp pirmaujančių kitose pagrindinėse Europos rinkose, įskaitant Vokietiją spalio ir lapkričio mėnesiais. Už Europos ribų pasiekėme užsibrėžtų tikslų, pavyzdžiui, per dvejus metus Indijoje perkopėme 100 tūkst. automobilių pardavimo ribą ir sėkmingai debiutavome Vietnamo bei Kazachstano rinkose“, – atskleidė už pardavimą ir rinkodarą atsakingas „Škoda Auto“ valdybos narys Martinas Jahnas.

„Praėjusiais metais visame pasaulyje pristatyta daugiau nei 866 tūkst. 800 transporto priemonių. Tai rodo, kad mūsų modelių gama ir toliau sulaukia didelio susidomėjimo dėl išskirtinio kainos ir kokybės santykio net ir sudėtingais ekonominiais laikais.

Mūsų tikslas – per ateinančius dvylika mėnesių išlaikyti pastovų kursą. Geriname savo našumą, tad vidutinės trukmės laikotarpiu siekiame padidinti pelningumą. Naudodamiesi programa „Next Level Efficiency+“, griežta sąnaudų disciplina ir dirbtinio intelekto bei procesų automatizavimo integravimu, mes aktyviai kuriame manevro erdvę būsimoms investicijoms ir tolesniam mūsų portfelio elektrifikavimui“, – sakė už finansus, IT ir teisinę priežiūrą atsakingas „Škoda Auto“ valdybos narys Holgeris Petersas.

Elektrinės ateities link

Visiškai elektrinių „Škoda Enyaq“ šeimos automobilių pristatymų skaičius 2023-aisiais išaugo daugiau nei 50 proc. Tai rodo, kad bendrovės elektrifikacijos strategija veikia. Praeitais metais „Enyaq“ buvo geriausiai parduodamas elektromobilis Čekijoje bei Slovakijoje ir pateko į perkamiausių penketukus keliose kitose Europos šalyse, įskaitant Šveicariją, Vokietiją, Suomiją, Norvegiją ir Nyderlandus.

„Škoda“ spartina elektrinę transformaciją, pristatydama iš tinklo įkraunamas hibridines naujosios kartos „Kodiaq“ ir „Superb“ modelių versijas. Kiekviena jų vien elektros režimu galės įveikti per 100 km.

Reikšmingi pasaulinės plėtros žingsniai

Rugsėjį „Škoda Auto“ įžengė į strategiškai svarbią Vietnamo rinką, siekdama išnaudoti ASEAN regiono potencialą. Prognozuojama, kad šiame regione būtent Vietnamas turi daugiausia potencialo, o po 2030-ųjų numatoma metinė pardavimo apimtis čia viršys 40 tūkst. vienetų.

Be to, žengimas į šią rinką užtikrina didelę sinergiją su įmonės veikla Indijoje. Neseniai atidarytame Punos logistikos centre (Indija) pagamintų modelių „Kushaq“ ir „Slavia“ ruošiniai bus parengti eksportui į Vietnamą. Ten jie bus galutinai surinkti.

Indijoje „Škoda Auto“ pasiekė reikšmingą etapą – per dvejus metus klientams pristatė 100 tūkst. automobilių. Be to, automobilių gamintojas atkuria savo veiklą Kazachstane per strateginę partnerystę, leidžiančią vietoje surinkti „Kodiaq“, „Kamiq“, „Karoq“ ir „Octavia“ modelius.