TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

14-metis lietuvis Nojus Stasionis – ant FIA Pasaulio kartingo akademijos podiumo

2025-10-01 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 07:01

14-metis Nojus Stasionis įspūdinga pergale užbaigė sezoną prestižinėje „FIA Karting Academy Trophy“ serijoje. Paskutiniame čempionato etape Italijoje, Kremonos trasoje, lietuvis nepaliko vilčių 40-čiai varžovų iš viso pasaulio ir finišo liniją kirto pirmas. Ši pergalė leido N. Stasioniui pakilti į trečiąją vietą galutinėje metinėje įskaitoje ir pasidabinti pasaulio čempionato bronza.

Nojus Stasionis (nuotr. komandos archyvo)

14-metis Nojus Stasionis įspūdinga pergale užbaigė sezoną prestižinėje „FIA Karting Academy Trophy" serijoje. Paskutiniame čempionato etape Italijoje, Kremonos trasoje, lietuvis nepaliko vilčių 40-čiai varžovų iš viso pasaulio ir finišo liniją kirto pirmas. Ši pergalė leido N. Stasioniui pakilti į trečiąją vietą galutinėje metinėje įskaitoje ir pasidabinti pasaulio čempionato bronza.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finalinis važiavimas N. Stasioniui nebuvo lengvas pasivaikščiojimas. Startavęs iš ketvirtos pozicijos, ketvirtame rate jis trumpam smuktelėjo į šeštą. 

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Tačiau tuomet prasidėjo įspūdingas lietuvio šturmas: ratas po rato jis lenkė varžovus, kol 14-ame rate aplenkė ir iki tol pirmavusį prancūzą Maëlį Le Marchandą.

Išsiveržęs į priekį, lietuvis daugiau nebesidairė atgal ir artimiausią persekiotoją aplenkė beveik dviem sekundėmis.

Savaitgalis Italijoje buvo permainingas. Nors kvalifikacijoje N. Stasionis demonstravo neįtikėtiną greitį (artimiausią varžovą aplenkė net 0,353 sek.), viename iš atrankos važiavimų jį iš trasos tiesiog išstūmė varžovas iš Didžiosios Britanijos.

Būtent šis incidentas, pasak komandos, kainavo 6 taškus, kurių ir pritrūko iki galutinės pergalės visame čempionate – nuo nugalėtojo lietuvį skyrė vos 5 taškai.

Sėkmės pagrindas – intensyvus pasiruošimas

Pasak sportininko tėčio Kęstučio Stasionio, sėkmę lėmė itin intensyvi pasirengimo programa. „Žinojome, kad norint kovoti dėl prizinės vietos, reikės maksimalaus rezultato.

Todėl prieš Italiją Nojus laimėjo Lietuvos čempionato etapą Kuršėnuose, Baltijos taurę Estijoje ir dalyvavo įtemptoje treniruočių stovykloje bei Italijos čempionato etape, kur tarp 70 dalyvių finišavo antras“, – pasakojo K. Stasionis.

Galutinėje 2025 metų „FIA Karting Academy Trophy“ įskaitoje Nojus Stasionis, surinkęs 130 taškų, užėmė trečiąją vietą.

Nors iki čempiono titulo pritrūko labai nedaug, pergalė paskutiniame etape ir iškovota prizinė vieta tokio lygio varžybose – tai milžiniškas pasiekimas, įtvirtinantis 14-metį lietuvį kaip vieną perspektyviausių savo kartos lenktynininkų.

