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Aktualijos RU / 2022.06.01 12:16 / Šaltinis: tv3.lt
TV3 Plus

Для русскоязычных в Литве – новый телеканал

2022.06.01 12:16

Литовская медиагруппа TV3 представляет новинку – 1 июня начал вещание русскоязычный телеканал TV3 Plus. Спрашивайте, как настроить TV3 Plus, у своих кабельных операторов.

TV3 Plus

Литовская медиагруппа TV3 представляет новинку – 1 июня начал вещание русскоязычный телеканал TV3 Plus. Спрашивайте, как настроить TV3 Plus, у своих кабельных операторов.

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В феврале 2022 года из-за продвижения российской пропаганды была прекращена ретрансляция более 32 российских каналов. Однако, многие проживающие в Литве русскоязычные люди, коих по статистике около 13%, начали искать альтернативные источники информации на понятном им языке. Чтобы удовлетворить их потребности, было принято решение о создании в Литве нового русскоязычного канала без российской пропаганды. Им стал TV3 Plus.

Зрители TV3 Plus получат широкий выбор развлекательного контента – известные телевизионные шоу, сериалы и фильмы в качественном переводе на русский язык.

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«С новым TV3 Plus мы будем обеспечивать русскоязычную аудиторию контентом на понятном им языке, а также знакомить с современными западными форматами. Надеемся, что контент этого канала будет интересен и украинским беженцам, коих в Литве уже более 55 000 человек, ведь многие из них знают русский язык», — говорит Лаура Блажевичюте, генеральный директор TV3.

По словам Л. Блажевичюте, ожидается, что платные операторы кабельного телевидения также будут активно способствовать популяризации канала TV3 Plus среди русскоязычной аудитории, включая канал в пакеты, на которые уже подписались люди. Такая поддержка поможет охватить еще большую долю проживающих в Литве русскоязычных людей.

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Зрители TV3 Plus увидят множество популярных проектов, уже полюбившихся русскоязычной аудитории. При этом, это будут проекты не российского происхождения. В программе телеканала будут представлены тревел-шоу «Орел и Решка» и «Мир наизнанку», кулинарные проекты Джейми Оливера, сериалы «Дворняжка Ляля» и «Опер по вызову», а также другие украинские, западные и литовские телепроекты, в том числе голливудские фильмы в качественном русскоязычном переводе.

Предлагаем вам ознакомиться с программой нового телеканала по ссылке: https://www.tv3.lt/programos/tv3-plus/pilna/

С 1 июня канал TV3 Plus будет доступен и зрителям телевидения нового поколения «Go3 TV».

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