Žymi aktorė išmainė aktorystę į striptizo šokėjos darbą: tik taip pavyksta užsidirbti

Serialo „Skins“ žvaigždė neslepia, kad prieš eidama į darbo pokalbį striptizo klube ji išgėrė porą stiklinaičių tekilos. Viskas dėl to, kad ji ruošėsi nusimesti drabužius prieš didelę minią vyrų.

Kaukšėdama pigiais aukštakulniais ir blizgučiais puošta suknele tuomet 22-ejų Megan pateko į vieną iš penkių Londono vietų, kurioje savo gebėjimus tądien norėjo išbandyti. Ji nesijaudino dėl to, kad turės šokti nuoga – tam ją užgrūdino Katie Finch vaidmuo populiariame paauglių seriale, kurioje ji nusimetusi marškinėlius atliko sekso sceną.

Megan, kuriai dabar 30 metų, toliau vaidina ir rašo, tačiau pandemijai sužlugdžius meno industriją ir uždarius barus bei klubus, ji pasisuko į populiarią platformą „OnlyFans“, kad galėtų apmokėti sąskaitas.

Ji portalui „The Sun“ atskleidė: „Jei ne OnlyFans, nebūčiau galėjusi išgyventi pastarųjų dvejų metų. Savo puslapį įkūriau 2020 m. balandžio mėnesį, kai užklupo pandemija. Aš neturėjau pinigų, o draugė, daug metų dirbusi striptizo šokėja, man pasakė, kad žmonės garantuotai užsiprenumeruos, nes stebėjo mane seriale „Skins“.

Galvojau, kad pabandyti neskauda ir kol kas man tai sekasi gerai. Darau tik tai, kas man patogu, ir prisijungiu tada, kai noriu, nes tokia veikla daug iš žmogaus atima.

Tai nėra toks emociškai sekinantis darbas kaip striptizo klube, nes nereikia dirbti naktį, derėtis su žmonėmis dėl kainų ir žmonės yra šokiruojančiai mandagūs. Jie daug malonesni nei žmonės realiame gyvenime. Esu daug privilegijuotesnėje padėtyje nei kai kurie kiti darbuotojai sekso industrijoje, bet man tai leidžia apmokėti sąskaitas ir suteikia energijos būti kūrybingai.“

Darbą striptizo klube Megan išbandė po to, kai jį rekomendavo jos artima draugė Heaven, viena iš podcast'o „Strippers In The Attic“ vedėjų.

Ji paaiškina: „Prieš pirmąją striptizo klubo atranką sėdėjau aludėje ir išgėriau du stikliukus tekilos. Aš tikrai daug negeriu, bet jaučiau, kad tai būtina, nes šiek tiek nervinausi. Kai šoki nuoga, greitai nustoji nervintis ir tada pasidaro visai smagu – visuomenė tai vertina kaip gėdingą reiškinį, bet taip tikrai nėra. Aš nesunkiai uždirbčiau daug daugiau nei dirbdama bare, ir tai man suteikia daugiau jėgų nei valyti priskretusius alaus butelius.

„Būti nuogam yra normalu“

Iki šiol Megan praleido maždaug metus dirbdama striptizo klubuose, tačiau bijojo būti atpažinta, nes tai pakenktų jos aktorės karjerai.

„Žinojau, kad čia galiu uždirbti pinigus lengvai ir tai daryti arba dirbti visą darbo dieną bare ir tikėtis, kad vieną dieną būsiu pakilsiu pareigose – nenorėjau tuo tenkintis. Dar iki šiol nesijaučiu gerai nusimesdama drabužius ir flirtuodama su nepažįstamaisiais. Tai gali sužlugdyti moters karjerą, ypač jei esi aktorė. Nenoriu pagalvoti apie tai, kad kai kurie mane atpažįsta ne kaip aktorę, o kaip striptizo šokėją, sekso industrijos darbuotoją.“

Megan papasakojo, kad ne vieną kartą jai teko susidurti su situacija, kad vieną vakarą į striptizo klubą užėjęs vyras iškart ją atpažino. Megan prisimena: „Kai jis išgėrė, man pradėjo sakyti: „Žinau, kas tu esi, bet nieko nesakysiu“. Man labai palengvėjo žinoti, kad mane kažkas supranta.“

Megan sako, kad ji kuo toliau tuo geriau pradeda suprasti, kad užsiimdama „OnlyFans“ veikla, nusirengdama ir atvirai kalbėdama apie sekso darbą, ji „užveria kai kurias duris“ kitoms galimybėms, rašo „The Sun“.

Ji priduria: „Kuo daugiau apie tai galvoju, tuo labiau suprantu, kad tai yra durys į kambarius, kuriuose aš tikrai nenoriu būti ar su jais susijusi – niekas neturėtų jausti gėdos dėl savo darbo. Tai nejuokinga, tai ne viduramžiai, be abejo, jau praėjo laikas teisti moteris už tai, kad demonstruoti savo dekoltė ir būti nuogoms yra normalu.“

Ji priduria: „Nelengva atsikelti nuogai ir kalbėtis su nelabai įdomiais vyrais 10 valandų iš eilės. Buvau baisi striptizo šokėja ir neužsidirbau tiek pinigų, kiek galėjau, tačiau striptizo klubuose dirba daug labai protingų moterų.

Kai kurios moterys ten yra diskriminuojamos ir tikrai negauna tiek pinigų, kiek turėtų gauti. Aišku, yra ir kitų problemų – kartą besisukdama ant teko net susilaužyti kulkšnį. Kad ir ką sakytų kiti, nusirengti prieš kitus nėra lengva.“

Megan vaidino filmuose „Silent Witness“, „Holby City“ ir keliuose trumpametražiuose filmuose, taip pat kūrė savo pjeses. Kalbėdama kaip viešnia naujojoje „Strippers In The Attic“ serijoje, ji teigė, kad buvo atmesta kaip kandidatė į reklamą, nes nelankė vaidybos mokyklos.

Megan taip pat dalyvavo trijose kultūrizmo varžybose, laimėjo tarptautinį čempionatą ir dirbo daugybę atsitiktinių darbų, kad sudurtų galą su galu – nuo ​​apsaugos darbuotojos iki auklės, prieš išbandydama striptizą.

Ji sako: „Pats įtempčiausias darbas, kurį aš kada nors turėjau, buvo pasirodymas princesių vakarėliuose. Buvau apsirengusi kaip Pelenė, bet kadangi buvau kultūristė, turėjau plačius pečius ir bicepsus, atrodžiau juokingai. Tai buvo varginantis darbas, o vaikai yra tikrai negailestingi. Jei tau nesiseka, jie mandagiai neplos, o šauks: „Man nuobodu“ – tą patį šaukia ir jų tėvai!“