Žuvo istorinį šuolį iš stratosferos atlikęs vyras: jam buvo 56-eri

Pranešama, jog 56-erių metų vyras, Felix’as Baumgartner’is skrido su parasparniu per Adrijos jūros pakrantę, o nelaimė nutiko sudužus parasparniui. Įtariama, jog skrydžio metu vyrui sustojo širdis ir būtent dėl šios priežasties parasparnis tapo nebevaldomas ir galiausiai jis krito ir trenkėsi į viešbučio baseiną.

Daredevil Felix Baumgartner was 'dead before he hit the ground': How the paraglider smashed into a woman as he plummeted into a busy hotel pool... barely missing crowds of playing children https://t.co/sKsWRS2Ifr

