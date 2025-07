Felixas Baumgartneris žuvo Italijoje: būrys vaikų tapo liudininkais, paviešinta paskutinė austro žinutė

Žiniasklaidos teigimu, austras Adrijos jūros pakrante skraidė parasparniu, kai staiga sunegalavo, galimai prarado sąmonę, nebevaldė parasparnio, krito ir žuvo. „New York Post“ teigimu, tragedijos tyrėjai šiuo metu tikrina versiją, jog F. Baumgartneriui skrydžio metu sustojo širdis ir dėl to jis nukrito. Įtariama, kad austras galėjo mirti dar prieš tai, kai nukrito į baseiną.

Italų „la Reppublica“ skelbia, kad F. Baumgartneris iš didelio aukščio krito į viešbučio teritoriją, trenkėsi į medinę konstrukciją, o tada krito į baseiną. Tuo metu baseine žaidė būrys vaikų, kurie iš arti matė tragišką įvykį. Viena iš viešbučio darbuotojų nukentėjo nuo skeveldrų, kurios ją kliudė po F. Baumgartnerio kritimo. Moteris buvo paguldyta į ligoninę. Laimei, pavojaus jos gyvybei nėra.

Daredevil Felix Baumgartner was 'dead before he hit the ground': How the paraglider smashed into a woman as he plummeted into a busy hotel pool... barely missing crowds of playing children https://t.co/sKsWRS2Ifr