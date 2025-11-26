Žinomas Lietuvos šokėjas Ustin išliejo emocijas: „Juk visi esame buvę panašioje situacijoje, ar ne?“

Kaip rašoma pranešime spaudai, nors muzikinė nuotaika ritminga ir užvedanti, kūrinio tekstas neša nostalgišką istoriją apie vienpusę meilę, kuri baigėsi per greitai.
„Ši daina apie vienpusę meilę, kuri per greitai baigėsi. Dainoje kalbu apie pirmą prisilietimą, kuris truko trumpai, bet įstrigo ilgam. Prisimindamas šiuos jausmus į kuriuos aš taip greitai įkritau, parašiau šią dainą. Ji gimė iš mano ilgesio tam trumpam momentui, tad viliuosi, kad ją išgirs ir supras dažnas klausytojas. Juk visi esame buvę panašioje situacijoje, ar ne?,“ – sako Ustin.
Gimusi naktį
Kaip ir daugelis atlikėjo kūrinių, dainos tekstas gimė spontaniškai, naktį atsibudus iš miegų. Vėliau prie galutinės žodžių versijos prisidėjo prodiuseris Dovydas Lazdinis, o projekte „Naujas Hitas“ dainos tekstą pakoregavo ir užbaigė Giedrė Kilčiauskienė. Instrumentinę dalį sustiprino prodiuseris Faustas Venckus, kuris dainą pagyvino bosine gitara.
Atlikėjas neslepia, kad kūrybos procese buvo ir iššūkių:
„Man, kaip jaunam kūrėjui, buvo sunku apsispręsti dėl tinkamos tonacijos. Ieškojome, kur mano balsas skambėtų geriausiai. Tai užtruko, bet dabar daina skamba būtent taip, kaip turi skambėti.“
Emocija, prie kurios gali prisiliesti kiekvienas
Justinas Mejeris-Ustin sako, kad klausytojai šioje dainoje gali atrasti savo istoriją:
„Noriu, kad žmonės nebijotų savo skausmo. Kai leidi sau jį išgyventi, emocijos išblėsta ir lieka gražus prisiminimas. Tikiuosi, kad ši daina padės kažkam paleisti senas nuoskaudas kartu su manimi.“
„Kodėl aš pamilau“ taip pat išsiskiria tuo, kad tai pirmoji Justino ritminga lietuviška daina, kuri įtraukia ir skatina šokti.
Spontaniškas klipas
Dainos vaizdo klipas gimė visiškai netikėtai atostogų metu Ispanijoje. Kartu su draugais apsilankius dykumoje su įspūdingomis kopomis, Miglė Praniauskaitė ir Žiedūnė Mardosaitė pasiūlė ten pat nufilmuoti klipą telefonu.
Filmavimas truko vos kelias valandas, o rezultatas viršijo visų lūkesčius. Miglė taip pat pasirūpino montažu ir spalvų korekcijomis.
„Tai pirmas toks draugų kūrybinis darbas ir, manau, labai sėkmingas. Esu joms be galo dėkingas,“ - pasakoja atlikėjas.
Svarbi asmeninė žinutė
„Man ši daina labai svarbi, nes tai pirmas kartas, kai kūrinį sukūriau gimtąja kalba. Perlipau per save ir pagaliau drįsau pabandyti parašyti lietuviškai. Labai džiaugiuosi rezultatu. Šią dainą prisijaukinau ir tikiu, kad ne tik man ji bus tokia artima.“
Daina „Kodėl aš pamilau“ jau pasirodė visose skaitmeninėse muzikos platformose ir Ustin soc. kanaluose.
Galite išgirsti:
