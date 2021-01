(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žiemos savaitgaliui intrigos suteiks ir kriminalinio serialo premjera, ir nauji realybės šou

Šeštadienis (01-30)

19.40 val. per TV3 smagiausias žaidimas „GalvOK“. Jau daugelis pamėgo šeštadienio vakarais išgirsti įdomių, keistų ir juokingų klausimų bei vaizdžiais pavyzdžiais pademonstruotų netikėtų atsakymų. Šį kartą prie laidos kapitonų prisijungs „Power Hit Radio“ vedėjai Edgaras Kožuchovskis ir Elena Karalienė. Prisijunkite ir žaiskite kartu!

21.30 val. per TV3 PREMJERA – tikrų įvykių įkvėpta kriminalinė drama „Gaujų karai. Princai“. Filme pasakojama apie vienos iš Lietuvoje egzistavusios nusikalstamos grupuotės „Princai“ veiklos metodus, gyvenimo būdą bei santykius su kitomis organizuotomis gaujomis. Paliečiama ir korupcijos teisėsaugos organuose problema. Epizodai grindžiami nusikaltėlių nelegalių pajamų šaltiniu – cigarečių kontrabanda. Istorija neabejotinai prikaustys kriminalių serialų gerbėjų dėmesį!

16.00 val. per TV8 kulinarinė laida „Džeimio Oliverio patiekalai per pusvalandį“. Kas nenorėtų sukelti revoliucijos virtuvėje – vos per 30 minučių paruošti gardžiausių valgių sau ir savo mylimiausiems? Organizuotumas, gudrūs laiko taupymo triukai, sveiki produktai – tai viskas, ko reikia trokštant staiga užuosti puikių aromatų savo virtuvėje. Kalbėdamas, greitai pjaustydamas ingredientus, tuo pačiu metu pamaišydamas puodą ar smulkindamas prieskonius, kulinarijos meistras pademonstruos, kaip šauniai galima virtuvėje apsisukti vos per pusę valandos.

Čia valgio ruoša užtrunka tiek pat, kiek ir realiame gyvenime: visa 30 minučių laida yra filmuojama iš karto, čia nėra montažo, todėl galima tiesiog stovėti savo virtuvėje, stebėti, kaip darbuojasi Jamie, ir mėgautis gražiu, kvapniu ir gardžiu savo pačių pasiruošiamu valgiu. Vištienos pyragas, kepta jautiena, špinatų ir fetos salotos, pasta, antienos užkandis, grybų risotas, vasaros daržovių lazanija – tai tik dalis Džeimio receptų, kuriuos TV6 žiūrovai galės įgyvendinti kiekvieną šeštadienį.

18.00 val. intriguojantis realybės šou „Vienas“ per TV6. Dalyviai – dešimt vyrų – izoliuoti vienas nuo kito, turi išlikti laukinėje gamtoje, kur gyvena daugybė plėšrūnų. Jie patys filmuoja save, todėl yra visiškai atskirti nuo pasaulio. Realybės šou pabaiga – paskutinis išlikęs tampa nugalėtoju. Išvysti dalyvius ir intriguojančius vaizdus kviečiame per TV3!

Go3 siūlo veiksmo ir nuotykių komediją „Pašėlę vyrukai amžiams“. Meksikos narkotikų barono žmona ir sūnus leisis į keršto kelionę. Jie sieks surasti ir nužudyti visus, kurie prisidėjo prie vyro sulaikymo ir teismo. Aukų sąraše atsidurs net ir Majamio detektyvas Maikas Loris.

Sekmadienis (01-31)

09.00 val. gyvūnų ir gamtos mylėtojus vienijanti laida „Gyvūnų manija“ per TV6. Veislyno „Prokionas” savininkė Elena Norvilienė papasakos apie Stafordšyro bulterjero veislės augintinius, o Livija Muraškaitė papasakos neįtikėtiną sėkmės istoriją apie meilę gyvūnams. Netrūks ir eksperto patarimų tema: „Kaip palaikyti švarą ir gaivą namuose auginant augintinį?“. Laidos pabaigą vainikuos įvairiausi, linksmi gyvūnų vaizdeliai.

18.10 val. per TV8 drama „Sendaikčių išpardavimų paslaptis. Žudiko žinutė”. Artėjant pasaulinio koncertinio turo pradžiai nužudomas muzikantas. Sendaikčių ekspertė Dženiferė pradeda bylos tyrimą.

19.30 val. per TV3 komedija visai šeimai „Princesės dienoraštis 2. Karališkos sužadėtuvės“. Pagrindinė herojė Mija, netikėtai tapusi Ženovijos sosto paveldėtoja, sužino, jog jai užimti karalienės sostą gali tekti kur kas anksčiau, nei ji iš pradžių manė. Tačiau, lyg to būtų maža, Mijai tenka dar vienas išbandymas. Nepraleisti istorijos ir dar daugiau detalių kviečiame jau sekmadienį per TV3!

Go3 siūlo realybės šou „Bandomoji santuoka“. Bus galima išvysti Tartu universiteto studentę Helen ir slaugytoją Lisą, kurios ilgą laiką ieškojo meilės ir nusprendė sudalyvauti bandyme. Šiame šou merginos pasiryš gyventi tris savaites su šešiais skirtingais jaunuoliais, tarsi būtų ištekėjusios.

Ir dar vienas ypatingas Go3 pasiūlymas – Laurio Rundlio komedija „Sudie, Sovietų Sąjunga". Šis filmas apie spalvingą Tarkinenų šeimos gyvenimą paskutiniais sovietmečio metais Estijoje. Filmas pasakos apie vaikiną Johanesą, kuris gimė neįprastoje suomių šeimoje. Gyvenimas negailės jam iššūkių, nes teks likti gyventi pas senelius Sillamäe mieste, kai jo mama išvyks dirbti į Suomiją. O įsimylėjęs savo klasės draugę Verą, kovos, rizikuos ir gaus bausmę...