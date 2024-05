„ŽAS“ narys Linas Karalius atskleidė, kaip sužinojo, kad tapo seneliu: verkiau balsu

O daugiau apie jausmą būnant seneliu ir anūkėlę Ūlą Linas Karalius prabilo kalbėdamas su naujienų portalu tv3.lt.

Linas Karalius (9 nuotr.) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) +5 Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Linas Karalius (nuotr. asm. archyvo)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Linas Karalius

„Tiesą pasakius, kai atėjo dukra per mano 49-ąjį gimtadienį ir padovanojo atvirutę su ultragarso nuotrauka, aš apsiverkiau. Natūrali reakcija. Tiksliau, apsiverkiau balsu. Man tai buvo labai jautrus momentas. Ašaros, aišku, buvo džiaugsmo“, – neslėpė Linas.

Taptii seneliu, kitaip, nei tapti tėčiu. Anot jo, jausmas kiek skiriasi.

„Supranti, kad atsirado dar vienas vaikas, kuriuo nereikia rūpintis. Beveik, – juokiasi L. Karalius. – Ateis laikas, kai galbūt palikinės seneliams prižiūrėti. Bet mano dukra užaugo ganėtinai savarankiška.“

REKLAMA

REKLAMA

Dukros savarankiškumui, kaip mano Linas, pasitarnavo grupė „ŽAS“.

„Aš neturėjau laiko būti su ja. Ir, aišku, jai buvo vaikystėje sunkiau, nes negavo pakankamai tėčio dėmesio. Bet dabar ji pilnai paėmusi į rankas savo gyvenimą ir puikiai tvarkosi, gražu žiūrėti. Tad pasekmė pozityvi – šlovė nusinešė nuo šeimos, bet viskas susiklostė vis tiek gerai“, – teigė pašnekovas.

REKLAMA

Nori daugiau laiko kartu

Paklaustas, kaip leidžia laiką su anūkėle ir dukra, L. Karalius neslėpė, kad norėtųsi jo praleisti dar daugiau.

„Dukra labai užsiėmusi motinyste, žino viską, kaip, kur, kodėl. Dažniausiai jai patinka atvažiuoti pas mano tėvus į kaimą, ten jos mėgstama vieta. Ten ir susitinkame. Kartas nuo karto nuvažiuoju į miestą pabūti su dukra ir anūke.

Planuojame, kai atšils orai, gegužės gale, visi drauge nuvažiuoti pasibūti prie jūros, kol dar ten nebus daug žmonių. Norisi daugiau kokybiško laiko kartu“, – šypsojosi jis.

REKLAMA

REKLAMA

Linas mano, kad kiekvienas žmogus gimsta su savo autentišku pašaukimu ir savybėmis, todėl nei dukrai, nei anūkei nesufleravo, kuo būti užaugus.

„Nemanau, kad kažkas turi sekti kažkieno keliu. Manau, kad kiekvienas gimsta su unikaliais gebėjimais ir talentais. Tėvų ir visų kitų žmonių pareiga yra tiesiog padėti pastebėti tuos talentus ir juos toliau vystyti.

Žmogus gali būti visiškai priešingos krypties nei tėvai ar seneliai. Dėl to man keista, kai daktarų ar teisininkų šeimos ima kišti per prievartą savo vaikus į daktarų ar teisininkų mokyklas. Po to sukuria daug nelaimingų žmonių.

Manau, kad žmogus yra laimingas tik tada, kai daro tai, kas jam natūraliai geriausiai išeina. Mano išmintis per gyvenimą atėjusi tokia: „Reikia leisti vaikams atrasti, kas juos labiausiai džiugina, bandant įvairius dalykus. Ir ta veikla užsiimti.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mano filosofija tokia, kad yra tėvų, kurie į vaikus žiūri kaip į molį, iš kurio reikia nulipdyti kokį nors gražų lotoso žiedą, o yra tėvų, kurie mano, kad vaikas jau yra lotoso žiedas, tik dar neišsiskleidęs. Ir jis turi visą pilną grožį ir potencialą viduje ir mums tik tereikia stebėti, grožėtis, gal apsaugoti šiek tiek, kad koks medis neužgriūtų, bet nesistengti to nulipdyti. Nes, palyginus tą lotosą, kuris nulipdytas iš molio, ir tą, kurį gamta sukūrė, jie labai skirtingi“, – kalbėjo L. Karalius.

Linas dar nespėjo pamuzikuoti šalia anūkės, tačiau pastebėjo, kad Ūla pati yra labai muzikali.

„Anūkė pati dabar rodo muzikinę pusę. Ji mėgsta padaužyti visokius daiktus pagaliukais ir rankomis. Kartais su dukra juokaujame, kad bus būgnininkė. Dar spėsime su muzikine puse, jai tik metukai“, – juokėsi jis.

REKLAMA

Naujas „ŽAS“ kūrinys ir jo tikslas

Tiesa, neseniai grupė „ŽAS“ pristatė naują kūrinį ir klipą „Tėčiai“. Jie, anot Lino, šią dainą išleido su gražiu tikslu.

„Visada muzikavome dėl to, kad mums visada smagu susitikti. Bet su amžiumi atsiradęs toks užimtumas, kad net ir susitikti nėra lengva. Galvoju, reikia bent dainą įrašyti, tai bent bus progų, nes reiks ją pareklamuoti.

Kai susirenkame į krūvą, tai būna daug juoko, prisiminimų, gerų emocijų. Tai norisi puoselėti.

Kažkada sėdėjau Amazonės džiunglėse, ten važiuoju kasmet, ir galvojau, ką mes su „ŽAS“ nariais darome panašaus kartu. Supratau, kad mes visi turime vaikų. Ir tada priėmiau sprendimą, kad reika sukurti dainą apie vaikus ir apie tai, kad mes kažkiek pasikeitę, užaugę ir priminti apie save mūsų fanams.

REKLAMA

Dabar tokia 90-ųjų banga, juntamas suaktyvėjimas. Nors gyvenu miške ir matau mažiau žmonių už tuos, kurie gyvena mieste, bet vis tiek mane kartas nuo karto pasiekia žmonės, sakantys, kad užaugo su mano muzika ir nori nusifotografuoti. Apima toks keistas jausmas, suprantu, kad jie tikrai yra ir tikrai augo su mumis ir jiems visai įdomu, kaip tie „ŽAS“ laikosi.

Vienas iš šios dainos tikslų buvo priminti, kad tokia grupė egzistavo ir vis dar egzistuoja, tik gal ne tokia aktyvi, bet gyvena ir toliau esame kūrybingi ir širdyje visada jauni“, – varlių orkestro fone pasakojo Linas Karalius.

Grupės „ŽAS“ naujas kūrinys „Tėčiai“: