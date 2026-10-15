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TV3 naujienos > Žmonės

Vytenis Partikas parduoda automobilį: prašo apvalios sumelės

2026-10-15 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Partikas paskelbė parduodantis mylėtą automobilį bei atskleidė, kokios sumos prašo.

Neseniai plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Partikas paskelbė parduodantis mylėtą automobilį bei atskleidė, kokios sumos prašo.

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Skelbimą jis paviešino socialiniame tinkle Instagram, įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytenio Partiko atostogos

Parduoda automobilį

Prie automobilio nuotraukų vyras pateikė svarbią informaciją bei nurodė, kad jo kaina yra 14,5 tūkst. Jis taip pat pabrėžė, kad ši suma – galutinė.

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„PARDUODAMAS JEEP GRAND CHEROKEE

Parduodamas prižiūrėtas ir išvaizdus Jeep Grand Cherokee, 2016 m. Solidus, komfortiškas ir erdvus automobilis, tinkantis tiek kasdieniam naudojimui, tiek ilgesnėms kelionėms.

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Pagrindinė informacija:

  • 2016 m.
  • 3.6 l benzinas
  • Automatinė pavarų dėžė
  • 5 sėdimos vietos
  • Juodi lengvojo lydinio ratlankiai
  • Tamsinti galiniai stiklai
  • Parkavimo davikliai
  • Erdvus ir komfortiškas salonas
  • Talpi bagažinė

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Automobiliu rūpinamasi: neseniai atliktas cheminis salono valymas. Artimiausiu metu laukia estetinis kėbulo poliravimas ir nano dangos padengimas, taip pat žibintų atnaujinimas bei smulkūs apdailos koregavimo darbai.

Automobilio parduoti niekur neskubu – ieškau žmogaus, kuris ieško būtent tokio automobilio ir jį vertins.

Kaina – 14 500 €. Kaina galutinė.

Tai ne turgus – dėl kainos nesideru. Dėl papildomos informacijos ar apžiūros – asmenine žinute“, – rašė V. Partikas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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