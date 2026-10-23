Vytautas Juozapaitis atskleidė, kaip reagavo sužinojęs apie dukros dvynukus

Dvigubai pagausėjusi šeima V. Juozapaičiui atnešė ir naują statusą – vyras pagaliau gali save vadinti tikru seneliu.
Džiaugiasi nauju statusu
Laidoje „Be Tabu“ V. Juozapaitis neslėpė džiaugsmo dėl šeimą papildžiusių dviejų mažylių.
„Pagaliau tapau tikru seneliu, nes yra tradicija tokia, aišku, juokaujant, kad senelis, kol dar nėra berniukų, tol jis yra močiutės vyras.
Taigi, aš buvau keturiskart močiutės vyru, o dabar jau dukart seneliu. Tai šeši anūkai, manau, pakankamai prisidėjau prie demografijos sklaidos Lietuvoje“, – kalbėjo jis.
Laidos komandai pasiteiravus, kaip jis reagavo, kuomet sužinojo, kad dukra laukiasi dvynukų, V. Juozapaitis šyptelėjo: „Na, turbūt čia kiekvienam būtų toks netikėtumas.“
Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
Visą laidą stebėkite straipsnio viršuje.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad poros išplatintame vaizdo įraše pirmą kartą buvo parodyti abu berniukai bei paviešinti jų vardai.
„Su mylimiausiu žmogumi sukūrėme du mums mylimiausius žmones.
Teodoras ir Leonardas – mūsų sūnūs.
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